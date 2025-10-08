Tình tiết mới vụ lao xe vào quán nhậu sau mâu thuẫn, khiến 1 phụ nữ chết oan

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tình tiết mới vụ lao xe vào quán nhậu sau mâu thuẫn, khiến 1 phụ nữ chết oan

Đức Anh

(NLĐO) – Trước khi lái ô tô lao thẳng vào quán nhậu khiến 1 người chết oan, tài xế Đặng Văn Sang từng cầm dao rượt đuổi, dọa giết người trong lúc cãi vã.

Trưa 8-10, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, cho biết cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra vụ ô tô lao vào quán nhậu khiến 1 người tử vong, xảy ra tối 7-10 tại xã Bình Dương (Gia Lai).

Tình tiết mới vụ lao xe vào quán nhậu sau mâu thuẫn, khiến 1 phụ nữ chết oan - Ảnh 1.

Đối tượng Đặng Văn Sang sau khi đầu thú

Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy khoảng 21 giờ 40 phút tối 7-10, tại quán O.N.N. (thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương), giữa Đặng Văn Sang (27 tuổi) và anh N.Q.S. (26 tuổi; trú cùng thôn Vĩnh Bình, xã Bình Dương) xảy ra mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu. 

Trong lúc cãi vã, Sang cầm dao trong quán rượt đuổi, dọa giết N.Q.S. nhưng được mọi người can ngăn.

Một lúc sau, khi thấy anh N.Q.S. đi ra đứng trước quán Xóm Nhậu bên cạnh và có lời khiêu khích, Sang lái ô tô lao thẳng vào quán, nhằm tông anh N.Q.S. 

Cú tông mạnh khiến bà L.T.Q. (55 tuổi; trú thôn Phước Chánh, xã Bình Dương), mẹ của chủ quán bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn (phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai). Tuy nhiên, bà Q. Đã tử vong lúc 23 giờ 15 phút cùng ngày. Riêng N.Q.S. dù đã tránh kịp thời nhưng vẫn bị thương.

Sau khi rời hiện trường, đến 5 giờ 30 sáng 8-10, Đặng Văn Sang đã đến Công an xã Bình Dương đầu thú.

Clip Đặng Văn Sang rồ ga lao ô tô vào quán nhậu khiến 1 người chết oan

Hiện Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục lấy lời khai, trưng cầu giám định và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tin liên quan

Clip: Thanh niên lao ô tô vào quán nhậu sau mâu thuẫn, 1 người tử vong

Clip: Thanh niên lao ô tô vào quán nhậu sau mâu thuẫn, 1 người tử vong

(NLĐO) - Sau khi xảy ra mâu thuẫn trong lúc nhậu, một thanh niên ở Gia Lai đã lái ô tô lao thẳng vào quán, khiến 1 người tử vong.

Danh tính tài xế lao xe vào quán nhậu sau mâu thuẫn, làm 1 phụ nữ chết oan

(NLĐO) – Sau khi mâu thuẫn tại quán nhậu, một thanh niên ở Gia Lai lái ô tô tông thẳng vào quán khiến một phụ nữ chết oan.

Phó giám đốc công an tỉnh người tử vong bệnh viện đa khoa công an xã
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo