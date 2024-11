Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở Bình Dương cung cấp cho công an hơn 1.000 tin báo

Ngày 21-11, Công an tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 tháng về kết quả hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Theo báo cáo, các Tổ bảo vệ an ninh trật tự thực hiện tốt công tác hỗ trợ Công an cấp xã nắm tình hình ở địa bàn cơ sở, nhất là tình hình vi phạm pháp luật về an ninh trật tự, an toàn giao thông, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình trên địa bàn phụ trách thông qua nguồn tin của nhân dân, trên phương tiện thông tin đại chúng.

Tổ bảo vệ an ninh trật tự tại Bình Dương được ra mắt vào tháng 7-2024

Cụ thể, khi phát hiện, tiếp nhận thông tin vi phạm pháp luật về an ninh trật tự, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, các Tổ bảo vệ an ninh trật tự báo ngay cho Công an cấp xã xử lý; đồng thời có mặt tại nơi xảy ra vụ việc để thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu, hướng dẫn của Công an cấp xã.

Kết quả, thời gian qua lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã cung cấp cho lực lượng Công an cấp xã hơn 1.000 tin báo liên quan đến tình hình an ninh trật tự, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình; hỗ trợ giải quyết 430 vụ việc thông qua tin báo.

Ngoài ra, lực lượng này còn hỗ trợ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; hỗ trợ quản lý hành chính về trật tự xã hội; hỗ trợ vận động, giáo dục người đã có hành vi vi phạm pháp luật đang cư trú tại cơ sở; hỗ trợ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự; an toàn giao thông; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự khi được điều động...

Một buổi phối hợp tuần tra giữa Công an xã và Tổ bảo vệ trật tự cơ sở

Theo đại tá Tạ Văn Đẹp, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, dưới sự hướng dẫn, chỉ đạo của lực lượng Công an cấp xã, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở từng bước khẳng định vai trò, vị trí trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở.

Qua thời gian đi vào hoạt động, lực lượng này đã tham gia phối hợp tuyên truyền pháp luật được 1.100 cuộc; phối hợp với đoàn thể, ban điều hành ấp, khu phố hòa giải thành công 44 vụ tranh chấp, mẫu thuẫn nhỏ trong nội bộ nhân dân, xây dựng 59 mô hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Về chỗ làm việc, đến nay, các tổ bảo vệ an ninh trật tự được bố trí tại 438 nơi sinh hoạt cộng đồng ở ấp, khu phố và tại 85 nơi làm việc của Công an cấp xã, được cấp đồng phục, công cụ hỗ trợ...

Công an các cấp mở 5 lớp tập huấn tại những địa phương và cấp giấy chứng nhận cho 1.083 học viên là Tổ trưởng, Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Tại buổi lễ, Công an tỉnh Bình Dương đã tuyên dương nhiều tập thể, cá nhân hoạt động năng nổ, tích cực góp phần đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở được các cấp khen thưởng gồm: 4 tập thể, 12 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng đột xuất; 42 cá nhân được đề nghị Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương "Vì an ninh Tổ quốc".

Theo Nghị quyết của HĐND tỉnh Bình Dương, bên cạnh những chế độ chính sách cho các thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự theo quy định của Chính phủ, Bộ Công an như: Trang phục, biển hiệu, tủ đựng hồ sơ...thì Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ cho lực lượng này. Cụ thể: Tổ trưởng là 5 triệu đồng/người/tháng; Tổ phó là 4,7 triệu đồng/người/tháng; Tổ viên là 4,5 triệu đồng/người/tháng; hỗ trợ bồi dưỡng khi được cấp có thẩm quyền triệu tập, điều động là 150.000 đồng/người/đêm khi làm nhiệm vụ từ 22 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Hằng năm được bố trí kính phí hoạt động dùng để mua sắm văn phòng phẩm; hỗ trợ mua sắm, sửa chữa phương tiện, thiết bị; công tác tập huấn, diễn tập; sơ kết, tổng kết là 20 triệu đồng/xã, phường, thị trấn/năm.