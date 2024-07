Tình hình sức khỏe cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết trước ngày hầu tòa

Theo dự kiến ngày 22-7 tới đây, TAND Hà Nội dự kiến sẽ tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch Tập đoàn FLC, cùng 50 đồng phạm.



Trong vụ án này, cựu chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết bị đưa ra xét xử về các tội "Thao túng thị trường chứng khoán" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cựu chủ tịch FLC trước khi vướng vòng lao lý. Ảnh: T.L

Hai em gái ông Trịnh Văn Quyết là Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huế cùng bị can Hương Trần Kiều Dung, cựu Phó chủ tịch FLC, cũng bị truy tố hai tội danh trên.

Bị cáo Trịnh Văn Quyết dự kiến có 4 luật sư bào chữa và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp tại tòa, gồm: Vũ Đặng Hải Yến, Phạm Đức Giang, Lê Ngọc Hà và Trần Nam Long.

Trước phiên tòa diễn ra xét xử, trao đổi với Báo Người Lao Động, luật sư Vũ Đặng Hải Yến (thuộc Công ty luật TNHH SmiC), cho biết ông Trịnh Văn Quyết bị bệnh lao cách đây 1 tháng và đang trong quá trình điều trị. Song, cựu chủ tịch FLC tinh thần vẫn ổn định.

Theo luật sư Vũ Đặng Hải Yến, đến thời điểm này, cựu chủ tịch FLC đã nhận thức về các hành vi sai phạm, xin chịu trách nhiệm hình sự và dân sự như cáo buộc. Bên cạnh đó, ông Trịnh Văn Quyết cũng mong cơ quan chức năng áp dụng chính sách khoan hồng cho các bị cáo là người thân, đồng nghiệp cấp dưới liên quan đến vụ án.

Ngoài ra, ông Quyết cũng xin chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại bằng các tài sản thuộc tài sản cá nhân, đồng thời vận động gia đình, bạn bè để nộp tiền khắc phục hậu quả trong thời gian sớm nhất.

Theo cáo trạng, từ năm 2017 đến năm 2022, bị can Trịnh Văn Quyết chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế cùng nhiều thuộc cấp mượn danh nghĩa của nhân viên, người thân, họ hàng lập hồ sơ, thủ tục để thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng nhằm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART.

Trịnh Thị Minh Huế đã sử dụng 190 tài khoản để thực hiện các hành vi thao túng thị trường chứng khoán bằng cách liên tục mua bán cùng loại chứng khoán; mua bán với khối lượng lớn chi phối thị trường vào thời điểm mở cửa và đóng cửa giao dịch; đặt lệnh mua, bán cổ phiếu sau đó hủy lệnh…

Các hành vi thao túng trên bị cáo buộc tạo ra cung cầu giả và thổi giá đối với 5 mã cổ phiếu nêu trên, thu lời bất chính hơn 723 tỉ đồng.

Ngoài hành vi nêu trên, cơ quan tố tụng còn cáo buộc Trịnh Văn Quyết đã có hành vi nâng khống vốn điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros để niêm yết mã cổ phiếu ROS trên sàn giao dịch chứng khoán, thu tiền của các nhà đầu tư.

Cụ thể, Công ty Faros được thành lập vào năm 2011 với vốn điều lệ khởi đầu 1,5 tỉ đồng. Giai đoạn 2014-2016, Trịnh Văn Quyết làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống cho doanh nghiệp này từ 1,5 tỉ đồng lên tới 4.300 tỉ đồng, tương ứng với 430 triệu cổ phần. Khi FLC Faros niêm yết 430 triệu cổ phiếu mã ROS trên sàn chứng khoán, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo bán, chiếm đoạt 3.600 tỉ đồng của các nhà đầu tư.

Theo cáo trạng, bị can Trịnh Văn Quyết cùng 2 em gái đã khai nhận hành vi phạm tội. Trong quá trình điều tra, cựu chủ tịch FLC đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả số tiền hơn 189 tỉ đồng và em gái là Trịnh Thị Minh Huế đã nộp lại 100 triệu đồng.

Qua đó, Cơ quan tố tụng đã ghi nhận, áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị can Trịnh Văn Quyết cùng 2 em gái và nhiều bị can khác. Bên cạnh đó, Trịnh Văn Quyết và các bị can khác có nhiều đóng góp trong công tác làm từ thiện, nhiều bị can trong gia đình có công với cách mạng, được tặng nhiều bằng khen, giấy khen trong lao động, công tác…