Thời sự

Tình tiết mới vụ 15 năm đòi công nhận liệt sĩ cho con

Trần Thường

(NLĐO) – Thay vì Bộ Nội vụ, thẩm quyền trình Thủ tướng xem xét công nhận liệt sĩ cho kiểm lâm viên mất 15 năm trước được phân cấp cho UBND TP Đà Nẵng.

Ngày 20-5, luật sư Phạm Xuân Linh - Văn phòng luật sư Thanh An thuộc Đoàn luật sư TP Đà Nẵng - người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Trần Đức Dũng (phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng), cho biết vừa qua, TAND Khu vực 5 - Đà Nẵng đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ kiện của ông Dũng đối với Bộ Nội vụ, yêu cầu thực hiện trình tự, thủ tục hành chính trình Thủ tướng Chính phủ công nhận liệt sĩ đối với con trai ông Dũng là kiểm lâm viên Trần Văn Quý.

Luật sư Linh cho biết, theo Nghị quyết số 24/2026/NQ-CP ngày 29-4 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, thẩm quyền thực hiện trình tự, thủ tục hành chính trình Thủ tướng Chính phủ công nhận liệt sĩ đã được thay đổi, chuyển từ Bộ Nội vụ sang UBND cấp tỉnh.

15 năm đòi công nhận liệt sĩ cho con: Tình tiết mới có tính "bước ngoặt"? - Ảnh 1.

Ông Trần Đức Dũng tại phiên tòa hôm 18-5

Vì vậy, tại phiên tòa ngày 18-5, người khởi kiện là ông Trần Đức Dũng thay đổi yêu cầu khởi kiện. Ông yêu cầu TAND Khu vực 5 - Đà Nẵng giải quyết buộc UBND TP Đà Nẵng phải thực hiện trình tự, thủ tục hành chính trình Thủ tướng Chính phủ công nhận liệt sĩ đối với anh Trần Văn Quý theo đúng quy định của pháp luật (thay vì yêu cầu Bộ Nội vụ thực hiện).

Trên cơ sở đó, TAND Khu vực 5 - Đà Nẵng đã tạm ngừng phiên tòa để mở lại phiên họp tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại với người bị kiện là UBND TP Đà Nẵng và sau đó sẽ tiếp tục đưa vụ án hành chính nêu trên ra xét xử theo đúng quy định của pháp luật.

Việc thay đổi trong quy định của pháp luật có thể là "bước ngoặt" trong việc xem xét công nhận liệt sĩ cho anh Trần Văn Quý. Bởi, trước đây UBND tỉnh Quảng Nam (nay là TP Đà Nẵng) đã nhiều lần đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ) công nhận liệt sĩ cho anh Quý.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, 15 năm trước, vào ngày 15-5-2011, trong khi đang cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ trục vớt gỗ do các đối tượng khai thác rừng trái phép cất giấu dưới lòng sông Mò O, thuộc xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam (nay là xã Thượng Đức, TP Đà Nẵng), anh Trần Văn Quý (khi đó 25 tuổi) - cán bộ Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 2, thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam (cũ) - gặp nạn qua đời.

Sau khi anh Quý mất, cha anh là ông Trần Đức Dũng đã yêu cầu cơ quan có thẩm quyền lập hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ công nhận liệt sĩ đối với anh. Tỉnh Quảng Nam (cũ) đã nhiều lần gửi văn bản xin ý kiến, đề nghị công nhận liệt sĩ cho anh Quý nhưng Bộ LĐ-TB-XH trả lời "không đủ điều kiện".

Do nhiều lần yêu cầu, đề nghị nhưng không được nên ông Dũng khởi kiện ra tòa.

Ngày 19-8-2024, TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã ban hành bản án phúc thẩm "khiếu kiện hành vi hành chính về công nhận liệt sĩ".

Trong đó, tòa chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Trần Đức Dũng, buộc UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) phải cấp Giấy chứng nhận hy sinh cho anh Trần Văn Quý, thực hiện các thủ tục hành chính để trình hồ sơ cấp có thẩm quyền xem xét, xác nhận liệt sĩ đối với anh Trần Văn Quý theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, buộc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Quảng Nam (cũ) thực hiện nhiệm vụ, công vụ, hoàn tất thủ tục hành chính để trình hồ sơ xem xét, xác nhận liệt sĩ đối với anh Trần Văn Quý theo quy định của pháp luật.

Tỉnh Quảng Nam cũ đã thực hiện theo yêu cầu của tòa. Tuy nhiên, tháng 3-2025, Bộ Nội vụ tiếp tục có văn bản phản hồi, cho rằng "không có cơ sở" để công nhận liệt sĩ cho anh Quý. Vì vậy, ông Trần Đức Dũng tiếp tục khởi kiện Bộ Nội vụ ra tòa.

Bản án phúc thẩm ngày 19-8-2024 của TAND cấp cao tại Đà Nẵng xác định, kể từ sau khi anh Trần Văn Quý chết, các cơ quan liên quan của tỉnh Quảng Nam (nay là Đà Nẵng) trong phạm vi, trách nhiệm, quyền hạn của mình đã có nhiều tờ trình, công văn có nội dung thể hiện quan điểm thống nhất trường hợp chết của anh Quý cần được công nhận liệt sĩ, đồng thời đề nghị cơ quan có thẩm quyền công nhận liệt sĩ cho anh Quý.

Trong khi đó, Bộ LĐ-TB-XH (nay là Bộ Nội vụ) có nhiều văn bản trả lời trường hợp anh Trần Văn Quý "không đủ điều kiện xác nhận liệt sĩ". Bộ cho rằng trường hợp của anh Trần Văn Quý "không phải là hành động dũng cảm" thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng an ninh hoặc xả thân để cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân.

HĐXX xác định dù có nhiều văn bản như đã nêu nhưng nội dung các văn bản của tỉnh Quảng Nam (cũ) chỉ nêu quan điểm, xin ý kiến mà chưa lập hồ sơ thủ tục hành chính theo đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền do Nghị định số 54/2006/NĐ-CP, Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH quy định.

Mặt khác, theo Quyết định số 113/2007/QĐ ngày 20-7-2007 của Thủ tướng Chính phủ, tại thời điểm năm 2011 thì xã Đại Sơn (huyện Đại Lộc) có tên trong danh sách là xã "đặc biệt khó khăn", nhưng trường hợp chết của anh Trần Văn Quý chưa được các cơ quan chức năng, UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) và Bộ LĐ-TB-XH xem xét công nhận liệt sĩ theo quy định tại điểm g, khoản 1, Điều 11 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; cũng như khoản 4, Điều 3, Nghị định 54/2006/NĐ-CP ngày 26-5-2006 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, qua tranh luận tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam (cũ) cho rằng, ý kiến của đại diện Sở LĐ-TB-XH tỉnh Quảng Nam (cũ) trình bày anh Quý vi phạm quy định về an toàn lao động là không đúng. Bởi lẽ, nhiệm vụ tìm kiếm trục vớt gỗ đang giấu dưới lòng sông mà phải mặc áo phao thì không thể thực hiện được.

Từ những nhận định nêu trên, HĐXX chấp nhận kháng cáo của ông Trần Đức Dũng, sửa Bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Quảng Nam (cũ), chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Trần Đức Dũng, buộc UBND tỉnh Quảng Nam và Sở LĐ-TB-XH thực hiện các nội dung như đã nêu trên.


Đề nghị công nhận liệt sĩ cho kiểm lâm viên Trần Văn Quý

Đề nghị công nhận liệt sĩ cho kiểm lâm viên Trần Văn Quý

(NLĐO) – UBND tỉnh Quảng Nam chính thức đề nghị Bộ LĐ-TB-XH xem xét, trình Thủ tướng công nhận liệt sĩ cho anh Trần Văn Quý, sau 13 năm qua đời.

Bộ Nội vụ: Không có cơ sở trình Thủ tướng công nhận liệt sĩ cho anh Trần Văn Quý

(NLĐO) – Bộ Nội vụ có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Nam, cho rằng không có cơ sở để xem xét trình Thủ tướng công nhận liệt sĩ cho anh Trần Văn Quý.

Quảng Nam lần thứ 3 đề nghị công nhận liệt sĩ cho 2 cán bộ chết khi đi cứu dân

(NLĐO) - UBND tỉnh Quảng Nam liên tiếp gửi văn bản đề nghị Bộ LĐ-TB-XH công nhận liệt sĩ cho 2 cán bộ xã chết khi đi cứu dân.

