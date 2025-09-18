Tin xấu từ nơi NASA nghi có sự sống ngoài hành tinh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Tin xấu từ nơi NASA nghi có sự sống ngoài hành tinh

Anh Thư

(NLĐO) - NASA đang phát triển một con rắn robot nhằm tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh ở Enceladus. Nhưng một thách thức mới vừa xuất hiện.

Mặt trăng Sao Thổ Enceladus là một trong những thế giới được các nhà khoa học kỳ vọng là có sự sống ngoài hành tinh, bao gồm các nhà nghiên cứu NASA - nơi đang phát triển một con rắn robot cho nhiệm vụ này.

Nhưng một nghiên cứu mới từ Ý đã giảm bớt hy vọng về sự sống trên thiên thể này một chút.

Tin xấu từ nơi NASA nghi có sự sống ngoài hành tinh - Ảnh 1.

Mặt trăng Enceladus sở hữu những luồng vật chất chứa nhiều hợp chất hữu cơ phun ra từ bề mặt, được cho là có nguồn gốc từ sâu bên dưới đại dương ngầm - Ảnh: JPL NASA

Niềm tin về "mặt trăng sự sống" xuất hiện sau những bằng chứng cho thấy Enceladus sở hữu một đại dương ngầm bên dưới vỏ băng, được sưởi ấm bởi hệ thống thủy nhiệt giống Trái Đất.

Bên cạnh đó, tàu Cassini của NASA từng phát hiện các chùm vật chất dạng sương mù, chứa nhiều hợp chất hữu cơ, phun ra từ các khe nứt ở vỏ băng, được cho là xuất phát từ đại dương ngầm.

Vì các hợp chất hữu cơ hòa tan trong đại dương nước ngầm có thể tạo thành các phân tử tiền sinh học, tiền thân của sự sống nên những phát hiện này rất được các nhà sinh vật học vũ trụ quan tâm.

Theo Sci-News, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi TS Grace Richards từ Viện Vật lý thiên văn và hành tinh quốc gia Ý cũng tìm hiểu về các chùm vật chất này.

Họ đã mô phỏng thành phần băng trên bề mặt và trong các "bức tường băng" tạo thành hình sọc hổ khi quan sát Enceladus từ trên cao

Khối băng này chứa nước, carbon dioxide, methane và amoniac; được làm lạnh xuống tới âm 200 độ C.

Sau đó, các nhà nghiên cứu bắn phá băng bằng các ion để mô phỏng môi trường bức xạ xung quanh Enceladus.

Các ion phản ứng với các thành phần băng giá, tạo ra một loạt các loại phân tử, bao gồm carbon monoxide, cyanate và ammonium.

Chúng cũng sản xuất ra các tiền chất phân tử của axit amin, chuỗi axit amin này tạo thành protein thúc đẩy các phản ứng trao đổi chất, sửa chữa tế bào và vận chuyển chất dinh dưỡng trong các dạng sống.

Một số hợp chất trong số đó trước đây đã được phát hiện trên bề mặt Enceladus, một số khác trong các chùm vật chất mà Cassini đã phát hiện.

Điều này cho thấy các phân tử được cho là tiền sinh học trên Enceladus cũng có thể hình thành trực tiếp do bức xạ vũ trụ tác động vào vỏ băng của mặt trăng, chứ không bắt nguồn từ đại dương và cũng không xuất phát từ sinh vật sống.

Kết quả này không loại trừ giả thuyết vật liệu hữu cơ mà Cassini nhận diện có nguồn gốc từ sự sống ngoài hành tinh, nhưng đã giảm bớt xác suất xảy ra kịch bản thú vị đó.

Tin liên quan

Mặt Trăng đang trôi ngày càng xa Trái Đất

Mặt Trăng đang trôi ngày càng xa Trái Đất

(NLĐO) - Mặc dù trôi ngày càng xa nhưng có 2 yếu tố có thể cản trở Mặt Trăng thoát khỏi Trái Đất.

Phát hiện loạt xác ướp cổ nhất thế giới ở Đông Nam Á và Trung Quốc

(NLĐO) - Hàng chục ngôi mộ cổ ở nhiều nước Đông Nam Á và Trung Quốc lưu giữ các xác ướp lên tới 12.000 năm tuổi.

Thứ "như sóng não người" xuất hiện trong vũ trụ 13,8 tỉ năm trước

(NLĐO) - Từ trường sơ khai giúp định hình các cấu trúc đầu tiên của vũ trụ có thể yếu hơn nam châm tủ lạnh nhà bạn hàng tỉ lần.

mặt trăng sự sống Enceladus sao Thổ NASA ngoài hành tinh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo