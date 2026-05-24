HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Tình thương sai cách và hậu quả đau lòng

Luật sư Nguyễn Trung Hiếu, Đoàn Luật sư TP HCM

Luật Phòng chống ma túy đã quy định rõ trách nhiệm của gia đình trong việc phối hợp với cơ quan chức năng để đăng ký cai nghiện cho người thân.

Phiên tòa xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo N.M.T (ngụ tại TP HCM) về tội "Giết người" để lại nhiều bài học đắt giá về trách nhiệm của gia đình trong việc phòng chống ma túy. Do sử dụng ma túy tổng hợp dẫn đến mất năng lực kiểm soát hành vi, T. đã gây ra vụ án mạng đau lòng mà nạn nhân chính là cha ruột mình. Hồ sơ vụ án cho thấy trước khi hậu quả nghiêm trọng xảy ra, gia đình đã phát hiện T. có biểu hiện loạn thần do lệ thuộc vào ma túy. Tuy nhiên, thay vì phối hợp với cơ quan chức năng để áp dụng các biện pháp cai nghiện bắt buộc hoặc can thiệp y tế, gia đình lại chọn giải pháp tự quản lý, bao che nhằm giữ thể diện.

Sự việc nói trên phơi bày một lằn ranh nguy hiểm trong nhận thức của nhiều bậc phụ huynh hiện nay: lằn ranh giữa tình thương bản năng và trách nhiệm tuân thủ pháp luật. Khi đối diện với việc con em mình dính líu đến ma túy, không ít gia đình rơi vào tâm lý hoảng loạn, sợ định kiến xã hội nên cố tình che giấu thông tin. Việc tự ý dùng các biện pháp cực đoan để hạn chế quyền tự do của con tại nhà không những không kiểm soát được cơn thèm thuốc, mà còn vô tình tước đi cơ hội can thiệp kịp thời của các cơ quan chuyên trách.

Luật Phòng chống ma túy đã quy định rõ trách nhiệm của gia đình trong việc phối hợp với cơ quan chức năng để đăng ký cai nghiện cho người thân. Hành vi cố tình che giấu tình trạng lệ thuộc chất ma túy không chỉ là sự vi phạm nghĩa vụ công dân, mà còn để lại hệ lụy khôn lường về mặt y khoa. Bản chất bệnh lý của hội chứng lệ thuộc cho thấy các hoạt chất trong ma túy tổng hợp thế hệ mới có khả năng hủy hoại hệ thần kinh trung ương một cách hệ thống và không thể đảo ngược. Do đó, khi sự lệch lạc trong nhận thức không được ngăn chặn bằng các biện pháp chuyên môn, mọi nỗ lực tự giáo dục cảm tính hay tự quản lý tại gia đình đều hoàn toàn bất khả thi. Hậu quả tất yếu là nguy cơ bùng phát các hành vi mất kiểm soát, gây nguy hiểm trực tiếp đến an ninh trật tự và tính mạng những người xung quanh.

Đối diện với ma túy, lằn ranh duy nhất cần được xác lập là sự thượng tôn pháp luật và hành động lý trí. Việc chủ động khai báo, phối hợp đưa người nghiện đi cai nghiện, điều trị không phải là sự từ bỏ, mà là biện pháp ngăn chặn hợp pháp, bảo vệ tính mạng cho chính người lầm lỡ và cộng đồng. Đừng để sự thiếu hiểu biết và một phút thỏa hiệp sai lầm biến trách nhiệm giáo dục của gia đình thành hậu quả hình sự không thể khắc phục.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo