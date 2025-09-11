Tin vui tại Côn Đảo: Sinh con không cần vào đất liền

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Tin vui tại Côn Đảo: Sinh con không cần vào đất liền

Hải Yến

(NLĐO) - Ban đầu, thai phụ ở Côn Đảo định vào đất liền sinh con nhưng biết tin có bác sĩ sản khoa đang công tác ở đây nên yên tâm sinh ngay gần nhà.

Ngày 11-9, Sở Y tế TP HCM cho hay trong ngày làm việc thứ 8 của đoàn bác sĩ từ đất liền ra Côn Đảo, đã đón một em bé chào đời an toàn tại đây.

Sinh con an toàn tại Côn Đảo không cần vào đất liền: Niềm vui của gia đình và y bác sĩ - Ảnh 1.

Ê-kíp y-bác sĩ trực tiếp thực hiện ca sinh thành công trong niềm vui của gia đình

Theo Sở Y tế, đây là ca sinh đầu tiên được thực hiện ngay trên đảo với đầy đủ ê-kíp chuyên môn cao cấp.

Trước đó, gia đình thai phụ từng dự định di chuyển vào đất liền để sinh tại bệnh viện tuyến trên. Tuy nhiên, khi biết thông tin có các bác sĩ sản khoa từ Bệnh viện Hùng Vương đang công tác tại Côn Đảo nên quyết định ở lại sinh tại quê nhà. 

Khoảng 20 giờ 10 phút ngày 10-9, khi thai 39 tuần, thai phụ đến Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo thăm khám. Tại đây, thai phụ được TS-BS Huỳnh Giang Châu (Bệnh viện Hùng Vương) trực tiếp thăm khám và phát hiện thai phụ bị thiếu máu mức độ trung bình thuộc nhóm nguy cơ cao. Tuy nhiên, nhờ trung tâm đã được trang bị ngân hàng máu nên an tâm chỉ định cho thai phụ sinh tại đảo mà không cần phải chuyển vào đất liền.

Ngay sau đó, ca "vượt cạn" được hỗ trợ chuyên môn bởi TS-BS Huỳnh Giang Châu và BS Trần Thị Mai Liên (Bệnh viện Nhi đồng 1, phụ trách hồi sức sơ sinh). Ca sinh diễn ra an toàn, bé gái nặng 2.950 gram chào đời trong niềm vui của gia đình và các y-bác sĩ. 

Theo Sở Y tế, báo cáo nhật ký làm việc hằng ngày tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo những ngày qua cho thấy số lượt người dân đến khám và điều trị ngày một tăng cao, gấp 2 đến 3 lần so với trước đây. Đặc biệt, đã có những trường hợp cấp cứu khẩn cấp được cứu chữa thành công như tai nạn giao thông chấn thương kín phức tạp, viêm ruột thừa cấp...


Tin liên quan

Tin vui cho bệnh nhân tại đặc khu Côn Đảo

Tin vui cho bệnh nhân tại đặc khu Côn Đảo

(NLĐO) - Đầu tháng 9-2025, các bác sĩ bắt đầu đợt luân phiên công tác tại đặc khu Côn Đảo mang dịch vụ y tế chất lượng cao đến với người dân vùng xa.

TP HCM sẽ cử các bác sĩ luân phiên ra đặc khu Côn Đảo

(NLĐO) - Côn Đảo hiện có hơn 14.000 dân cư thường trú và đón khoảng 400.000 lượt khách du lịch mỗi năm. Tuy nhiên, hệ thống y tế tại đây vẫn còn nhiều hạn chế.

TP HCM đưa bác sĩ ra đảo, nâng chất y tế Côn Đảo

(NLĐO) - Ngành y tế TP HCM sẽ cử bác sĩ luân phiên ra Côn Đảo từ tháng 9-2025, ưu tiên sản khoa, cấp cứu và nhi khoa.

sở y tế Bệnh viện Nhi Đồng 1 phẫu thuật nội soi viêm ruột thừa tin vui Côn Đảo mẹ tròn con vuông sản khoa khám sức khoẻ tại đảo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo