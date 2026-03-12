Tổ chức lễ viếng, dâng hương tưởng niệm tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma

Sáng 12-3, đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa cùng Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ viếng, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì chủ quyền biển đảo tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma.

Tham dự lễ viếng có ông Nguyễn Khắc Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh cùng đại diện các công đoàn ngành, công đoàn cơ sở và đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn. Trong không khí trang nghiêm, đoàn đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ 64 chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh trong Trận chiến Gạc Ma 1988 khi làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa cùng Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ viếng anh hùng liệt sĩ hi sinh ở Gạc Ma

Đoàn viên, người lao động tỉnh Khánh Hòa dâng hương lên Tượng đài Chiến sĩ Gạc Ma

Trước tượng đài "Những người nằm lại phía chân trời", các đại biểu thành kính dâng hoa bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ.

Sự kiện không chỉ là hoạt động tri ân mà còn là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần bảo vệ chủ quyền biển đảo cho đoàn viên công đoàn và người lao động.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa cho biết hoạt động dâng hương tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma được tổ chức thường xuyên vào các dịp ý nghĩa nhằm nhắc nhớ thế hệ hôm nay về sự hy sinh của các chiến sĩ Hải quân, những người đã ngã xuống vì sự bình yên của biển đảo quê hương.

Sau lễ viếng, đoàn cũng tham quan khu trưng bày tư liệu, hình ảnh về sự kiện Gạc Ma và lịch sử đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của dân tộc. Qua đó góp phần bồi đắp lòng tự hào, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đoàn viên, người lao động trong việc chung tay xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn viên công đoàn tỉnh Khánh Hòa tham quan khu trưng bày hiện vật liên quan đến 64 anh hùng, liệt sĩ hi sinh khi bảo vệ đảo đá Gạc Ma năm 1988

Cùng thời điểm, tại khu tưởng niệm còn có nhiều đoàn đại biểu khác đến viếng, dâng hương tưởng niệm các chiến sĩ đã ngã xuống vì biển đảo quê hương. Trong đó có cán bộ, chiến sĩ thuộc Vùng 4 Hải quân, đại diện các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, cùng nhiều thầy cô giáo, học sinh đến từ các trường học trong tỉnh.

Các đoàn lần lượt thực hiện nghi thức dâng hoa, dâng hương và tham quan khu trưng bày tư liệu, hình ảnh về sự kiện Gạc Ma. Nhiều học sinh, đoàn viên bày tỏ sự xúc động khi được trực tiếp tìm hiểu về sự hy sinh của các chiến sĩ Hải quân trong cuộc chiến bảo vệ đảo đá Gạc Ma năm 1988.

Các chiến sĩ trẻ của Vùng 4 Hải quân tham dự lễ viếng, dâng hương các anh hùng liệt sĩ

Phút mặc niệm tưởng nhớ 64 chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh trong Trận chiến Gạc Ma 1988 khi làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Nhiều đoàn học sinh của các trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa cũng tham dự lễ tưởng nhớ 64 chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh trong Trận chiến Gạc Ma 1988 khi làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.