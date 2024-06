Tình hình giao thông ngày đầu kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở TP HCM

Ngày 6-6, Phòng CSGT Công an TP HCM cho biết trong ngày đầu của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP HCM, tình hình trật tự an toàn giao thông được bảo đảm.

Theo ghi nhận, tại khu vực trước các điểm thi, phụ huynh đưa đón con em đi thi đứng kín trên lề đường. Đặc biệt, khi gần đến giờ kết thúc làm bài thi của thí sinh, số lượng phụ huynh tăng lên rõ rệt dẫn đến tình trạng nhiều người đứng cả xuống lòng đường. Điều này gây cản trở cho việc lưu thông của các phương tiện.

CSGT tham gia hỗ trợ phụ huynh và thí sinh tại điểm thi Trường THCS Hà Huy Tập

Trước tình hình đó, lực lượng CSGT đã phối hợp với các lực lượng địa phương, thường xuyên nhắc nhở và hướng dẫn phụ huynh không đứng xuống lòng đường, đảm bảo cho giao thông diễn ra thông suốt và an toàn.

Ghi nhận tại điểm thi THCS Hà Huy Tập (quận Bình Thạnh), từ sáng sớm cùng ngày, CSGT đã có mặt để đảm bảo mọi hoạt động diễn ra suôn sẻ.

Lực lượng CSGT phát tờ rơi tuyên truyền an toàn giao thông cho phụ huynh

CSGT còn tiến hành tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường, đảm bảo cho các thí sinh và phụ huynh có thể di chuyển đến điểm thi một cách an toàn và nhanh chóng.

Cạnh đó, phát nước uống miễn phí cho các thí sinh, giúp các em có thêm sức lực và tinh thần trước khi bước vào phòng thi.

Sáng cùng ngày, Chi đoàn Trạm CSGT Tân Túc (Phòng CSGT Công an TP HCM) phối hợp với Công an xã, Đoàn Thanh niên xã Bình Chánh và Đoàn Thanh niên trường Trung học phổ thông Bình Chánh (huyện Bình Chánh) tổ chức chương trình "Tiếp sức mùa thi Kỳ thi tuyển sinh lớp 10" tại trường Trung học cơ sở Bình Chánh, xã Bình Chánh.

Trạm CSGT Tân Túc phối hợp công an địa phương bảo đảm an ninh trật tự tại điểm thi

Lực lượng đoàn viên, thanh niên đã tích cực hỗ trợ các thí sinh, phát hơn 700 chai nước suối, bút và thước kẻ cho các em.

Những món quà không chỉ là sự động viên tinh thần mà còn giúp các em tự tin hơn trong cuộc thi.

Trong lúc chờ đợi con em mình thi, phụ huynh đã nhận tờ rơi tuyên truyền về an toàn giao thông

Cạnh đó, Trạm CSGT Tân Túc còn chú trọng đến việc nâng cao nhận thức về an toàn giao thông cho phụ huynh.

Trong lúc chờ đợi con em mình thi, phụ huynh đã nhận tờ rơi tuyên truyền về an toàn giao thông từ lực lượng CSGT. Hoạt động thiết thực này nhằm góp phần lan tỏa kiến thức về an toàn giao thông, từ đó giảm thiểu tai nạn và bảo đảm an toàn cho cộng đồng.

Theo kế hoạch, trong 2 ngày diễn ra kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2024 (ngày 6 và 7-6), Phòng CSGT TP HCM sẽ bố trí lực lượng tại các giao lộ và điểm phức tạp về giao thông, đặc biệt là tại các địa điểm thi. Đồng thời, tăng cường tuần tra trên các tuyến đường trọng điểm để tránh ùn tắc giao thông, đảm bảo việc di chuyển của thí sinh và người dân. Phòng CSGT TP HCM cũng phối hợp với Công an quận, huyện và TP Thủ Đức giải quyết kịp thời các sự cố và hỗ trợ các thí sinh, giáo viên, xe vận chuyển đề thi, bài thi đến địa điểm an toàn. Phòng CSGT TP HCM khuyến cáo người dân chú ý thời gian đưa đón con em, tránh dừng đỗ xe dưới lòng đường và chuẩn bị áo mưa để chủ động trong mùa mưa này.