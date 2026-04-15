HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Tin xấu từ thế giới 7 hành tinh "gần giống Trái Đất"

Anh Thư

(NLĐO) - Kính viễn vọng James Webb đã cung cấp dữ liệu chi tiết đầu tiên về khí hậu của 2 hành tinh TRAPPIST-1 b và TRAPPIST-1 c.

TRAPPIST-1, hệ sao trở thành tâm điểm của một loạt nghiên cứu khoa học vì có tới 7 hành tinh được xếp vào nhóm "gần giống Trái Đất", tiếp tục hé lộ những điều thú vị liên quan đến 2 thế giới nằm gần sao mẹ nhất là TRAPPIST-1 b và TRAPPIST-1c.

Cũng giống như các hành tinh còn lại trong hệ, TRAPPIST-1b và TRAPPIST-1c là 2 hành tinh đá có kích cỡ chỉ lớn hơn một chút.

Các hành tinh đá xấp xỉ Trái Đất như chúng là loại thế giới mà các nhà thiên văn luôn săn tìm, bởi được cho là có tiềm năng chứa đựng sự sống cao hơn các loại hành tinh khác.

Tin xấu từ thế giới 7 hành tinh "gần giống Trái Đất" - Ảnh 1.

Sao lùn đỏ TRAPPIST-1 cùng 2 hành tinh TRAPPIST-1 b và TRAPPIST-1 c, nhìn từ một thế giới khác trong cùng hệ sao - Ảnh đồ họa: ESO

Thế nhưng, nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Nature Astronomy có thể đem đến một tin xấu.

Sử dụng kính viễn vọng không gian mạnh nhất thế giới James Webb, nhóm tác giả dẫn đầu bởi nhà thiên văn học Emeline Bolmont từ Đại học Geneva (Thụy Sĩ) đã vén màn khí hậu của TRAPPIST-1b và TRAPPIST-1c.

Dữ liệu xác nhận chúng là các thế giới bị khóa thủy triều với sao mẹ TRAPPIST-1, tức luôn hướng một mặt duy nhất về phía ngôi sao giống như Mặt Trăng luôn hướng một mặt về phía Trái Đất.

Tình trạng này khiến nhiệt độ mặt ban ngày của 2 hành tinh lần lượt vượt quá 200 độ C và 100 độ C, trong khi ban đêm nhiệt độ giảm xuống mức cực lạnh, dưới -200 độ C.

Sự tương phản cực lớn này cho thấy sự thiếu phân bổ lại năng lượng giữa hai phía của các hành tinh và do đó là sự vắng mặt của bầu khí quyển.

Có thể chúng từng có bầu khí quyển nhưng đã bị tước bỏ hoàn toàn do các điều kiện khắc nghiệt do ngôi sao lùn đỏ TRAPPIST-1 tạo ra.

Kết quả này ủng hộ giả thuyết cho rằng bức xạ mạnh và sự phóng vật chất năng lượng cao từ các sao lùn đỏ đóng vai trò quan trọng trong quá trình tiến hóa của các hành tinh xung quanh chúng và có thể là rào cản chính đối với sự sống.

Mặc dù vậy, niềm hy vọng về TRAPPIST-1 vẫn chưa tắt. Các dữ liệu trước đó cho thấy có ít nhất 3 hành tinh khác trong hệ có thể thuộc "vùng sự sống" Goldilocks của sao mẹ, nơi chúng có khả năng cao giữ được nước lỏng trên bề mặt.

Ngoài ra, ngay cả các hành tinh bị chia 2 nửa ngày đêm giống như TRAPPIST-1b và TRAPPIST-1c vẫn có khả năng chứa đựng một dạng sống nào đó, theo một số nghiên cứu gần đây.

Sự sống đó có thể ẩn mình ở vùng tiếp giáp ngày - đêm, hoặc thậm chí là dạng sống ngầm ở một số khu vực thuộc mặt ban đêm, nếu được các quá trình địa chất sưởi ấm.

Ba vật thể hơn 12 tỉ năm tuổi hiện hình giữa trời

(NLĐO) - "Chiến binh" khai phá không gian sâu James Webb đã tìm thấy 3 vật thể vô cùng đặc biệt, có biệt danh là Stingray.

James Webb sự sống Hành tinh Trappist-1 hành tinh kích cỡ Trái Đất
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo