Thời sự

Tình cha của chiến sĩ công an với trẻ vùng cao

Nguyễn Công

Việc đại úy Cà Văn Minh chăm lo trẻ mồ côi đã truyền cảm hứng cho đồng đội chung tay, thể hiện sâu sắc tình đồng chí, nghĩa đồng bào

Âm thầm, lặng lẽ, không kêu gọi hỗ trợ, suốt 3 năm qua, đại úy Cà Văn Minh đã cưu mang hàng chục em nhỏ mồ côi, khuyết tật ở các xã vùng cao Tây Bắc. Anh đã viết lên câu chuyện đẹp, nhân văn nơi rẻo cao Tây Bắc gắn liền với hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân vì nhân dân phục vụ.

"Cha nuôi" của hơn 20 trẻ mồ côi, khuyết tật

Đại úy Cà Văn Minh (SN 1993), là người dân tộc Thái, nguyên Phó trưởng Công an xã Pa Ham, nay công tác tại Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an tỉnh Điện Biên. Anh nhiều năm gắn bó với cơ sở, với bà con dân tộc thiểu số tại các bản thuộc xã Pa Ham.

Đại úy Cà Văn Minh dáng người đậm, khuôn mặt hiền lành và giọng nói ấm áp, tràn đầy nhiệt huyết. Cứ mỗi cuối tuần, anh lại vượt hàng chục cây số đường núi để đi trao nhu yếu phẩm và kiểm tra việc học hành của đàn con thơ dại mà anh cưu mang tại 3 xã Pa Ham, Tuần Giáo và Nậm Nèn. Đại úy Minh kể năm 2022 trong một lần đi làm nhiệm vụ thuộc Đề án 06 (Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030), khi vào ngôi nhà xập xệ ở một bản Lũng Thàng 2 (xã Nậm Nèn) và vô tình chứng kiến cảnh tượng nghẹn lòng. Một nhóm gồm 6 trẻ em nheo nhóc mất bố, còn mẹ bỏ đi không có ai chăm sóc, bé gái khoảng 5 tuổi đang pha mì gói rồi bón cho đứa em 2 tuổi.

Cuộc thi viết “LÒNG TỐT QUANH TA”: Tình cha của chiến sĩ công an với trẻ vùng cao - Ảnh 1.

Đại úy Cà Văn Minh cùng các trẻ có hoàn cảnh khó khăn tại một buổi giao lưu

Các em chỉ trông chờ vào nguồn thức ăn được mọi người cho, có ngày không ai cho phải nhịn đói. Là người cha trong gia đình nhỏ, đại úy Cà Văn Minh không cầm lòng trước hoàn cảnh của bọn trẻ, tự nhủ phải làm gì đó để hỗ trợ các cháu. Anh không công bố kế hoạch này với ai, cũng chẳng kêu gọi chung tay mà chỉ âm thầm dùng chính tiền tiết kiệm của mình để mua nhu yếu phẩm cho các cháu. Cuối tuần, đại úy Minh lặng lẽ mang những lương thực, cá khô, dầu, mắm, bánh trái… đến cho những đứa trẻ mồ côi.

Khi đã làm việc thiện thì mạch nguồn cứ thế nhân lên. Số lượng các em nhỏ được đại úy Minh hỗ trợ đã tăng lên hơn 20, trong đó có 4 em khuyết tật, có em mồ côi cả cha lẫn mẹ, hoàn cảnh rất đáng thương. "Với nhiều em, tôi là người thân duy nhất, là niềm hy vọng cho các em bước tiếp. Vì vậy, tôi dặn lòng dù khó khăn thế nào mình cũng phải cố gắng" - đại úy Minh chia sẻ.

Tận tụy, trách nhiệm và gần dân

Thấy nghĩa tình của đại úy Cà Văn Minh với các em nhỏ mồ côi, đồng đội cùng đơn vị cũng chung tay giúp các em, để anh không đơn độc. Người đóng góp thêm tấm chăn màn, mấy bộ quần áo cũ, người huy động thêm mấy bộ sách cho các con vào năm học mới… Cứ thế, nhờ thêm nguồn động viên, tiếp sức, cuộc sống của hơn 20 em nhỏ suốt 3 năm qua được duy trì ổn định.

Đại úy Cà Văn Minh không nhận tiền mặt từ bên ngoài, nếu có ai đồng cảm muốn giúp đỡ thì gửi nhu yếu phẩm, sách vở hoặc đồ dùng cá nhân cho các cháu. Đặc biệt, trong nhiều chuyến đi trao quà, nhiều đồng đội sát cánh đại úy Cà Văn Minh để trực tiếp cảm nhận đời sống của các con, giúp đỡ sát hơn cho các con về cả vật chất lẫn tinh thần.

Cuộc thi viết “LÒNG TỐT QUANH TA”: Tình cha của chiến sĩ công an với trẻ vùng cao - Ảnh 2.

Đại úy Minh nhận bằng khen điển hình tiên tiến thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy giai đoạn 2019-2023

Bên cạnh giúp nhu yếu phẩm, đại úy Cà Văn Minh còn dành thời gian kèm cặp, dạy những kỹ năng sống cơ bản và đặc biệt giáo dục đạo đức cho các con sống hướng thiện để sau này trở thành người tử tế, có ích cho xã hội. "Không chỉ thiếu thốn về vật chất mà các con còn thiếu thốn tình cảm gia đình, hơi ấm của người cha người mẹ kề cận. Tôi cố gắng san sẻ, động viên, giúp các con không cảm thấy bị bỏ rơi, đặc biệt là không sa vào các tệ nạn xã hội ở vùng biên giới" - đại úy Minh bày tỏ. Em Vừ A Mông, cựu học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Huổi Mí, tâm sự: "Chúng con thường xuyên được nhận quà, thức ăn của chú Minh. Những món quà đó đã giúp chúng con đủ ăn và không phải bỏ học giữa chừng. Chúng con hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt và sau này lớn lên sẽ trở thành người có ích cho xã hội".

Có những đêm tối, đại úy Minh nhận được tin có trẻ bị ốm sốt, không do dự, anh liền chạy xe máy đến chăm sóc, thức trắng đêm trông con. Hay có em phải đi học xa, đại úy Minh đã kết nối với nhà trường để xin cho học gần nhà, tìm học bổng giúp đỡ. Với Vừ A Mông, sau khi học hết phổ thông, muốn em có nghề nghiệp ổn định sau này, anh đã liên hệ Trường Cao đẳng nghề Hòa Bình để tạo điều kiện cho em vừa học vừa làm. Hiện nay, Mông đã nhập học và tự lo được cho bản thân, có tháng còn tiết kiệm được tiền gửi về cho các em khác.

Cuộc thi viết “LÒNG TỐT QUANH TA”: Tình cha của chiến sĩ công an với trẻ vùng cao - Ảnh 3.

Đại úy Minh thăm hỏi người dân trong bản. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Dù nay anh Minh đã chuyển công tác nhưng tình cảm của người dân bản với người chiến sĩ công an này vẫn vẹn nguyên. Khi đại úy Cà Văn Minh trở về thăm bản làng, thăm các em nhỏ thì từ cụ già, trẻ nhỏ đến trưởng bản đều yêu mến, đón tiếp nồng hậu. Chỉ cần nghe thấy tiếng xe máy thân quen, thấy dáng hình gần gũi, lũ trẻ trong bản Lùng Thàng 2 lại ùa ra đón người cha trở về. Chúng sà vào lòng anh để cảm nhận hơi ấm tình thân, thứ tình cảm thiêng liêng, cao quý giữa vùng sương giăng giá lạnh nơi rẻo cao. Thiếu tá Tòng Văn Nim, nguyên Trưởng Công an xã Pa Ham, chia sẻ: "Đồng chí Cà Văn Minh là người Công an nhân dân tận tụy, trách nhiệm và gần dân. Việc đồng chí chăm lo cho các em nhỏ mồ côi đã truyền cảm hứng cho đồng đội chung tay, góp sức giúp các em, thể hiện thắm tình đồng chí, sâu sắc nghĩa đồng bào". 

Nuôi ước mơ của trẻ

Thầy giáo Lò Văn Hoạt, giáo viên Trường Huổi Mí, cho biết: "Đối với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, những món quà mà đại úy Minh gửi tặng đã giúp các em vơi bớt đi cực khổ, vất vả trong cuộc sống. Sự hỗ trợ về vật chất và tinh thần của đại úy Minh đã giúp các em tiếp tục đến trường, nuôi tiếp ước mơ của mình".

Tiếp sức từ hậu phương

Về hậu phương nhỏ, đại úy Cà Văn Minh cho biết luôn nhận được sự ủng hộ từ gia đình, đặc biệt là người vợ. Cho dù có những cuối tuần anh đi biền biệt nhưng chị vẫn vui vẻ vì hiểu đó là mệnh lệnh từ trái tim người lính, cho đi chính là đang nhận lại. Đại úy Minh còn thường xuyên đưa con gái đi trao quà trên bản, gặp gỡ các anh chị nuôi của bố và gần gũi ruột thịt thân tình. "Tôi chỉ mong các con tôi khôn lớn, trưởng thành và viết tiếp giấc mơ của mình, sống có ích cho xã hội. Việc nuôi các con còn giúp tôi thêm động lực trong công việc và cuộc sống, giúp tôi biết quản lý tài chính, cân bằng trong cuộc sống. Tôi cũng mong các con đoàn kết như anh em một nhà, giúp đỡ nhau lúc khó khăn trong con đường phía trước" - đại úy Minh tâm sự.

Cuộc thi viết “LÒNG TỐT QUANH TA”: Tình cha của chiến sĩ công an với trẻ vùng cao - Ảnh 4.


    Thông báo