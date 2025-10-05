Tivi, tủ lạnh cỡ lớn hết thời

Nếu những chiếc tivi kích thước trên 65 inch được coi là xu hướng trong vài năm trước thì hiện nay, sức mua đang chững lại dù các hãng sản xuất liên tục tung ra sản phẩm mới với công nghệ hình ảnh tiên tiến như OLED, QLED, Mini LED, 8K...

Xu hướng tiêu dùng, giải trí thay đổi

Theo các nhà bán lẻ, lượng tivi tồn kho thời điểm này đạt khoảng 2 triệu chiếc, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, chủ yếu là tivi cỡ lớn được các đại lý nhập về từ cuối năm 2024 và đầu năm 2025.

Nguyên nhân chính dẫn đến tồn kho tăng cao là do nhà bán lẻ dự đoán sức mua trên thị trường vẫn tiếp tục tốt, song thực tế ngược lại. Ông Nguyễn Thanh Nguyên, chủ một công ty chuyên phân phối tivi tại TP HCM và khu vực lân cận, cho biết lượng tiêu thụ chung trên thị trường điện tử tiêu dùng năm nay giảm đến 50% so với năm ngoái. Người dân thắt chặt chi tiêu trước biến động kinh tế và lãi suất vay tiêu dùng cao khiến dòng tivi cỡ lớn gần như không còn được ưa chuộng.

"Điểm trừ của tivi trên 65 inch là giá cao và tiêu tốn nhiều điện năng. Do đó, khách hàng gần đây có xu hướng chọn tivi 43 - 55 inch với giá trên dưới 10 triệu đồng, thay vì bỏ ra 30 - 40 triệu đồng cho chiếc tivi 75 - 85 inch" - ông Nguyên cho hay.

Ngoài ra, xu hướng giải trí cũng thay đổi nhanh chóng theo sự phát triển của công nghệ và các nền tảng mạng xã hội. Nhu cầu xem phim, thể thao hay video ngắn trên các nền tảng trực tuyến được giải quyết chỉ bằng một thiết bị di động như điện thoại, máy tính bảng, laptop..., khiến người dùng không còn chạy theo các mẫu tivi kích thước "khủng" như trước.

Ông Trần Anh Tuấn, chuyên gia thị trường, nhận định thị trường đang dịch chuyển từ mua sắm thể hiện đẳng cấp sang mua sắm theo nhu cầu thực tế, buộc các hãng sản xuất và hệ thống bán lẻ tập trung vào sản phẩm tầm trung và tối ưu trải nghiệm người dùng.

Tivi kích thước lớn tràn ngập, giá giảm mạnh nhưng ít người mua

Tủ lạnh side by side "rớt đài"

Vốn đã thuộc phân khúc kén khách, tủ lạnh side by side (cỡ lớn) ngày càng khó cạnh tranh với sản phẩm kích cỡ trung bình bởi không phù hợp với nhu cầu của số đông cư dân đô thị. "Chỉ một phân khúc nhỏ, người tiêu dùng có thể sử dụng tủ lạnh cỡ đại nhờ có không gian sống rộng rãi, nhu cầu tích trữ đồ ăn lớn và không phải cân nhắc, tính toán tiền điện. Còn lại, đa phần khách hàng đô thị là nhân viên văn phòng, viên chức, người lao động... sinh sống ở chung cư, nhà hẻm với diện tích hạn chế" - quản lý một cửa hàng bán lẻ điện lạnh phân tích.

Theo thống kê chưa đầy đủ tại các chuỗi bán lẻ lớn, số lượng tủ lạnh side by side tồn kho lên tới hàng trăm ngàn chiếc, chủ yếu là các mẫu dung tích từ 500 lít trở lên, giá bán từ 20 - 60 triệu đồng. "Sức mua các sản phẩm điện lạnh nói chung hiện giảm 30% - 40%, riêng dòng tủ lạnh lớn thì gần như không bán được" - ông Thái Hữu Hùng, nhà phân phối mặt hàng tủ lạnh của nhiều thương hiệu tại TP HCM, nêu thực tế.

Cán cân trên thị trường tủ lạnh hiện đang nghiêng hẳn về các dòng tủ cỡ trung với dung tích khoảng 300 - 400 lít, giá bán từ 8 - 12 triệu đồng. Một số doanh nghiệp nhập khẩu đã tạm ngừng đặt hàng mới để tránh dồn kho nên dự kiến trong quý IV/2025, lượng nhập khẩu tủ lạnh side by side về Việt Nam có thể giảm 25% - 30% so với cùng kỳ. Trong khi đó, hệ thống Điện máy Chợ Lớn có kế hoạch thu hẹp khu trưng bày sản phẩm cao cấp để ưu tiên diện tích cho nhóm hàng tầm trung, phù hợp với xu hướng mua sắm tiết kiệm hiện nay.

Chuyên gia thị trường Phạm Chinh nhận định thị trường điện máy hiện hay có sự phân hóa rõ rệt giữa các chuỗi lớn và cửa hàng nhỏ lẻ. Trong đó, khó khăn dồn về phía cửa hàng nhỏ lẻ bởi không thể cạnh tranh về giá với các chuỗi lớn. Dự báo trong thời gian tới, các chuỗi, cửa hàng bán lẻ nhỏ sẽ tiếp tục giảm về số lượng.

Tăng trải nghiệm khách hàng Theo ông Vũ Đăng Linh, CEO Thế Giới Di Động, nhà bán lẻ điện máy cần tạo sự khác biệt để thu hút khách hàng, trong đó quan trọng nhất vẫn là trải nghiệm của khách. Chẳng hạn, khách hàng cần hỗ trợ giải quyết hồ sơ mua hàng trả góp, chính sách bảo hành tốt, chính sách đổi trả hàng dễ dàng... "Bên cạnh chú trọng trải nghiệm khách hàng, chuỗi bán lẻ cũng phải đa dạng hóa sản phẩm để khách hàng lựa chọn. Đây chính là những yếu tố giúp đẩy sức mua" - ông Linh gợi ý.



