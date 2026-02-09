HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Tổ chức Lễ tang nguyên Phó Chủ tịch HĐBT Đoàn Duy Thành với nghi thức cấp Nhà nước

B.T.V. (Theo TTXVN)

(NLĐO) - Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (HĐBT) Đoàn Duy Thành đã có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin ông Đoàn Duy Thành (tên khai sinh Đoàn Hữu Tòng, bí danh: Thành Duy, Thành Linh, Thành Tòng), sinh ngày 15-9-1929; quê quán: Xã Cộng Hoà, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương (cũ), nay là xã Lai Khê, TP Hải Phòng; thường trú tại số nhà 216, phố Đội Cấn, phường Ngọc Hà, TP Hà Nội; tham gia cách mạng tháng 7-1945; vào Đảng ngày 15-10-1946; Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa V, VI; đại biểu Quốc hội các khóa VII, VIII; nguyên Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng; Bộ trưởng Bộ Ngoại thương, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Đối ngoại (nay là Bộ Công Thương); Viện trưởng Viện nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương; Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (nay là Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI); Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), sau thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, ông đã từ trần hồi 6 giờ 43 phút, ngày 6-2-2026 (tức ngày 19 tháng Chạp năm Ất Tỵ) tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hưởng thọ 97 tuổi.

Tổ chức Lễ tang nguyên Phó Chủ tịch HĐBT Đoàn Duy Thành với nghi thức cấp Nhà nước - Ảnh 1.

Ông Đoàn Duy Thành (1929-2026). Ảnh: QĐND

Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, ông đã có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất; Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

TIN LIÊN QUAN

Để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những thành tích, cống hiến của ông Đoàn Duy Thành, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam quyết định tổ chức lễ tang ông Đoàn Duy Thành với nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.

Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định thành lập Ban Lễ tang Nhà nước gồm 25 thành viên, do ông Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, làm Trưởng Ban.

Linh cữu ông Đoàn Duy Thành quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.

Lễ viếng tổ chức vào hồi 7 giờ đến 9 giờ, ngày 12-2-2026 (tức ngày 25 tháng Chạp năm Ất Tỵ).

Lễ truy điệu vào hồi 9 giờ, ngày 12-2-2026.

Lễ hỏa táng vào hồi 12 giờ 30 phút tại Đài hóa thân hoàn vũ Nghĩa trang Ninh Hải, thành phố Hải Phòng.

Lễ an táng vào hồi 9 giờ 45 phút, ngày 13-2-2026 (tức ngày 26 tháng Chạp năm Ất Tỵ) tại nghĩa trang quê nhà thôn Tường Vu, xã Lai Khê, TP Hải Phòng.

Ông Đoàn Duy Thành (tên khai sinh Đoàn Hữu Tòng, bí danh: Thành Duy, Thành Linh, Thành Tòng), sinh ngày 15-9-1929; quê quán: Xã Cộng Hoà, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương (cũ), nay là xã Lai Khê, TP Hải Phòng; thường trú tại số nhà 216, phố Đội Cấn, phường Ngọc Hà, TP Hà Nội; tham gia cách mạng tháng 7-1945; vào Đảng ngày 15-10-1946.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Năm 1945: Ông tham gia cướp chính quyền ở huyện Kim Thành, Bí thư thanh niên Cứu quốc xã Tường Vụ, Uỷ viên chấp hành huyện đoàn thanh niên phụ trách 01 Tiểu khu của huyện.

- Năm 1946: Ông làm Bí thư Việt Minh xã, cán bộ Việt Minh huyện, Bí thư Chi bộ xã Cộng Hoà, cán bộ Huyện ủy Kim Thành.

- Năm 1947 - 1948: Ông làm cán bộ huyện uỷ, tháng 11-1947 huyện ủy viên phụ trách 8 xã dọc đường 5.

- Năm 1949 - tháng 6-1950: Ông là Uỷ viên Thường vụ Huyện ủy phụ trách tổ chức kiểm tra, tháng 5-1949 được phân công phụ trách dân vận làm Chủ nhiệm Việt Minh huyện.

- Năm 1950: Ông làm Bí thư Quận ủy Ngô Quyền kiêm Chủ tịch Uỷ ban kháng chiến quận.

- Từ tháng 9-1951 - tháng 11-1953: Ông bị bắt, bị tù ở Đoạn Xá, TP Hải Phòng, đầy đi nhà tù Côn Đảo, ông vẫn tích cực hoạt động và là cấp ủy đảng trong các nhà tù.

- Từ tháng 11-1953: Sau khi ra tù, Thành ủy Hải Phòng cho ông đi chỉnh huấn, tiếp tục sinh hoạt đảng, cán bộ nghiên cứu ở Văn phòng Thành uỷ, Bí thư Chi bộ Văn phòng Thành uỷ.

- Từ tháng 2-1958 - tháng 4-1958: Ông làm Phó Chủ nhiệm Công ty bách hóa Hải Phòng; quyền Chủ nhiệm, Chủ nhiệm Công ty bách hóa bán buôn, Chủ nhiệm Công ty vải sợi may mặc, Bí thư Đảng ủy Công ty 3 khoá.

- Từ tháng 12-1961: Ông làm Phó Chủ nhiệm Ban Liên hiệp xã Thủ công nghiệp, Phó Giám đốc Sở Công nghiệp và Thủ công nghiệp. Tháng 7-1964, ông làm quyền Giám đốc và Giám đốc Sở Thủ công nghiệp, Bí thư Đảng ủy Sở.

- Năm 1968: Ông làm Thành ủy viên, Trưởng Ban Tài chính Thương nghiệp của Thành uỷ.

- Năm 1971: Ông làm Thành ủy viên, Trưởng Ban Công nghiệp kiêm Trưởng Ban Khoa học kỹ thuật.

- Năm 1974: Ông làm Thành ủy viên, Giám đốc Sở Thương nghiệp, Bí thư Đảng ủy các cơ sở Nội thương.

- Năm 1976: Ông làm Uỷ viên Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng.

- Năm 1979: Ông làm Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng.

- Tháng 2-1982 tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V: Ông được bầu là Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng; tháng 5-1982, ông được bầu là Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

- Từ tháng 7-1986 - tháng 2-1987: Ông là Uỷ viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa VII, Bộ trưởng Bộ Ngoại thương.

- Từ tháng 2-1987 - tháng 5-1988: Ông là Uỷ viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại thương.

- Tháng 5-1988 - tháng 3-1990: Ông thôi giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, làm Bộ trưởng Bộ Kinh tế Đối ngoại, đại biểu Quốc hội khóa VIII.

- Tháng 4-1990 - năm 1993: Ông làm Viện trưởng Viện nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương.

- Từ năm 1993 - năm 2002: Ông làm Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

- Năm 2003, ông được Đảng, Nhà nước quyết định nghỉ hưu theo chế độ.

- Ông là Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa V, VI; đại biểu Quốc hội các khóa VII, VIII; nguyên Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng; Bộ trưởng Bộ Ngoại thương, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Đối ngoại (nay là Bộ Công Thương); Viện trưởng Viện nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương; Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (nay là Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam); Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ). Do có nhiều công lao và thành tích xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, ông đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương, phần thưởng cao quý khác.

Tin liên quan

Tổ chức Lễ tang Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh theo nghi thức Lễ tang Cấp cao

Tổ chức Lễ tang Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh theo nghi thức Lễ tang Cấp cao

Để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những công lao, cống hiến của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng quyết định tổ chức lễ tang Thượng tướng theo nghi thức Lễ tang Cấp cao

Chi tiết về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(NLĐO) - Tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ được tổ chức trọng thể theo nghi thức Quốc tang trong hai ngày 25 và 26-7, sau đó ông được an táng tại Nghĩa trang Mai Dịch (TP Hà Nội)

Những hình ảnh tại lễ tang 12 liệt sĩ hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập

(NLĐO) - Các liệt sĩ được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ các tỉnh Bình Thuận, Bình Dương, Đồng Nai và nghĩa trang các địa phương

