Tin vui tại Côn Đảo: Sinh con không cần vào đất liền

Ngày 11-9, Sở Y tế TP HCM cho hay trong ngày làm việc thứ 8 của đoàn bác sĩ từ đất liền ra Côn Đảo, đã đón một em bé chào đời an toàn tại đây.

Ê-kíp y-bác sĩ trực tiếp thực hiện ca sinh thành công trong niềm vui của gia đình

Theo Sở Y tế, đây là ca sinh đầu tiên được thực hiện ngay trên đảo với đầy đủ ê-kíp chuyên môn cao cấp.



Trước đó, gia đình thai phụ từng dự định di chuyển vào đất liền để sinh tại bệnh viện tuyến trên. Tuy nhiên, khi biết thông tin có các bác sĩ sản khoa từ Bệnh viện Hùng Vương đang công tác tại Côn Đảo nên quyết định ở lại sinh tại quê nhà.

Khoảng 20 giờ 10 phút ngày 10-9, khi thai 39 tuần, thai phụ đến Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo thăm khám. Tại đây, thai phụ được TS-BS Huỳnh Giang Châu (Bệnh viện Hùng Vương) trực tiếp thăm khám và phát hiện thai phụ bị thiếu máu mức độ trung bình thuộc nhóm nguy cơ cao. Tuy nhiên, nhờ trung tâm đã được trang bị ngân hàng máu nên an tâm chỉ định cho thai phụ sinh tại đảo mà không cần phải chuyển vào đất liền.

Ngay sau đó, ca "vượt cạn" được hỗ trợ chuyên môn bởi TS-BS Huỳnh Giang Châu và BS Trần Thị Mai Liên (Bệnh viện Nhi đồng 1, phụ trách hồi sức sơ sinh). Ca sinh diễn ra an toàn, bé gái nặng 2.950 gram chào đời trong niềm vui của gia đình và các y-bác sĩ.

Theo Sở Y tế, báo cáo nhật ký làm việc hằng ngày tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo những ngày qua cho thấy số lượt người dân đến khám và điều trị ngày một tăng cao, gấp 2 đến 3 lần so với trước đây. Đặc biệt, đã có những trường hợp cấp cứu khẩn cấp được cứu chữa thành công như tai nạn giao thông chấn thương kín phức tạp, viêm ruột thừa cấp...





