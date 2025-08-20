HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Tin vui đối với tổ hợp hóa dầu hơn 5,5 tỉ USD

Tin, ảnh: Ngọc Giang

(NLĐO)- Sau hơn 10 tháng tạm ngưng hoạt động do biến động từ giá dầu, Tổ hợp hóa dầu tích hợp đầu tiên tại Việt Nam, tổng vốn hơn 5,5 tỉ USD đã vận hành lại

Ngày 20-8, Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP - xã Long Sơn, TP HCM) thông tin đã tái khởi động vận hành toàn bộ tổ hợp hóa dầu tích hợp sau gần một năm tạm dừng. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh giá dầu thô giảm, giúp cải thiện biên lợi nhuận vận hành, mở ra cơ hội để LSP khẳng định năng lực sẵn sàng sản xuất trở lại, dù thị trường toàn cầu vẫn còn nhiều biến động.

Tổ hợp hóa dầu Long Sơn tái khởi động Sau 10 tháng tạm ngưng hoạt động - Ảnh 1.

Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn (LSP) – Tổ hợp Hóa dầu tích hợp đầu tiên tại Việt Nam

Song song với việc tái khởi động, LSP đang triển khai Dự án Cải tạo LSP (LSPE) với tổng vốn đầu tư 500 triệu USD, dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Đây là dự án chiến lược nhằm bổ sung khí ethane vào danh mục nguyên liệu, bên cạnh naphtha và propane đang sử dụng.

Theo kế hoạch, LSP sẽ nhập khẩu khoảng 1 triệu tấn ethane mỗi năm từ Mỹ, sử dụng 5 tàu vận chuyển chuyên dụng (VLEC) với sức chứa 50.000 tấn/tàu, đồng thời xây dựng 2 bể chứa ethane siêu lạnh dung tích 55.000 tấn. 

Sau khi hoàn thành, tổ hợp có thể sử dụng đến 70% ethane trong nguyên liệu đầu vào, qua đó giúp giảm hơn 30% chi phí vận hành, hạ phát thải khí nhà kính và nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn.

Tổ hợp hóa dầu Long Sơn tái khởi động Sau 10 tháng tạm ngưng hoạt động - Ảnh 2.

Dự án Cải tạo LSP: Xây dựng 2 bể chứa ethane siêu lạnh

Ông Kulachet Dharachandra, Tổng Giám đốc LSP nhấn mạnh: "Đa dạng hóa nguyên liệu với khí ethane là bước đi chiến lược, không chỉ giúp LSP tăng tính linh hoạt trong sản xuất mà còn tạo thêm lợi thế cạnh tranh bền vững trên thị trường hóa dầu quốc tế".

Dự án LSPE dự kiến tạo ra hơn 1.000 việc làm trong giai đoạn xây dựng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại xã Long Sơn. 

Tổ hợp hóa dầu Long Sơn tái khởi động Sau 10 tháng tạm ngưng hoạt động - Ảnh 3.

LSP sẵn sàng sản xuất trở lại, dù thị trường toàn cầu vẫn còn nhiều biến động.

LSP là công ty thành viên của SCG Chemicals (SCGC), trực thuộc Tập đoàn SCG (Thái Lan). Đây là tổ hợp hóa dầu tích hợp đầu tiên tại Việt Nam với quy mô sản xuất 1,35 triệu tấn olefins/năm và 1,4 triệu tấn polyolefin/năm, cùng hệ thống bồn bể, cảng chuyên dụng và các nhà máy tiện ích trung tâm.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 5 tỉ USD, vừa được bổ sung thêm 500 triệu USD cho kế hoạch cải tạo LSPE. LSP đã chính thức đi vào hoạt động thương mại từ cuối tháng 9-2024, đạt sản lượng 219.000 tấn trong giai đoạn chạy thử. Tuy nhiên, chỉ sau nửa tháng, công ty buộc phải tạm dừng vận hành do biên lợi nhuận thấp, chi phí sản xuất cao và cạnh tranh khốc liệt từ nguồn cung Trung Quốc.

