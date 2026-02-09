Tổ chức Lễ tang nguyên Phó Chủ tịch HĐBT Đoàn Duy Thành với nghi thức cấp Nhà nước

Ông Đoàn Duy Thành (tên khai sinh Đoàn Hữu Tòng, bí danh: Thành Duy, Thành Linh, Thành Tòng), sinh ngày 15-9-1929; quê quán: Xã Cộng Hoà, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương (cũ), nay là xã Lai Khê, TP Hải Phòng; thường trú tại số nhà 216, phố Đội Cấn, phường Ngọc Hà, TP Hà Nội; tham gia cách mạng tháng 7-1945; vào Đảng ngày 15-10-1946.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Năm 1945: Ông tham gia cướp chính quyền ở huyện Kim Thành, Bí thư thanh niên Cứu quốc xã Tường Vụ, Uỷ viên chấp hành huyện đoàn thanh niên phụ trách 01 Tiểu khu của huyện.

- Năm 1946: Ông làm Bí thư Việt Minh xã, cán bộ Việt Minh huyện, Bí thư Chi bộ xã Cộng Hoà, cán bộ Huyện ủy Kim Thành.

- Năm 1947 - 1948: Ông làm cán bộ huyện uỷ, tháng 11-1947 huyện ủy viên phụ trách 8 xã dọc đường 5.

- Năm 1949 - tháng 6-1950: Ông là Uỷ viên Thường vụ Huyện ủy phụ trách tổ chức kiểm tra, tháng 5-1949 được phân công phụ trách dân vận làm Chủ nhiệm Việt Minh huyện.

- Năm 1950: Ông làm Bí thư Quận ủy Ngô Quyền kiêm Chủ tịch Uỷ ban kháng chiến quận.

- Từ tháng 9-1951 - tháng 11-1953: Ông bị bắt, bị tù ở Đoạn Xá, TP Hải Phòng, đầy đi nhà tù Côn Đảo, ông vẫn tích cực hoạt động và là cấp ủy đảng trong các nhà tù.

- Từ tháng 11-1953: Sau khi ra tù, Thành ủy Hải Phòng cho ông đi chỉnh huấn, tiếp tục sinh hoạt đảng, cán bộ nghiên cứu ở Văn phòng Thành uỷ, Bí thư Chi bộ Văn phòng Thành uỷ.

- Từ tháng 2-1958 - tháng 4-1958: Ông làm Phó Chủ nhiệm Công ty bách hóa Hải Phòng; quyền Chủ nhiệm, Chủ nhiệm Công ty bách hóa bán buôn, Chủ nhiệm Công ty vải sợi may mặc, Bí thư Đảng ủy Công ty 3 khoá.

- Từ tháng 12-1961: Ông làm Phó Chủ nhiệm Ban Liên hiệp xã Thủ công nghiệp, Phó Giám đốc Sở Công nghiệp và Thủ công nghiệp. Tháng 7-1964, ông làm quyền Giám đốc và Giám đốc Sở Thủ công nghiệp, Bí thư Đảng ủy Sở.

- Năm 1968: Ông làm Thành ủy viên, Trưởng Ban Tài chính Thương nghiệp của Thành uỷ.

- Năm 1971: Ông làm Thành ủy viên, Trưởng Ban Công nghiệp kiêm Trưởng Ban Khoa học kỹ thuật.

- Năm 1974: Ông làm Thành ủy viên, Giám đốc Sở Thương nghiệp, Bí thư Đảng ủy các cơ sở Nội thương.

- Năm 1976: Ông làm Uỷ viên Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng.

- Năm 1979: Ông làm Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng.

- Tháng 2-1982 tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V: Ông được bầu là Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng; tháng 5-1982, ông được bầu là Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

- Từ tháng 7-1986 - tháng 2-1987: Ông là Uỷ viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa VII, Bộ trưởng Bộ Ngoại thương.

- Từ tháng 2-1987 - tháng 5-1988: Ông là Uỷ viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại thương.

- Tháng 5-1988 - tháng 3-1990: Ông thôi giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, làm Bộ trưởng Bộ Kinh tế Đối ngoại, đại biểu Quốc hội khóa VIII.

- Tháng 4-1990 - năm 1993: Ông làm Viện trưởng Viện nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương.

- Từ năm 1993 - năm 2002: Ông làm Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

- Năm 2003, ông được Đảng, Nhà nước quyết định nghỉ hưu theo chế độ.

- Ông là Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa V, VI; đại biểu Quốc hội các khóa VII, VIII; nguyên Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng; Bộ trưởng Bộ Ngoại thương, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Đối ngoại (nay là Bộ Công Thương); Viện trưởng Viện nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương; Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (nay là Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam); Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ). Do có nhiều công lao và thành tích xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, ông đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương, phần thưởng cao quý khác.