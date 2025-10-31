HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Tin vui cho một nhóm đối tượng ở Cần Thơ nghỉ việc trước ngày 1-7

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO)- HĐND TP Cần Thơ vừa thông qua chính sách hỗ trợ một lần cho người làm việc ngoài biên chế tại các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trước ngày 1-7.

Ngày 31-10, HĐND TP Cần Thơ khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 tiến hành kỳ họp thứ 5. Tại kỳ họp, các đại biểu đã thông qua dự thảo nghị quyết "Quy định chính sách, chế độ đối với người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các hội do Đảng, nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh hoặc ở cấp huyện trước thời điểm ngày 1-7 trên địa bàn thành phố".

- Ảnh 1.

Ông Đồng Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ – phát biểu tại kỳ họp

Đối tượng áp dụng người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các hội do Đảng, nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh hoặc ở cấp huyện trước thời điểm ngày 1-7 nghỉ việc ngay do thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Các đối tượng bao gồm: chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách trong độ tuổi lao động; chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách là người đã nghỉ hưu và người trong độ tuổi lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trên địa bàn thành phố.

Chính sách hỗ trợ là trợ cấp một lần theo mức mỗi năm công tác được trợ cấp nửa tháng tiền lương hiện hưởng hoặc thù lao hiện hưởng, tối đa không quá 24 tháng tiền lương hiện hưởng hoặc thù lao hiện hưởng.

Phát biểu bế mạc, ông Đồng Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ – cho biết kỳ họp này đã thông qua 13 dự thảo nghị quyết.

Các nghị quyết được thông qua đã bám sát chủ trương của Đảng, của Ban Thường vụ Thành uỷ, tiếp tục cụ thể hóa các văn bản của Trung ương vào điều kiện thực tế của địa phương để kịp thời triển khai thực hiện, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế, xã hội trong thời gian tới.

- Ảnh 2.

Kỳ họp đã thông qua 13 nghị quyết

Trên cơ sở các nghị quyết vừa được HĐND thành phố thông qua, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ đề nghị UBND thành phố khẩn trương triển khai thực hiện kịp thời, chặt chẽ, đúng quy định.

"Đặc biệt, phải thực hiện ngay việc bố trí kinh phí để chi trả cho các đối tượng người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh hoặc ở cấp huyện trước thời điểm ngày 1-7 trên địa bàn, đảm bảo chi trả chậm nhất ngày 1-11 theo Nghị quyết số 07 ngày 17-9 của Chính phủ" – ông Đồng Văn Thanh nhấn mạnh.

Tin liên quan

Phát biểu xúc động của Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ khi nhận quyết định nghỉ hưu

Phát biểu xúc động của Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ khi nhận quyết định nghỉ hưu

(NLĐO)-Ông Phạm Văn Hiểu, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, có nhiều đóng góp cho thành phố, là tấm gương sáng để cán bộ, công chức, viên chức noi theo.

Danh sách 54 đại biểu trúng cử HĐND TP Cần Thơ

(NLĐO) - TP Cần Thơ đã bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV là 7 người và 54 đại biểu HĐND TP Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND TP Cần Thơ thông qua đề án trích ngân sách 10 tỉ đưa 80 cán bộ sang Mỹ bồi dưỡng

(NLĐO) - Tổng kinh phí mà Cần Thơ dự kiến đưa 80 cán bộ sang Mỹ bồi dưỡng là hơn 10,3 tỉ đồng, chi từ nguồn ngân sách TP, thời gian đào tạo khoảng 14 ngày.

chính quyền địa phương họp HĐND Cần Thơ
