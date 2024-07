Toàn cảnh scandal dùng flycam do thám của đội tuyển bóng đá nữ Canada

Trong một tuyên bố được phát ra vào sáng 26-7 (giờ Paris), COC cho biết trợ lý HLV Andy Spence sẽ dẫn dắt đội đương kim vô địch trong phần còn lại của giải đấu.

2 thành viên ban huấn luyện bị đuổi về nước, HLV trưởng mất chức

Trại huấn luyện của Canada trước đó rơi vào tình trạng hỗn loạn trong tuần này sau khi hai nhân viên đội tuyển bị gửi về nước vì cáo buộc sử dụng máy bay không người lái để do thám buổi tập của New Zealand.

Cô Priestman phủ nhận bất kỳ sự liên quan nào nhưng không có mặt trong chiến thắng 2-1 trước New Zealand vào đêm 25-7 khi Ủy ban Olympic Quốc tế và FIFA điều tra các cáo buộc.

Đội tuyển Canada thắng New Zealand 2-1 trong trận ra quân, mở màn chiến dịch bảo vệ HCV Olympic bóng đá nữ

Giám đốc điều hành và Tổng Thư ký của LĐBĐ Canada, Kevin Blue, cho biết trong thông cáo của COC rằng "thêm thông tin đã đến được với chúng tôi về việc sử dụng máy bay không người lái trước đó để chống lại đối thủ, trước Thế vận hội Paris 2024".

Ông Blue nói thêm rằng Priestman đã bị đình chỉ công việc cho đến khi kết thúc giải đấu. COC cho biết trước đó 2 ngày là trợ lý HLV Jasmine Mander và nhà phân tích Joseph Lombardi đã "bị gửi về nhà ngay lập tức" và họ đã chấp nhận quyết định của Priestman về việc tự rút khỏi việc huấn luyện trận đấu mở màn.

Tờ TSN của Canada cho biết đội ngũ huấn luyện và nhà thầu làm việc với các đội tuyển bóng đá nam và nữ quốc gia Canada từng quay phim các buổi tập luyện kín của đối thủ, bao gồm cả trong giải đấu Olympic giành huy chương vàng dành cho nữ năm 2021, hai nguồn tin có hiểu biết trực tiếp về hoạt động này tiết lộ.

Việc quay phim cũng bao gồm ít nhất một buổi tập trước trận đấu của đội tuyển quốc gia nữ với Panama vào tháng 7-2022, khi Canada đang cố gắng giành quyền tham dự World Cup nữ tại Úc, một trong những nguồn tin cho biết. Trong trường hợp đó, nguồn tin cho biết, một nhà thầu người Canada đã bị phát hiện đang cố gắng quay một buổi tập riêng của Panama và LĐBĐ Panama đã khiếu nại lên LĐBĐ Canada và LĐBĐ CONCACAF (Bắc Mỹ, Trung Mỹ và Caribe).

Những cáo buộc gián điệp mang tính lịch sử này xuất hiện trong bối cảnh chiến dịch của đội tuyển bóng đá nữ Canada đang bị giám sát chặt chẽ tại Thế vận hội ở Paris.

Ủy ban Olympic Canada cho biết hôm thứ Tư rằng trợ lý huấn luyện viên Jasmine Mander và chuyên gia phân tích Joseph Lombardi đã rời đội và trở về Canada sau khi Lombardi bị phát hiện sử dụng máy bay không người lái để do thám hai buổi tập kín của New Zealand. Hôm 25-7, Canada đã thắng New Zealand với tỉ số 2-1 trong trận mở màn giải đấu Olympic của họ.

Trợ lý huấn luyện viên Jasmine Mander và chuyên gia phân tích Joseph Lombardi

Lombardi đã bị cảnh sát Pháp bắt giữ vào ngày 23-7 sau khi họ nhìn thấy anh ta lấy lại một chiếc máy bay không người lái đã bay qua buổi tập luyện của đội tuyển New Zealand, tờ The Globe and Mail đưa tin. Tờ The Globe cho biết rằng cảnh sát đã lấy lại được đoạn phim về buổi tập luyện thứ hai của New Zealand từ máy bay không người lái và cũng thu được tin nhắn văn bản giữa Lombardi và Mander. Các tin nhắn văn bản được cho là cho thấy Mander biết về các hoạt động của Lombardi.

Không phải chuyện mới?

Sau khi TSN công bố phiên bản đầu tiên của câu chuyện này, giám đốc điều hành của LĐBĐ Canada Kevin Blue đã viết trong một tuyên bố rằng HLV trưởng Bev Priestman đã bị cách chức trong thời gian còn lại của giải đấu Olympic. Ông Blue viết rằng liên đoàn đã có được thông tin mới liên quan đến việc sử dụng máy bay không người lái trước đây chống lại các đối thủ trước Thế vận hội 2024. Ủy ban Olympic Canada cho biết Priestman đã bị loại khỏi đội tuyển Olympic.

"Thật kinh khủng, kịch bản tệ nhất" - Amy Walsh, cựu cầu thủ đội tuyển quốc gia nữ hiện là đồng dẫn chương trình podcast về bóng đá có tên Footy Prime, cho biết. "Tôi cảm thấy buồn nôn, thực sự buồn nôn. Tôi hiểu rằng khi bạn đạt đến trình độ cao, mọi người sẽ tàn nhẫn và làm mọi cách có thể để giành lợi thế cạnh tranh nhưng điều này đã đi quá xa rồi.

Một trong những nguồn tin cho TSN biết các nhân viên và nhà thầu liên quan đến đội tuyển quốc gia nam cũng đã quay phim các buổi tập luyện kín của các VĐV, đồng thời cho biết thêm rằng Canada đã sử dụng máy bay không người lái để ghi lại buổi tập luyện của đội Mỹ trước trận đấu ngày 15-11-2019 tại Florida. Mỹ đã thắng trận đó với tỉ số 4-1.

Hai năm sau, Honduras đã dừng một buổi tập luyện ở Toronto trong vòng loại World Cup sau khi có người phát hiện một máy bay không người lái bay trên cao.

"Tôi nghĩ rằng có lẽ có rất nhiều người ở Canada lái máy bay không người lái, tôi chắc chắn vậy" - HLV Canada khi đó là John Herdman đã nói như vậy vào thời điểm đó. "Và khi một đội bóng lớn như Honduras xuất hiện, tôi chắc chắn mọi người có lẽ sẽ quan tâm đến những gì họ đang làm khi họ đến đất nước chúng tôi…."

Không quân Pháp có triển khai lực lượng giám sát các hoạt động dùng máy bay không người lái trong thời gian diễn ra Olympic Paris. Đại diện của lực lượng này thông báo trung bình họ bắn rơi 6 drone mỗi ngày, chủ yếu từ du khách. Không quân Pháp và thiết bị bắn hạ flycam không phép trong thời gian diễn ra Thế vận hội Paris 2024

Một số nhân viên và nhà thầu được thông báo rằng việc quay phim là một phần công việc của họ và họ có thể mất việc tại liên đoàn nếu không tuân thủ các yêu cầu, một trong những nguồn tin cho biết trong một loạt các cuộc phỏng vấn với TSN vào ngày 24 và 25-7.

Cả hai nguồn tin đều yêu cầu giấu tên vì họ cho biết họ sợ liên đoàn sẽ trả đũa họ. Trong khi đó, một cầu thủ trụ cột Canada cho biết họ không bao giờ nghe về các đoạn phim này hoặc chúng chưa từng được chiếu trong các buổi họp chiến thuật.

Một trong những nguồn tin cho biết hoạt động do thám bao gồm việc một HLV của tuyển Canada quay phim hai buổi tập luyện kín của Nhật Bản trong Thế vận hội Mùa hè 2021 tại Tokyo. Canada đã hòa Nhật Bản 1-1 trong trận đấu đầu tiên của mình tại Thế vận hội đó.

Nguồn tin cho biết họ không biết liệu hoạt động do thám có xảy ra ở các kỳ Olympic khác hay không.

Những tiết lộ chấn động

Hai năm sau Thế vận hội Tokyo, một nhà thầu của LĐBĐ Canada dự kiến sẽ đến Úc để tham dự World Cup 2023 đã được thông báo rằng trách nhiệm của họ sẽ bao gồm việc cố gắng ghi lại các buổi tập luyện của các đội đối thủ. Khi nhà thầu nói rằng họ sẽ không đồng ý làm điều đó, chuyến đi của họ đã bị hủy và một nhân viên của LĐBĐ Canada đã bay đến đó thay họ để thực hiện việc ghi âm, nguồn tin cho biết.

TSN đã xem xét tin nhắn văn bản trao đổi của một huấn luyện viên đội tuyển quốc gia nữ thảo luận về việc quay phim bí mật các buổi tập luyện của đối thủ trước các trận đấu năm 2022 với Costa Rica, Hàn Quốc và Trinidad.

Một trong những nguồn tin cho biết chiến lược quay phim buổi tập của các đội đối thủ tại Canada tương đối dễ dàng vì nhân viên của LĐBĐ Canada biết họ đang tập luyện ở đâu và ở khách sạn nào.

Cả hai nguồn tin đều cho biết có thể học được nhiều điều từ việc quay phim quá trình tập luyện của đối thủ.

"Bạn sẽ biết được đội hình của họ, đội hình xuất phát của họ", một trong những nguồn tin cho biết. "Bạn cũng sẽ xem ai là người thực hiện quả đá phạt đền và các pha cố định của họ".

Trong cuộc phỏng vấn hôm 24-7 với phóng viên CBC, Priestman không trả lời trực tiếp khi được hỏi liệu cô có biết về việc máy bay không người lái quay phim hay không.

"Thay mặt toàn thể đội bóng, trước hết tôi muốn gửi lời xin lỗi đến các cầu thủ và nhân viên của LĐBĐ New Zealand và các cầu thủ của đội tuyển Canada. Điều này không đại diện cho các giá trị mà đội bóng của chúng tôi theo đuổi" - Priestman cho biết trong một tuyên bố vào ngày 24-7.

HLV Priestman

"Tôi chịu trách nhiệm cuối cùng về hành vi của chúng tôi. Theo đó, để nhấn mạnh cam kết của đội chúng tôi đối với sự chính trực, tôi đã quyết định tự nguyện rút khỏi việc huấn luyện trận đấu vào ngày 25-7".