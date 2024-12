Một nghiên cứu mới dẫn đầu bởi Bệnh viện Đại học Zurich (Thụy Sĩ) cho thấy những người uống nhiều cà phê có thể được hưởng lợi ích rất lớn khi cao tuổi, nhất là khi họ mắc phải một vấn đề tim mạch phổ biến và đáng lo ngại gọi là rung nhĩ.

Cà phê đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe - Minh họa AI: Thu Anh

Rung nhĩ là loại loạn nhịp tim thường gặp nhất, ảnh hưởng đến 5% dân số trên 65 tuổi và tăng theo cấp số nhân ở những độ tuổi lớn hơn.

Rung nhĩ dẫn đến nguy cơ đột quỵ do huyết khối tăng gấp 5 lần. Nó cũng làm tăng nguy cơ suy giảm nhận thức nhẹ và chứng mất trí nhớ lần lượt là 2,3 và 5,8 lần.

Nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm với cà phê vì một số bằng chứng khoa học trước đây cho thấy việc tiêu thụ cà phê thường xuyên đem lại lợi ích trong việc phòng ngừa suy giảm nhận thức nhẹ lẫn mất trí nhớ.

Hơn 2.400 bệnh nhân rung nhĩ ở Thụy Sĩ đã tham gia nghiên cứu. Các tình nguyện viên được yêu cầu hoàn thành một số bài kiểm tra nhận thức và ghi lại số ly cà phê chứa caffeine mà họ đã uống trong 12 tháng trước đó.

Các tình nguyện viên được chia thành nhiều nhóm dựa trên lượng cà phê mà họ tiêu thụ: Ít hơn 1 ly/ngày, 1 ly/ngày, 2-3 ly/ngày, 4-5 ly/ngày và hơn 5 ly/ngày.

Kết quả công bố trên tạp chí y học Journal of the American Heart Association của Hiệp hội Tim mạch Mỹ cho thấy khả năng xử lý thông tin, phối hợp thị giác vận động và sự chú ý ở người uống cà phê tốt hơn 11% so với người không uống.

Đáng kinh ngạc hơn, tuổi nhận thức ở những người uống nhiều cà phê nhất trẻ hơn tận 6 - 7 tuổi so với những người uống ít nhất.

Các dấu hiệu viêm thấp hơn 20% ở những người uống trên 5 ly/ngày, khi so với người uống dưới 1 ly/ngày, điều sẽ giúp giúp chống lại hàng loạt bệnh mạn tính bao gồm nhóm tim mạch, trí não, chuyển hóa...

Một số người lo rằng cà phê làm tăng nặng các vấn đề tim mạch, nhưng GS-BS Jürg H. Beer, tác giả chính, khẳng định trên tờ News-Medical: "Có nhiều lời đồn thổi, nhưng nghiên cứu của chúng tôi không tìm thấy lý do nào để ngăn cản hoặc cấm bệnh nhân rung nhĩ uống cà phê".

Trước đó, một nghiên cứu trên 34.279 người dẫn đầu bởi Bệnh viện Alferd và Viện Tim mạch Barker (Úc) cho thấy chỉ với 1 tách cà phê/ngày, người bị rung nhĩ có nguy cơ tử vong thấp hơn tới 20% trong 10 năm được theo dõi.

Cà phê cũng là một trong những thức uống được y học ủng hộ nhiều nhất trên thế giới vì chứa nhiều hợp chất hoạt tính sinh học tốt cho sức khỏe, giúp giảm nguy cơ nhiều bệnh mạn tính.