Khoa học

"Tổ tiên vĩ đại” của chúng ta được hé lộ ở vịnh Cá Mập

Anh Thư

(NLĐO) - Các nhà khoa học Úc đã tìm ra hậu duệ trực tiếp của sinh vật được gọi là "tổ tiên vĩ đại".

Viết trên The Conversation, phó giáo sư Brendan Paul Burns (Đại học New South Wales Sydney - UNSW Sydney) và chuyên gia ngôn ngữ bản địa Kymberley Oakley (Viện Tri thức bản địa - Úc) cho biết việc phát hiện về một loài cổ khuẩn ở vịnh Shark (vịnh Cá Mập) của Úc đã đưa ra manh mối về "tổ tiên vĩ đại" của chúng ta.

Cánh cửa dẫn vào quá khứ đó nằm ở các cấu trúc stromatolite. Đó là dạng đá phân lớp được hình thành từ sự gắn kết và kết tủa của các hạt trầm tích được tạo bởi thảm vi sinh vật, chủ yếu là vi khuẩn lam.

Theo các lý thuyết được chấp nhận rộng rãi, những bong bóng oxy đầu tiên lấp đầy bầu khí quyển của Trái Đất sơ khai rất có thể đến từ các stromatolite cổ đại.

"Tổ tiên vĩ đại" của chúng ta được hé lộ ở vịnh Cá Mập - Ảnh 1.

Thảm vi sinh vật trên các cấu trúc stromatolite ở vịnh Cá Mập chứa đựng hậu duệ của "tổ tiên vĩ đại" Asgard - Ảnh: UNSW Sydney

Giờ đây, trong các thảm sinh vật được xây dựng trên các cấu trúc stromatolite ở vịnh Cá Mập, các nhà khoa học Úc đã tìm thấy một "hóa thạch sống": Một loài cổ khuẩn Asgard mới mà họ đặt tên là Nerearchaeum marumarumayae.

Cổ khuẩn Asgard ngày nay được xác định là họ hàng gần nhất của sinh vật nhân thực (eukaryotes), nhóm sinh vật mà con người cùng các loài động thực vật khác thuộc về.

Vì vậy, "tổ tiên vĩ đại của chúng ta" chính là cách mà các nhà khoa học gọi một loài cổ khuẩn Asgard tồn tại hàng tỉ năm về trước "phụ huynh" của sinh vật đầu tiên được xếp vào nhóm "sự sống phức tạp".

Viết trên tạp chí khoa học Current Biology, các nhà nghiên cứu cho biết Nerearchaeum marumarumayae đã chứng minh điều đó cũng như chỉ ra cách thức mà sinh vật phức tạp đầu tiên ra đời.

Họ tập trung vào thuyết "hôn nhân tiến hóa": Sự sống phức tạp đầu tiên ra đời nhờ sự một "cuộc hôn nhân" giữa "tổ tiên vĩ đại" Asgard và một vi khuẩn.

Tại phòng thí nghiệm, nhóm nghiên cứu đã nuôi cấy thành công Nerearchaeum marumarumayae và một loại vi khuẩn ưa sulfate.

Họ đã quan sát thấy chúng kết nối với nhau qua các ống nano để chia sẻ chất dinh dưỡng.

Đây là bằng chứng thực tế đầu tiên về cách các tế bào phức tạp đầu tiên có thể đã hình thành, cũng là bằng chứng thực tế đầu tiên cho thấy một loài cổ khuẩn Asgard cổ xưa chính là tổ tiên vi sinh vĩ đại mà chúng ta luôn tìm kiếm.

