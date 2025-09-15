Tỉnh táo trước thông tin kích động

Gần đây, ở một số quốc gia như Indonesia, Nepal… đã xảy ra biểu tình, tụ tập đông người gây mất ổn định xã hội; phần lớn bắt nguồn từ các thông tin sai lệch, tin giả trên mạng xã hội (MXH) và chiêu trò lợi dụng tâm lý đám đông.

Hậu quả từ thông tin sai lệch

Những biến động tại các nước nêu trên đã để lại hậu quả rất nghiêm trọng. Tài sản công bị phá hoại, giao thông bị tắc nghẽn, hoạt động sản xuất bị ngưng trệ, an ninh trật tự xã hội bị đe dọa...

Cùng với sinh viên thì người lao động (NLĐ) ở các nước này phải đối mặt chuyện mất việc làm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống. Thậm chí, có trường hợp bị xử lý do liên quan các hoạt động trái pháp luật. Đáng ngại là phần lớn NLĐ không nhận ra mình đang bị lợi dụng, trở thành công cụ cho những âm mưu phá hoại, làm mất ổn định chính trị - xã hội.

Áp lực về công việc và thu nhập là những khó khăn thường trực trong đời sống NLĐ. Trước các thông tin giật gân, thiếu kiểm chứng về quyền lợi hoặc điều kiện làm việc được lan truyền trên MXH, rất dễ hình thành tâm lý hoang mang khiến nhiều trường hợp vô tình bị lôi kéo vào các hoạt động biểu tình, tụ tập.

Với sự phát triển của MXH cùng những tính năng vượt trội của trí tuệ nhân tạo, không khó để các đối tượng xấu phô diễn những chiêu trò giả mạo, xuyên tạc tinh vi. Chúng thiết lập tài khoản giả danh những cá nhân có uy tín hay tạo lập các video cắt ghép nhằm đánh lừa cộng đồng mạng bằng những lời kêu gọi mang danh "vì công lý", "bảo vệ quyền lợi", song thực chất là mồi nhử kích động gây rối, tạo bất ổn trong xã hội.

Sự mất ổn định xã hội không chỉ gây thiệt hại trước mắt mà còn để lại tổn thương lâu dài cho nền kinh tế, an ninh quốc gia và đời sống người dân, phá vỡ môi trường đầu tư, làm giảm năng suất lao động, khiến thu nhập NLĐ suy giảm, gia tăng sự bất an trong cộng đồng.

Xã hội, đất nước chỉ có thể ổn định, phát triển bền vững khi mỗi người dân, trong đó có NLĐ, biết giữ thái độ bình tĩnh, hành xử có trách nhiệm và tuân thủ pháp luật.

Việc thể hiện nguyện vọng, phản ánh khó khăn, bất cập trong sinh hoạt và công việc luôn là một trong những quyền của NLĐ mà không ai có thể khước từ. Tuy nhiên, để bảo đảm tính đầy đủ, toàn diện và ưu việt, quyền này cần được thể hiện đúng nơi, đúng chỗ; phản ánh, tiếp nhận và giải quyết bởi các kênh như Công đoàn, chính quyền địa phương, cơ quan chức năng, cơ quan báo chí chính thống.

Việc bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của NLĐ không thể giải quyết được khi họ chia sẻ lên các hội nhóm, diễn đàn, tài khoản MXH hay tụ tập đông người để biểu tình đòi quyền lợi, theo nhau thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng; mà phải đến từ sự hợp tác, gắn kết với Công đoàn cùng các cơ quan chức năng. Chỉ những đầu mối, địa chỉ này mới đủ thẩm quyền trong việc bảo vệ quyền lợi NLĐ, đồng thời là địa chỉ tin cậy giúp họ không bị lôi kéo, tránh rơi vào bẫy mà phần tử xấu đang giăng ra.

Thực tế, không ít trường hợp NLĐ đã phải trả giá đắt cho sự thiếu tỉnh táo khi chia sẻ thông tin sai lệch trên MXH, tham gia hoạt động tụ tập đông người, biểu tình trái pháp luật. Để rồi, họ phải hứng chịu những hệ lụy không đáng, như: bị sa thải, mất thu nhập, bị dư luận lên án, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mạng xã hội là công cụ hữu ích nhưng cũng tiềm ẩn nhiều hiểm họa từ việc phát tán thông tin sai lệch. Ảnh: TẤN THẠNH

Trang bị kỹ năng cần thiết

Ở Việt Nam, dù tình hình rất ổn định nhưng NLĐ cũng cần tỉnh táo, chủ động trang bị cho bản thân kỹ năng cần thiết để không trở thành nạn nhân của các thủ đoạn kích động, chống phá.

Theo đó, mỗi người cần hình thành thói quen đối chiếu, xác thực thông tin từ MXH với các trang báo, kênh truyền thông chính thống trước khi tin và chia sẻ; bảo đảm không để trở thành nạn nhân bất đắc dĩ trong việc lan truyền bài viết, video chưa được kiểm chứng hoặc nguồn gốc không rõ ràng.

Khi nhận được thông tin có nội dung kêu gọi tụ tập, biểu tình, mỗi người cần tỉnh táo ghi nhận lại và thông báo kịp thời đến tổ chức Công đoàn, chính quyền địa phương hoặc những người có trách nhiệm. Bất kỳ sự chia sẻ, lan truyền sai địa chỉ nào cũng có thể dẫn đến nguy cơ vi phạm pháp luật.

Mọi người không tham gia hoặc đặt niềm tin vào các nhóm kín trên MXH nếu không rõ mục đích và thành phần. Bởi lẽ, không loại trừ các hội nhóm ấy chính là "bình phong", "trá hình", "nơi ẩn trú" của phần tử xấu với các chiêu bài lôi kéo, kích động NLĐ thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Mỗi người cần chủ động nghiên cứu, tìm hiểu, tích cực tham gia các chương trình đào tạo, tự đào tạo về kỹ năng sử dụng MXH, nhận diện và ứng phó với thông tin sai lệch. Song song đó, xây dựng nếp sống tuân thủ quy định pháp luật về lao động, tuân thủ nội quy, quy định của Công đoàn, cơ quan, xí nghiệp cũng như nơi cư trú, sinh hoạt.

Mọi người cần tỉnh táo, tuân thủ pháp luật trong bất kỳ việc gì. Sử dụng MXH có trách nhiệm chính là cách chúng ta góp phần xây dựng môi trường làm việc, sinh hoạt ổn định, bền vững, vì một tương lai phát triển.

Mạng xã hội là công cụ hữu ích để cộng đồng cập nhật thông tin, kết nối và thể hiện quan điểm, chính kiến. Tuy nhiên, đây cũng là môi trường tiềm ẩn nhiều hiểm họa từ việc phát tán thông tin sai lệch nếu người dùng thiếu kỹ năng sàng lọc, phân tích và nhận diện.



