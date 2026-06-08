Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được tổ chức tại 2.487 điểm với gần 50.000 phòng thi trên cả nước. Kết quả thi sẽ được công bố vào lúc 8 giờ ngày 1-7, sớm hơn khoảng 12 ngày so với năm trước.

Không để xảy ra sơ xuất, sai phạm

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 12-6 với trên 1,22 triệu thí sinh đăng ký tham dự, tăng hơn 61.600 em so với năm 2025.

Trước kỳ thi, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã tăng cường kiểm tra công tác chuẩn bị tại các địa phương. Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh mục tiêu cao nhất là tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, công bằng, chất lượng và không để xảy ra sai phạm.

Tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT TP Cần Thơ mới đây, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Quân yêu cầu phải tuyệt đối chấp hành các quy định, quy chế thi. Kinh nghiệm từ các năm trước cho thấy chỉ cần sơ suất nhỏ tại khâu nào đó cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ kỳ thi, tác động không chỉ ở địa phương mà còn tới uy tín ngành GD-ĐT trên cả nước. Vì vậy, khâu quán triệt, tập huấn cho cán bộ liên quan cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và nghiêm túc.

Đoàn công tác của Bộ GD-ĐT kiểm tra việc chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Trần Đại Nghĩa, TP Cần Thơ. Ảnh: THU ANH

Năm nay, Bộ GD-ĐT chú trọng kiểm tra ở cả 3 giai đoạn trước, trong và sau kỳ thi. Trước kỳ thi, các đoàn công tác của lãnh đạo Bộ GD-ĐT và các vụ, cục chuyên môn, cơ sở giáo dục đại học đã tiến hành kiểm tra việc chuẩn bị tại nhiều địa phương. Trong thời gian diễn ra kỳ thi, gần 6.000 cán bộ, giáo viên từ các trường đại học sẽ tham gia kiểm tra, giám sát tại các hội đồng thi trên cả nước.

Theo lãnh đạo Bộ GD-ĐT, thách thức đặt ra là thời điểm tổ chức thi có thể bị ảnh hưởng bởi thời tiết cực đoan như nắng nóng, giông lốc, mưa gió, nhất là tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Bên cạnh đó, sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, quy mô thí sinh tại nhiều địa phương tăng mạnh, đòi hỏi khâu quản lý, điều hành kỳ thi phải chặt chẽ hơn. Nguy cơ gian lận thi cử bằng thiết bị công nghệ cao và lợi dụng trí tuệ nhân tạo cũng tiếp tục là vấn đề được các cơ quan chức năng đặc biệt lưu ý.

Bộ GD-ĐT đề nghị các địa phương tuyệt đối không chủ quan, tiếp tục rà soát toàn bộ các khâu chuẩn bị từ nay đến ngày thi, trong đó đặc biệt chú trọng công tác an ninh, an toàn tại khu vực in sao đề thi và khâu chấm thi, kết quả điểm thi. Bên cạnh đó, cần tập huấn kỹ cho cán bộ, giáo viên coi thi; tránh tự ý xử lý tình huống phát sinh ngoài quy định, bảo đảm mọi việc được giải quyết đúng quy chế và đặt quyền lợi của thí sinh lên hàng đầu.

Liên quan việc phòng chống gian lận thi cử bằng công nghệ cao, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đề nghị các địa phương chủ động trang bị những thiết bị kỹ thuật phù hợp để phát hiện, ngăn chặn. Dù vậy, theo người đứng đầu ngành GD-ĐT, yếu tố quan trọng nhất vẫn là nâng cao ý thức trách nhiệm và tập huấn kỹ cho cán bộ, giáo viên coi thi.

Làm lộ, lọt đề thi có thể bị xử lý hình sự

Đề cập công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi, ông Vũ Mạnh Tuân, Trưởng Phòng 6 - Cục An ninh chính trị nội bộ (A03 - Bộ Công an), khẳng định lực lượng công an được huy động tối đa để hỗ trợ các khâu liên quan. Lực lượng công an đã xây dựng phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông, PCCC, cứu hộ cứu nạn tại các điểm thi, nhất là ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai, bão lũ.

Bộ Công an cũng phối hợp chặt chẽ với ngành GD-ĐT bảo đảm an ninh, an toàn đối với khâu ra đề thi, vận chuyển, bàn giao đề và bảo vệ khu vực in sao đề thi. Các đơn vị nghiệp vụ đã rà soát, đánh giá an ninh đối với những phần mềm phục vụ kỳ thi, kịp thời khắc phục những tồn tại nhằm bảo đảm hệ thống vận hành an toàn.

Một trong những nhiệm vụ được Bộ Công an đặc biệt quan tâm là chủ động nắm tình hình từ sớm, từ xa để phát hiện, ngăn chặn các nguy cơ có thể ảnh hưởng đến an ninh, an toàn kỳ thi, nhất là hành vi gian lận bằng thiết bị công nghệ cao, sử dụng AI, phát tán thông tin sai sự thật hoặc hành vi vi phạm liên quan việc bảo vệ bí mật nhà nước đối với đề thi.

Theo ông Vũ Mạnh Tuân, thực tế các kỳ thi những năm gần đây cho thấy việc sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử ngày càng tinh vi. Vì vậy, Bộ Công an đã chỉ đạo công an các địa phương tăng cường tuyên truyền, quán triệt để 100% thí sinh, phụ huynh và cán bộ, giáo viên tham gia kỳ thi nắm vững những quy định về bảo vệ bí mật nhà nước. Việc làm lộ, lọt đề thi hoặc thông tin liên quan không chỉ vi phạm quy chế thi mà còn có thể bị xử lý hình sự.

Bộ Công an đề nghị ngành GD-ĐT tiếp tục phối hợp chặt chẽ để rà soát toàn bộ điểm thi, khu vực in sao đề thi, chấm thi; kịp thời khắc phục những hạn chế nếu có. Ngoài ra, tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thí sinh, phụ huynh và cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ trong việc phòng ngừa gian lận thi cử, nhất là gian lận bằng công nghệ cao.

Chuẩn bị nhiều phương án Năm 2026, TP Hà Nội có trên 129.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT - tăng hơn 5.000 em so với năm trước. Với số lượng thí sinh đông, TP Hà Nội đã chuẩn bị nhiều phương án nhằm bảo đảm an toàn cho kỳ thi. Theo Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Quang Tuấn, thành phố đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị chi tiết kỳ thi này từ đầu năm học. Trong khi đó, năm nay, TP HCM có gần 142.900 thí sinh đăng ký dự thi, gồm 134.771 học sinh lớp 12 và 8.128 thí sinh tự do. Thành phố bố trí 248 điểm thi với 5.955 phòng được phân bổ hợp lý trên toàn địa bàn. Mỗi điểm thi đều có các phòng dự phòng nhằm xử lý tình huống phát sinh.



