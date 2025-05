"Tình nguyện viên" VedaX AI giải đáp thông tin về Đại lễ Vesak 2025

Ban Tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hợp quốc 2025 tại Việt Nam cho biết đã triển khai ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) vào các hoạt động tôn giáo, tạo nên một trải nghiệm độc đáo và mới mẻ cho cộng đồng Phật giáo toàn cầu. Theo đó, chatbot VedaX AI được triển khai qua các nền tảng chat, voice và điện thoại, giúp đại biểu và Phật tử dễ dàng kết nối, nhận thông tin về các chương trình của đại lễ.

Chatbot có thể giải đáp thông tin liên quan hoạt động tôn trí, chiêm bái Xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - bảo vật quốc gia Ấn Độ và Xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức; Lễ cầu nguyện hòa bình thế giới tại Tây Ninh; thông tin về hội thảo học thuật, các tham luận tiếng Anh, tiếng Việt, các diễn giả; các hoạt động văn hóa như hội chợ, triển lãm, chương trình văn nghệ cùng các chương trình khai mạc, bế mạc Đại lễ Vesak Liên Hợp quốc 2025.

Giao diện chatbot AI để hỏi đáp thông tin liên quan Đại lễ Vesak Liên Hợp quốc 2025

Khi truy cập đường link https://tinyurl.com/bde4fmzk để trải nghiệm ứng dụng chatbot AI, người dùng sẽ thấy dòng chữ bằng tiếng Việt và tiếng Anh: “Tôi là Tình nguyện viên VedaX AI của Đại lễ Vesak 2025. Kính chào quý vị! Quý vị cần tôi hỗ trợ thông tin gì ạ?”/ “I am a VedaX AI Volunteer for the United Nations Day of Vesak 2025. Greetings to you! How may I assist you today?”.

Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Tổng Thư ký Thường trực Ủy ban Tổ chức Quốc gia Đại lễ Vesak Liên Hợp quốc 2025 tại Việt Nam, cho biết đại lễ sẽ có sự tham dự của khoảng 1.200 đại biểu quốc tế và nhiều đại biểu trong nước.

Đại lễ Vesak Liên Hợp quốc 2025 không chỉ là sự kiện tôn giáo mà còn là một hội nghị văn hóa và công nghệ. Các hoạt động bao gồm lễ chùa, hội thảo, triển lãm văn hóa Phật giáo, chương trình văn nghệ đặc sắc… đều được hỗ trợ bởi hệ thống AI tiên tiến.

“Sự kết hợp này sẽ giúp Đại lễ Vesak Liên Hợp quốc 2025 trở thành một cột mốc quan trọng trong việc chuyển đổi số của Phật giáo, mở ra một hướng đi mới trong việc sử dụng công nghệ trong các sự kiện tôn giáo” - Thượng tọa Thích Nhật Từ thông tin.





Quét mã QR, đặt câu hỏi để được giải đáp thông tin về Đại lễ Vesak Liên Hợp quốc 2025