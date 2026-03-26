"Tọa độ vàng" ở Lâm Đồng

Cụ thể, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Lâm Đồng đề xuất về việc khảo sát, xây dựng nhà máy luyện nhôm tại khu vực đồng muối Vĩnh Hảo. Qua khảo sát thực địa, doanh nghiệp này đã lựa chọn khu đất khoảng 603 ha, đồng thời đề xuất phương án lấn biển khoảng 240 ha để phát triển hạ tầng cảng và nguồn điện phục vụ dự án.

Tại vị trí này, liên danh Công ty TNHH Luyện kim Trần Hồng Quân và Công ty CP Đầu tư và Phát triển hạ tầng Hoàng Thành cũng đề xuất đầu tư tổ hợp nhà máy nhiệt điện than - điện phân nhôm tại chính khu vực này. Tổng mức đầu tư dự kiến lên đến khoảng 131.000 tỉ đồng (gần 5 tỉ USD).

Theo phương án được các nhà đầu tư đề xuất, tổ hợp này có công suất nhiệt điện khoảng 2.000 MW và 2 dây chuyền điện phân nhôm với tổng công suất khoảng 1,2 triệu tấn/năm. Nguồn điện sẽ được sản xuất tại chỗ nhằm phục vụ trực tiếp cho quá trình điện phân - khâu tiêu tốn năng lượng lớn nhất trong chuỗi sản xuất nhôm.

Theo đánh giá của các doanh nghiệp, khu vực này hội tụ nhiều lợi thế hiếm có: quỹ đất lớn, ít dân cư, thuận lợi cho giải phóng mặt bằng; nằm gần Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, cảng biển và các trục giao thông quan trọng như Quốc lộ 1, đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Việc tích hợp nhà máy nhiệt điện tự dùng ngay trong tổ hợp sẽ giúp chủ đầu tư chủ động nguồn năng lượng, kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất. Đồng thời, vị trí ven biển giúp tối ưu logistics cho nhập nguyên liệu và xuất khẩu sản phẩm.

Theo các tài liệu, Việt Nam hiện sở hữu trữ lượng bauxite lớn, tập trung chủ yếu ở Tây Nguyên. Riêng khu vực Lâm Đồng đang vận hành các dự án alumin quy mô lớn, tạo nền tảng cho phát triển sâu chuỗi giá trị nhôm.

Khu vực ven biển Vĩnh Hảo được nhiều doanh nghiệp chọn để phát triển công nghiệp năng lượng, luyện nhôm

Việc đầu tư nhà máy luyện nhôm được xem là bước đi chiến lược nhằm nâng cao giá trị gia tăng, thay vì chỉ xuất khẩu alumin. Sản phẩm nhôm sơ cấp hoặc nhôm lỏng có giá trị cao hơn, đồng thời giảm chi phí vận chuyển và tiêu hao năng lượng trong các khâu trung gian.

Đại diện một nhà đầu tư cho rằng nếu dự án được triển khai, không chỉ giúp làm chủ công nghệ điện phân nhôm mà còn thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo liên quan, tạo thêm nhiều việc làm cho địa phương.

Trước các đề xuất quy mô lớn, UBND tỉnh Lâm Đồng đã giao các sở, ngành liên quan phối hợp đánh giá toàn diện về quy hoạch, môi trường, sử dụng đất và hạ tầng trước khi quyết định.

Hiện Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng đã lấy ý kiến các đơn vị về tính phù hợp của địa điểm dự kiến, đồng thời yêu cầu các nhà đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, làm rõ các nội dung liên quan.

Theo định hướng phát triển, Lâm Đồng đang hướng tới một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng nhôm toàn cầu, tận dụng lợi thế tài nguyên và không gian phát triển sau sáp nhập.