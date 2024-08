Toàn cảnh “những mảnh ghép” của CSGT TP HCM xuất quân dịp nghỉ lễ 2-9

Kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài 4 ngày, tạo cơ hội cho người dân về quê, vui chơi, tham quan và du lịch. Phòng CSGT Công an TP HCM dự báo lưu lượng giao thông sẽ tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và ùn tắc, đặc biệt vào ngày đầu tiên và ngày cuối của kỳ nghỉ.



Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và trật tự xã hội, lực lượng chức năng đã chuẩn bị các phương án và lực lượng để thực hiện nhiệm vụ. Cụ thể, trong chiều nay, các đội/trạm CSGT toàn TP sẽ phối hợp với các lực lượng như công an địa phương, Thanh tra giao thông và Thanh niên xung phong tổ chức tuần tra và kiểm soát giao thông.

Trước giờ xuất quân

Tương tự, vào chiều 3-9 (dự kiến là thời điểm người dân nghỉ lễ quay lại TP HCM), lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tuần tra để hỗ trợ người dân trở lại thành phố làm việc và học tập. Các hoạt động hỗ trợ như phát nước suối và khăn lạnh… cũng sẽ được tổ chức phối hợp với các ban ngành và đoàn thể.

Lực lượng CSGT ra quân

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT sẽ được triển khai tại những vị trí tập trung đông người dọc các tuyến giao thông có nguy cơ cao xảy ra ùn tắc để điều tiết, phân luồng giao thông, nhằm tạo điều kiện cho người dân lưu thông an toàn và thuận lợi. Đồng thời, các tổ công tác sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các nhóm đua xe, cũng như xử lý các đối tượng tham gia đua xe, cổ vũ đua xe và gây rối trật tự công cộng, không để xảy ra các vụ việc phức tạp.

Cảnh sát đường thuỷ tuần tra

Ngoài ra, lực lượng CSGT sẽ cương quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông như vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, chở quá số người quy định, vi phạm tải trọng, đi vào đường cấm, đi không đúng phần đường, làn đường, đi ngược chiều, xe hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định, vi phạm khi qua đường ngang, chở quá vạch dấu mớn nước an toàn, phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật, không trang bị dụng cụ cứu sinh, chống đắm, không có giấy phép lái xe hoặc chứng chỉ chuyên môn.

Cảnh sát đường thủy phối hợp tuyên truyền pháp luật về giao thông

Phòng CSGT đề nghị người tham gia giao thông tự giác tuân thủ các quy định về trật tự an toàn giao thông và tích cực cung cấp thông tin về tình hình ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông cũng như hành vi vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông để lực lượng chức năng kịp thời giải quyết, đảm bảo mọi người đều có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ và an toàn.

Đặc biệt, dịp nghỉ lễ này, đơn vị sẽ thực hiện thêm nhiều đợt kiểm tra nồng độ cồn, ma tuý đối với lái xe tại các bến, bãi xe trên địa bàn đảm trách, cũng như tăng cường kiểm soát đối với xe khách khi lưu thông trên các tuyến đường nhằm kéo giảm tình trạng vi phạm về trật tự an toàn giao thông của loại phương tiện này.

Ở khu vực cửa ngõ phía Đông TP HCM, Đội CSGT Hàng Xanh, Phòng CSGT vừa phối hợp với Đội CSGT – Trật tự Công an Quận Bình Thạnh, lực lượng Thanh tra giao thông, lực lượng y tế và Công an phường 26, quận Bình Thạnh tiến hành kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với lái xe tại Bến xe Miền Đông (cũ).

Đội CSGT Hàng Xanh kiểm tra nồng độ cồn, ma tuý các tài xế tại Bến xe Miền Đông (cũ)

Tổ công tác đã lập chốt kiểm tra trong khuôn viên bến xe. Qua kiểm tra ngẫu nhiên 30 lượt tài xế đều thực hiện tốt các quy định của pháp luật, không ghi nhận trường hợp vi phạm nào.

Trạm CSGT Tân Túc đã phối hợp với các lực lượng khác tại địa phương đảm bảo an toàn giao thông qua địa bàn

Tại khu vực cửa ngõ phía Tây TP HCM, Trạm CSGT Tân Túc đã phối hợp với Đội Trật tự đô thị huyện Bình Chánh, Đội CSGT - Trật tự Công an huyện Bình Chánh ra quân thực hiện cao điểm xử lý các hành vi vi phạm trật tự lòng, lề đường, vệ sinh môi trường, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn huyện Bình Chánh, giúp người dân lưu thông thuận lợi.

Nhằm đảm bảo an toàn giao thông đường sắt và giảm thiểu tai nạn, từ ngày 15-8, Phòng CSGT TP HCM đã triển khai kế hoạch kiểm tra, xử lý các vi phạm tại khu vực đường ngang và hành lang an toàn đường sắt. Nhân viên đường sắt thực hiện việc ký cam kết chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường sắt Lực lượng CSGT không chỉ xử lý nghiêm các vi phạm mà còn tuyên truyền, vận động người dân không lấn chiếm, kinh doanh trong phạm vi an toàn đường sắt. Công tác kiểm tra sẽ diễn ra liên tục, kết hợp với việc đề xuất khắc phục các bất cập về hạ tầng để đảm bảo trật tự an toàn đường sắt. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và trật tự xã hội trên tuyến đường thủy nội địa dịp Lễ Quốc khánh 2-9, các đơn vị thuộc CSGT đường thủy đã ra quân thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát từ ngày 30-8. Trạm Cảnh sát đường thủy Rạch Cát ra quân tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông - trật tự xã hội trên địa bàn dịp Lễ 2-9. Lực lượng CSGT đường thủy tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa, chở khách quá tải, không trang bị đủ phương tiện cứu sinh, vi phạm quy định về tốc độ và hành trình. Đồng thời, các tổ công tác cũng tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở các chủ phương tiện và người dân tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về trật tự an toàn giao thông đường thủy, nhằm ngăn ngừa tai nạn và đảm bảo an toàn cho mọi người trong suốt kỳ nghỉ lễ.