Tin vui cho người dân và khách du lịch ở xã đảo Lại Sơn, tỉnh An Giang

Ngày 17-12, tại xã đảo Lại Sơn, đặc khu Kiên Hải (tỉnh An Giang), Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tổ chức lễ khởi công công trình Trạm biến áp 110kV Lại Sơn nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình Trạm biến áp 110kV Lại Sơn

Báo cáo tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Thông – Phó Giám đốc Ban Quản lý Điện lực miền Nam, cho biết công trình có tổng mức đầu tư hơn 101,4 tỉ đồng, quy mô công suất là 2x25MVA, đường dây 110kV đấu nối dài 0,03 km (2 mạch).

Khi đóng điện đưa vào vận hành, Trạm biến áp 110kV Lại Sơn sẽ khai thác hiệu quả đường dây 110kV An Biên – Lại Sơn đã được đầu tư và đang vận hành cấp điện áp 22kV, cung cấp điện ổn định liên tục, giảm bán kính cấp điện 22kV, giảm tổn thất điện năng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, dịch vụ, sản xuất, du lịch của các hộ dân, doanh nghiệp và các đơn vị hành chính, lực lượng biên phòng, cảnh sát biển trên đảo Lại Sơn và các đảo lân cận; tạo động lực cho việc phát triển các ngành nghề công nghiệp nhẹ, công nghiệp phụ trợ, hậu cần nghề cá, phục vụ phát triển kinh tế biển và các hoạt đồng du lịch biển.

Đặc biệt, Trạm biến áp 110kV Lại Sơn sẽ là nơi cung cấp điện cho xã đảo An Sơn – Nam Du từ lưới điện quốc gia thông qua Dự án cấp điện cho đảo An Sơn – Nam Du (dự kiến sẽ khởi công trong năm 2026) thay cho các trạm phát điện diesel.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Thanh Hải - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh An Giang - đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực của EVNSPC trong việc đẩy mạnh đầu tư phát triển lưới điện trên địa bàn tỉnh An Giang.

Ông Hải khẳng định các công trình đầu tư kéo điện lưới quốc gia ra đảo của ngành điện đã mang lại hiệu quả rất tích cực đối với quá trình phát triển kinh tế - chính trị - xã hội địa phương.

Sau khi có điện, nhu cầu và công suất sử dụng điện của nhân dân tăng gấp đôi, gấp ba lần so với thời điểm sử dụng máy phát. Đến nay, đời sống kinh tế của người dân tại các đảo đã phát triển vượt bậc.

Hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng được khai thác mạnh, nhu cầu đi lại tăng đột biến, đặc biệt là trên đảo Lại Sơn. Các tuyến Rạch Giá - Lại Sơn, Nam Du đã được trang bị tàu cao tốc chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân và du khách.

Ông Đoàn Đức Hưng, Phó Tổng Giám đốc EVNSPC, phát lệnh khởi công dự án

Hiện xã đảo Lại Sơn đã được cấp điện lưới quốc gia từ năm 2016 qua đường dây 110kV An Biên - Xẻo Nhàu - Lại Sơn. Đường dây này đang vận hành ở cấp điện áp 22kV, cấp điện cho hơn 2.000 hộ dân đảo.

Phát lệnh khởi công dự án, ông Đoàn Đức Hưng – Phó Tổng Giám đốc EVNSPC - Trạm biến áp 110kV Lại Sơn là công trình có ý nghĩa quan trọng đảm bảo an ninh quốc phòng, giữ vững chủ quyền lãnh thổ và biển đảo của Tổ quốc. Do đó, EVNSPC cam kết sẽ tập trung tối đa nguồn lực, chỉ đạo sát sao, tạo mọi điều kiện thuận lợi để công trình hoàn thành đúng tiến độ" - ông Hưng cho biết thêm.

Giai đoạn 2026 - 2030, để đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh An Giang theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng trưởng 2 con số, EVNSPC đã dự kiến kế hoạch đầu tư khoảng 13.000 tỉ đồng để xây dựng các công trình điện. Trong đó, có nhiều công trình quan trọng như: Trạm biến áp 220kV Phú Quốc (dự kiến hoàn thành vào Quý IV/2026); đóng điện 43 công trình lưới điện 110kV với vốn đầu tư hơn 3.200 tỉ đồng; đầu tư lưới điện trung hạ thế và đầu tư khác khoảng 7.500 tỉ đồng…



