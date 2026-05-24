Tình thương sai cách và hậu quả đau lòng

Phiên tòa xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo N.M.T (ngụ tại TP HCM) về tội "Giết người" để lại nhiều bài học đắt giá về trách nhiệm của gia đình trong việc phòng chống ma túy. Do sử dụng ma túy tổng hợp dẫn đến mất năng lực kiểm soát hành vi, T. đã gây ra vụ án mạng đau lòng mà nạn nhân chính là cha ruột mình. Hồ sơ vụ án cho thấy trước khi hậu quả nghiêm trọng xảy ra, gia đình đã phát hiện T. có biểu hiện loạn thần do lệ thuộc vào ma túy. Tuy nhiên, thay vì phối hợp với cơ quan chức năng để áp dụng các biện pháp cai nghiện bắt buộc hoặc can thiệp y tế, gia đình lại chọn giải pháp tự quản lý, bao che nhằm giữ thể diện.

Sự việc nói trên phơi bày một lằn ranh nguy hiểm trong nhận thức của nhiều bậc phụ huynh hiện nay: lằn ranh giữa tình thương bản năng và trách nhiệm tuân thủ pháp luật. Khi đối diện với việc con em mình dính líu đến ma túy, không ít gia đình rơi vào tâm lý hoảng loạn, sợ định kiến xã hội nên cố tình che giấu thông tin. Việc tự ý dùng các biện pháp cực đoan để hạn chế quyền tự do của con tại nhà không những không kiểm soát được cơn thèm thuốc, mà còn vô tình tước đi cơ hội can thiệp kịp thời của các cơ quan chuyên trách.

Luật Phòng chống ma túy đã quy định rõ trách nhiệm của gia đình trong việc phối hợp với cơ quan chức năng để đăng ký cai nghiện cho người thân. Hành vi cố tình che giấu tình trạng lệ thuộc chất ma túy không chỉ là sự vi phạm nghĩa vụ công dân, mà còn để lại hệ lụy khôn lường về mặt y khoa. Bản chất bệnh lý của hội chứng lệ thuộc cho thấy các hoạt chất trong ma túy tổng hợp thế hệ mới có khả năng hủy hoại hệ thần kinh trung ương một cách hệ thống và không thể đảo ngược. Do đó, khi sự lệch lạc trong nhận thức không được ngăn chặn bằng các biện pháp chuyên môn, mọi nỗ lực tự giáo dục cảm tính hay tự quản lý tại gia đình đều hoàn toàn bất khả thi. Hậu quả tất yếu là nguy cơ bùng phát các hành vi mất kiểm soát, gây nguy hiểm trực tiếp đến an ninh trật tự và tính mạng những người xung quanh.

Đối diện với ma túy, lằn ranh duy nhất cần được xác lập là sự thượng tôn pháp luật và hành động lý trí. Việc chủ động khai báo, phối hợp đưa người nghiện đi cai nghiện, điều trị không phải là sự từ bỏ, mà là biện pháp ngăn chặn hợp pháp, bảo vệ tính mạng cho chính người lầm lỡ và cộng đồng. Đừng để sự thiếu hiểu biết và một phút thỏa hiệp sai lầm biến trách nhiệm giáo dục của gia đình thành hậu quả hình sự không thể khắc phục.



