Tỉnh táo trước các luận điệu xuyên tạc

Trước, trong và sau mỗi kỳ Đại hội Đảng, các thế lực thù địch thường tổ chức những đợt công kích, chống phá bằng nhiều thủ đoạn, cách thức khó lường.

Thiếu cơ sở, trái ngược với thực tế

Từ nay đến hết năm 2025 là giai đoạn cao điểm chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Thời gian qua, các thế lực thù địch đã có những biểu hiện chống phá bằng những luận điệu xuyên tạc.

Trước hết, các thế lực thù địch xuyên tạc về nội dung các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng. Khi Trung ương Đảng công bố toàn văn dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng để lấy ý kiến đóng góp của toàn dân, các thế lực chống phá đã tập trung vào những nội dung trọng yếu để xuyên tạc, bóp méo, bắt bẻ, suy diễn câu từ.

Tổng Bí thư Tô Lâm trực tiếp đến vùng lũ lụt ở TP Huế thăm hỏi, động viên người dân. Ảnh: QUANG TÁM

Mục đích của chúng là nhằm làm cho người dân hiểu sai lệch, thiếu tin cậy đường lối, chủ trương của Đảng; hoài nghi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; chia rẽ Đảng với dân. Luận điệu của chúng là cho rằng nội dung dự thảo văn kiện còn "chung chung", lời lẽ "hoa mỹ, sáo rỗng, thiếu thực tế"...

Rõ ràng, những lý lẽ ấy là thiếu cơ sở. Báo cáo của Trung ương Đảng đã phản ánh chi tiết kết quả, nội dung của hơn 5 triệu lượt ý kiến mà các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên đóng góp cho dự thảo văn kiện, thể hiện ý Đảng đã gặp lòng dân. Thực tế, đông đảo người dân, cán bộ, đảng viên đã bày tỏ mong muốn văn kiện sẽ là "cẩm nang hành động", "ngọn đuốc dẫn đường" để đất nước bước vào kỷ nguyên mới với tâm thế mới và niềm tin vững chắc.

Bên cạnh đó, lợi dụng vấn đề xã hội vốn rất được quan tâm là việc sắp xếp, bố trí nhân sự, các thế lực thù địch đã tung ra rất nhiều thông tin thất thiệt, "thêm mắm thêm muối", bịa đặt nhằm gây hoang mang dư luận, hòng làm chia rẽ nội bộ Đảng. Không những vậy, chúng còn lợi dụng một số hạn chế, bất cập trong thời gian đầu thực hiện việc sắp xếp tinh giản bộ máy, sáp nhập địa phương để xuyên tạc, kích động, nhằm tạo dư luận xấu...

Những luận điệu này hoàn toàn trái ngược với thực tế đang diễn ra. Bởi lẽ, với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, dù ban đầu có đôi chút lúng túng, khó khăn, vướng mắc song sau một thời gian ngắn đi vào hoạt động, bộ máy mới của Đảng, chính quyền, đoàn thể 34 tỉnh, thành phố đã và đang từng bước vận hành trơn tru, hiệu quả, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Thậm chí, với cơ chế phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, giờ đây cán bộ các cấp còn gần dân, sát dân hơn trước.

Việc bổ nhiệm lãnh đạo các tỉnh, thành cũng diễn ra một cách minh bạch, công khai. Việc điều chỉnh, sắp xếp nhân sự lãnh đạo các cấp, nhất là địa phương, theo nghị quyết, quy định mới của Đảng đã và đang đáp ứng yêu cầu cao hơn của bộ máy mới, bối cảnh phát triển mới.

Lợi ích của dân là trên hết, trước hết

Gần đây, nhiều địa phương phải gánh chịu nhiều đợt bão lũ lớn gây thiệt hại nặng nề. Lợi dụng tình hình này, các thế lực phản động tập trung xuyên tạc rằng lãnh đạo Đảng, Nhà nước thiếu sự quan tâm đến người dân vùng bão lũ.

Thực tế hoàn toàn ngược lại. Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta làm việc không mệt mỏi, dường như không có ngày nghỉ, theo sát toàn diện mọi hoạt động của đất nước; phân công nhiệm vụ cho cấp dưới rõ ràng, làm việc theo kế hoạch được xây dựng chi tiết từng tuần, từng tháng; rà soát, kiểm tra, đánh giá theo lịch đã định để khắc phục ngay "điểm nghẽn", phê bình, đôn đốc để không còn "trên nóng dưới lạnh", né tránh trách nhiệm...

Những hoạt động ấy được báo chí truyền thông dõi theo, đưa tin kịp thời. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và nhiều thành viên khác của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ... thường xuyên có mặt ở những nơi bị thiên tai; cùng lãnh đạo địa phương động viên, thăm hỏi, sẻ chia khó khăn; chỉ đạo, định hướng, ra quyết định tức thời để "không ai bị bỏ lại phía sau", không người dân nào đói rét, không nơi nương tựa; sớm khắc phục hậu quả bão lũ, đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta đã trực tiếp đến thăm, thị sát những dự án trọng điểm của đất nước; tặng quà động viên, tháo gỡ khó khăn, gợi mở tư duy cho người điều hành. Kết quả, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát về đích trước 5 năm; 100 trường phổ thông nội trú liên cấp ở các xã biên giới trên đất liền đang được xây dựng... Tinh thần lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo sự phục vụ của Đảng và chính quyền đang hiện hữu trong đời sống xã hội.

Các thế lực thù địch chắc hẳn vẫn tìm mọi cách chống phá Đảng và Nhà nước ta, bởi đó là mục đích của chúng. Vì thế, việc chủ động xây dựng các kịch bản, đúc rút kinh nghiệm trong xử lý các tình huống từng diễn ra ở những kỳ Đại hội Đảng trước đây, gắn với thực tiễn đất nước hiện nay để ngăn chặn những luận điệu xuyên tạc cần được cơ quan chức năng chuẩn bị từ sớm, từ xa.

"Gần đây, cơ quan chức năng đã xử lý nghiêm minh một số cá nhân, tổ chức phản động chống phá Đảng, chính quyền, phản bội Tổ quốc, nhân dân; được dư luận hoan nghênh. Song, các thế lực thù địch đã lấy đó làm cớ để lôi kéo, kích động, xuyên tạc rằng Nhà nước ta "đàn áp bất đồng chính kiến", "vi phạm nhân quyền"!



