Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho biết chương trình Mang Tết về nhà năm 2025 dành tặng 580 vé máy bay, 4.455 vé xe ô tô cho sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Theo đó, đối tượng tham gia chương trình là sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang học tập và làm việc tại TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương có quê tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và miền Bắc.

Đối với chuyến bay: + Số lượng: 580 khách. + Thời gian (dự kiến): từ ngày 21-1-2025 đến ngày 24-1-2025 (22-12 đến 25-12 Âm lịch). + Từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) đi đến (dự kiến): sân bay Nội Bài (200 vé), sân bay Vinh (80 vé), sân bay Đồng Hới (50 vé), sân bay Phú Bài (30 vé), sân bay Đà Nẵng (120 vé), sân bay Chu Lai (100 vé).

Đối tượng ưu tiên xét hỗ trợ vé máy bay: có giấy xác nhận gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo do cơ quan chính quyền địa phương cấp (bản photo, bản chụp); có giấy xác nhận hơn 3 năm chưa về quê đón Tết do lãnh đạo cơ quan, đơn vị, lãnh đạo công đoàn của đơn vị hoặc chính quyền địa phương xác nhận; một số hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (có phương án xét duyệt riêng); gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng do thiên tai, bão lũ.

Ban Tổ chức chương trình lưu ý cá nhân đã từng tham gia chuyến bay năm 2024 sẽ không được tham gia chuyến bay năm 2025 (đối với trường hợp đặc biệt, Ban Tổ chức sẽ có trao đổi cụ thể).

Đối với phương tiện ô tô: + Số lượng: 4.455 vé xe ô tô (xe khách 45 chỗ theo tiêu chuẩn Universe). + Thời gian (dự kiến): từ ngày 18-1-2025 đến ngày 24-1-2025 (19-12 đến 25-12 Âm lịch). + Từ TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai đi các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hoá.

Về phương thức đăng ký, Ban Tổ chức chương trình cho biết sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động có thể đăng ký trực tuyến qua website: mangtetvenha.doanthanhnien.vn.

Hoặc tại các điểm tiếp nhận thuộc tỉnh, thành đoàn qua 2 cách.

Cách 1: Sinh viên, người lao động gửi phiếu đăng ký bản giấy về các tỉnh, thành đoàn để thực hiện việc tổng hợp và nhập liệu hồ sơ lên website: mangtetvenha.doanthanhnien.vn. Các tỉnh, thành đoàn tổng hợp thông tin theo dữ liệu thông tin đăng ký của Ban Tổ chức, xác nhận danh sách và gửi về Phòng Công tác Đoàn phía Nam - Văn phòng Trung ương Đoàn (Số 145 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP HCM).

Cách 2: Sinh viên, người lao động đăng ký trực tiếp trên website: mangtetvenha.doanthanhnien.vn.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho biết chương trình “Mang Tết về nhà” năm 2025 mang thông điệp ý nghĩa tinh thần sẻ chia, đồng hành, hỗ trợ sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, có gia đình chịu ảnh hưởng do cơn bão số 3 (Yagi), được về quê đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Đồng thời khẳng định rõ cam kết của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan trong việc đưa những hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết, để nhiều hơn những khoảnh khắc sum vầy cùng gia đình.

Chương trình "Mang Tết về nhà" do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty TNHH Nước Giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam tổ chức nhằm triển khai các hoạt động chăm lo, đồng hành và hỗ trợ các đối tượng sinh viên, thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán.

Sau 4 năm tổ chức, chương trình đã trao tặng 16.196 vé về nhà đón Tết. Trong đó có 2.248 vé máy bay khứ hồi, 560 vé máy bay; 8.733 vé ô tô khứ hồi, 4.365 vé xe ô tô và 290 vé tàu khứ hồi đồng hành cùng các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn đón một năm mới đoàn viên bên gia đình sau một thời gian dài vất vả mưu sinh, học tập và làm việc xa nhà.