Tòa Phúc thẩm giữ nguyên bản án vụ 500 biệt thự xây dựng trái phép tại Đồng Nai

Công ty CP Đầu tư LDG (Công ty LDG) vừa có báo cáo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) về Bản án phúc thẩm của Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM, liên quan đến Dự án Khu dân cư Tân Thịnh tại xã Đồi 61 (dự án 500 căn biệt thự) tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, Bản án phúc thẩm của Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM quyết định giữ nguyên nội dung liên quan đến trách nhiệm dân sự của Công ty LDG, là bị đơn dân sự trong vụ án theo như nội dung tại Bản án sơ thẩm số 69/2025/HSST đề ngày 28-4-2025 mà TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên.

Đồng thời, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM cũng kiến nghị các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền tiếp tục xem xét các hồ sơ và sớm hoàn tất các thủ tục pháp lý đối với Dự án Khu dân cư Tân Thịnh theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, cuối tháng 4-2025, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên án sơ thẩm vụ án xây dựng trái phép hơn 500 biệt thự do Công ty LDG làm chủ đầu tư.

Dự án KDC Tân Thịnh tại Đồng Nai

Theo cáo trạng tại phiên toà sơ thẩm, tháng 9-2016, UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương và thỏa thuận địa điểm cho Công ty LDG lập thủ tục đầu tư dự án Khu dân cư Tân Thịnh, diện tích hơn 18 ha. Tuy nhiên, từ tháng 5-2018 đến 8-2020, dù chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Công ty LDG vẫn tự ý san lấp mặt bằng, làm đường và xây dựng 680 căn nhà.

Ông Nguyễn Khánh Hưng (chủ tịch HĐQT công ty LDG) và ông Nguyễn Quốc Vy Liêm (Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh - tiếp thị công ty LDG) đã ký hợp đồng mua bán, thu hơn 533 tỉ đồng của khách hàng. Dù biết dự án chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý, các cán bộ Phòng Quản lý đô thị và Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Trảng Bom cũ không kịp thời ngăn chặn, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Khi đó, Tòa tuyên phạt hai cựu lãnh đạo Công ty LDG gồm ông Nguyễn Khánh Hưng và ông Nguyễn Quốc Vy Liêm 12 tháng tù. Các cán bộ liên quan tại huyện Trảng Bom cũng bị tuyên mức án từ 12 đến 16 tháng tù giam hoặc tù treo tùy mức độ vi phạm.

TAND tỉnh Đồng Nai đồng thời buộc Công ty LDG hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.

Tuy nhiên, ông Ngô Văn Minh, Chủ tịch HĐQT Công ty LDG (thay ông Nguyễn Khánh Hưng), cho biết đa số khách hàng mong muốn được nhận nhà và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền tạo điều kiện sớm khôi phục, triển khai lại dự án.