Toàn cảnh tổn thất máy bay Mỹ trong chiến dịch tại Iran

Tạp chí quân sự The War Zone (TWZ) vừa phác hoạ bức tranh tổng thể về thiệt hại máy bay chiến đấu Mỹ sau 39 ngày xung đột với Iran.

Theo đó, tính đến ngày 10-4, với hơn 13.000 lượt xuất kích, lực lượng Mỹ đã mất 39 máy bay chiến đấu các loại, bên cạnh 10 chiếc khác bị hư hại ở các mức độ khác nhau.

TWZ lưu ý con số thực tế nhiều khả năng còn cao hơn, vì họ chỉ tính các tổn thất có thể xác nhận qua nguồn mở.

Phi đội máy bay không người lái của Mỹ chịu tổn thất nặng nề nhất, chiếm hơn 60% tổng số tổn thất trong chiến đấu tại Iran.

Toàn cảnh tổn thất máy bay Mỹ trong Chiến dịch "Cuồng nộ kinh hoàng" tại Iran kể từ ngày 28-2. Ảnh: TWZ

Cụ thể, theo cập nhật của Đài CBS, Không quân Mỹ (USAF) có thể đã mất tới 24 máy bay không người lái MQ-9 Reaper có giá 30 triệu USD/chiếc.

Cũng có tới 5 chiếc máy bay chiến đấu Mỹ bị bắn hạ khi đang hoạt động trên không, trong số đó có 4 chiếc F-15E Strike Eagle trị giá 64 triệu USD/chiếc và một chiếc A-10 Warthog trị giá 19 triệu USD.

Ngoài ra, một chiếc F-35A bị trúng đạn khi hoạt động trong không phận Iran. Đây được xem là lần đầu tiên một tiêm kích thế hệ 5 của Mỹ chịu thiệt hại trong tác chiến thực tế, dù phi công vẫn kịp hạ cánh khẩn cấp an toàn.

Một chi tiết đáng chú ý khác là khoảng 20% tổn thất không đến trực tiếp từ hỏa lực đối phương, mà do "quân ta bắn trúng quân mình" hoặc do Mỹ chủ động phá hủy khí tài để tránh rơi vào tay đối phương.

TWZ nêu ví dụ điển hình là 3 chiếc F-15E bị bắn nhầm trên bầu trời Kuwait. Bên cạnh đó còn có những khí tài bị phá hủy có chủ đích trong nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn chiến đấu diễn ra trên lãnh thổ Iran.

Trong số máy bay Mỹ bị phá huỷ hoàn toàn có chiếc E-3G Sentry trị giá tới 500 triệu USD. Đây là dòng máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không, đóng vai trò quan trọng trong giám sát chiến trường và điều phối tác chiến quy mô lớn.

Dựa trên số liệu trên cho thấy trong gần 6 tuần đối đầu với lực lượng Iran, chỉ riêng tổn thất về máy bay của Mỹ đã lên tới gần 2 tỉ USD.