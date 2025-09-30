HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Tình tiết mới vụ bác sĩ dỏm ở Phòng khám đa khoa quốc tế Đà Nẵng

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) - Thêm 4 đối tượng bị khởi tố về hành vi lừa dối khách hàng trong vụ án xảy ra tại Phòng khám Đa khoa quốc tế Đà Nẵng.

Ngày 30-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố 11 bị can, trong đó có Giám đốc Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng và Giám đốc Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng, về tội “Lừa dối khách hàng”, thu lợi bất chính hơn 2,2 tỉ đồng.

Tình tiết mới vụ bác sĩ dỏm ở Phòng khám đa khoa quốc tế Đà Nẵng- Ảnh 1.

Khởi tố thêm 4 đối tượng trong vụ án Phòng khám đa khoa quốc tế Đà Nẵng

Theo điều tra, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên địa bàn, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng phát hiện nhiều vi phạm tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng (180 Trần Phú, phường Hải Châu).

Trước đó, ngày 4-7, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 quản lý nhân sự và nhân viên phòng khám về hành vi lừa dối khách hàng .

Đến ngày 15-9, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố 4 bị can gồm: Nông Thị Thu – Giám đốc Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng; Lê Hồng Hải – Giám đốc Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng; cùng hai nhân viên Đỗ Thị Hảo và Phạm Thị Mỹ Hạnh.

Điều tra ban đầu xác định Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng đã thu lợi bất chính hơn 2,2 tỉ đồng từ 101 khách hàng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đề nghị các bị hại liên quan khẩn trương đến trình báo để được tiếp nhận, giải quyết. Thông tin liên hệ: Điều tra viên Trần Công Anh (ĐT: 0983.203.337) hoặc trực ban CSĐT (0694.260.254).

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu bị hại không đến trình báo, vụ án sẽ được giải quyết theo quy định pháp luật.


