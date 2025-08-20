Tin vui đối với tổ hợp hóa dầu hơn 5,5 tỉ USD

Ngày 20-8, Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP - xã Long Sơn, TP HCM) thông tin đã tái khởi động vận hành toàn bộ tổ hợp hóa dầu tích hợp sau gần một năm tạm dừng. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh giá dầu thô giảm, giúp cải thiện biên lợi nhuận vận hành, mở ra cơ hội để LSP khẳng định năng lực sẵn sàng sản xuất trở lại, dù thị trường toàn cầu vẫn còn nhiều biến động.

Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn (LSP) – Tổ hợp Hóa dầu tích hợp đầu tiên tại Việt Nam

Song song với việc tái khởi động, LSP đang triển khai Dự án Cải tạo LSP (LSPE) với tổng vốn đầu tư 500 triệu USD, dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Đây là dự án chiến lược nhằm bổ sung khí ethane vào danh mục nguyên liệu, bên cạnh naphtha và propane đang sử dụng.

Theo kế hoạch, LSP sẽ nhập khẩu khoảng 1 triệu tấn ethane mỗi năm từ Mỹ, sử dụng 5 tàu vận chuyển chuyên dụng (VLEC) với sức chứa 50.000 tấn/tàu, đồng thời xây dựng 2 bể chứa ethane siêu lạnh dung tích 55.000 tấn.

Sau khi hoàn thành, tổ hợp có thể sử dụng đến 70% ethane trong nguyên liệu đầu vào, qua đó giúp giảm hơn 30% chi phí vận hành, hạ phát thải khí nhà kính và nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn.

Dự án Cải tạo LSP: Xây dựng 2 bể chứa ethane siêu lạnh

Ông Kulachet Dharachandra, Tổng Giám đốc LSP nhấn mạnh: "Đa dạng hóa nguyên liệu với khí ethane là bước đi chiến lược, không chỉ giúp LSP tăng tính linh hoạt trong sản xuất mà còn tạo thêm lợi thế cạnh tranh bền vững trên thị trường hóa dầu quốc tế".

Dự án LSPE dự kiến tạo ra hơn 1.000 việc làm trong giai đoạn xây dựng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại xã Long Sơn.

LSP sẵn sàng sản xuất trở lại, dù thị trường toàn cầu vẫn còn nhiều biến động.