Toàn cảnh tuyển sinh đầu cấp mầm non, lớp 1, lớp 6 năm 2024 tại TP HCM

Sở GD-ĐT TP HCM vừa có tờ trình UBND TP về kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2024-2025.

Lấy "Nơi thường trú theo mã định danh" làm căn cứ

Theo đó, TP HCM sẽ áp dụng Hệ thống thông tin địa lý (bản đồ GIS) hỗ trợ trong công tác tuyển sinh ở TP. Trong đó, việc phân bổ học sinh vào các trường trên địa bàn được thực hiện trên cơ sở ưu tiên học sinh được học tại trường gần nơi cư trú. Tuy nhiên phải tùy vào tình hình thực tế tại địa phương (có thể xem xét không phân theo địa giới hành chính của phường).

Học sinh Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (quận 1) trong ngày khai giảng năm học 2023-2024. Ảnh: Đặng Trinh

Công tác đăng ký tuyển sinh vào các lớp đầu cấp và nhập học được thực hiện hoàn toàn bằng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT. Sau khi công bố kết quả, cha mẹ học sinh phải xác nhận nhập học trên trang tuyển sinh của TP. Tiếp theo thực hiện nộp hồ sơ giấy trực tiếp tại trường trúng tuyển theo kế hoạch tuyển sinh đầu cấp của địa phương.

TP HCM yêu cầu tất cả trẻ mầm non, lớp 1, lớp 6 trong độ tuổi đều phải được khai báo đầy đủ thông tin lên hệ thống cơ sở dữ liệu về tuyển sinh của ngành GD-ĐT TP và được xác thực đầy đủ với dữ liệu dân cư quốc gia. Trong đó lưu ý các thông tin như mã định danh, "nơi thường trú theo mã định danh", và một số thông tin cá nhân khác trên cơ sở dữ liệu tuyển sinh phải thống nhất với dữ liệu dân cư quốc gia.

Trường hợp thông tin của cơ sở dữ liệu tuyển sinh và dữ liệu dân cư chưa thống nhất, Ban chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp chịu trách nhiệm hướng dẫn, rà soát, điều chỉnh chính xác trước khi trẻ đăng ký tuyển sinh. Sở GD-ĐT TP sẽ ban hành văn bản hướng dẫn quy trình tổ chức và khung thời gian thực hiện cụ thể ở từng bậc học.

Đối với tuyển sinh mầm non: Huy động 100% trẻ năm tuổi đang cư trú trên địa bàn TP Thủ Đức, quận, huyện vào trường mầm non. Công tác tuyển sinh được thực hiện theo hình thức trực tuyến. Hạn chót công bố kết quả đồng loạt vào ngày 1-8-2024. Đảm bảo việc thực hiện bộ hồ sơ nhập học và phiếu khảo sát đầu vào cho trẻ. Căn cứ nhu cầu của cha mẹ học sinh và điều kiện của đơn vị, các trường mầm non có thể cho trẻ làm quen với trường lớp trong thời gian nghỉ hè.

Tuyển sinh vào lớp 1: Huy động 100% trẻ 6 tuổi đang cư trú trên địa bàn vào học lớp 1, danh sách do Ban chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp quy định.

Quy trình tuyển sinh được chia làm 2 đợt, trong đó:

Đợt 1: Ưu tiên tuyển sinh các trường hợp là đối tượng đang cư trú thực tế trên địa bàn.

Đợt 2: Căn cứ các đơn vị chưa tuyển đủ học sinh so với chỉ tiêu được giao, Ban chỉ đạo Tuyển sinh đầu cấp quyết định về việc mở tuyển sinh đợt 2, đồng thời quy định các đối tượng được phép đăng ký trong giai đoạn này (việc đăng ký vẫn thực hiện theo hình thức trực tuyến tại trang tuyển sinh do Sở GD-ĐT quy định).

Tuyển sinh thực hiện theo hình thức trực tuyến. Hạn chót công bố danh sách trúng tuyển vào ngày 1-8-2024. Đối với các trường còn thiếu chỉ tiêu so với phân bổ của UBND TP Thủ Đức, các quận, huyện thì danh sách bổ sung chỉ tiêu phải do Ban Chỉ đạo Tuyển sinh đầu cấp xét duyệt.



Tuyển sinh vào lớp 6: Đảm bảo tất cả các học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học đều phải được khai báo đầy đủ thông tin lên hệ thống cơ sở dữ liệu tuyển sinh của ngành GD-ĐT TP và được xác thực đầy đủ với dữ liệu dân cư quốc gia. Đảm bảo các thông tin như mã định danh, "nơi thường trú theo mã định danh", và một số thông tin cá nhân khác trên cơ sở dữ liệu tuyển sinh phải thống nhất với dữ liệu dân cư quốc gia.

Quy trình tuyển sinh được chia làm 2 đợt, trong đó:

Đợt 1: Ưu tiên tuyển sinh các trường hợp là đối tượng đang cư trú thực tế trên địa bàn, đã hoàn thành chương trình tiểu học và trong độ tuổi quy định.

Đợt 2: Căn cứ các đơn vị chưa tuyển đủ học sinh so với chỉ tiêu được giao, Ban chỉ đạo Tuyển sinh đầu cấp quyết định về việc mở tuyển sinh đợt 2, đồng thời quy định các đối tượng được phép đăng ký trong giai đoạn này (việc đăng ký vẫn thực hiện theo hình thức trực tuyến tại trang tuyển sinh do Sở GD-ĐT quy định).

Đối với tuyển sinh lớp 6 bằng bài khảo sát

Tuyển sinh vào lớp 6 theo hình thức khảo sát đánh giá năng lực tại các trường THCS thực hiện chương trình chất lượng cao "Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế", trường có số học sinh đăng ký vào học lớp 6 nhiều hơn chỉ tiêu tuyển sinh: Đối tượng tuyển sinh, bài khảo sát, thời gian khảo sát và một số nội dung khác thực hiện theo kế hoạch tuyển sinh của Phòng GD-ĐT.



Nếu không trúng tuyển vào các trường trên, học sinh vẫn được xét tuyển vào lớp 6 theo quy định của Ban Chỉ đạo Tuyển sinh đầu cấp. Tùy tình hình thực tế về cơ sở vật chất trường lớp, đội ngũ giáo viên, UBND thành phố Thủ Đức, quận, huyện thực hiện xác định chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường theo yêu cầu và nguyên tắc tuyển sinh.

Công tác tuyển sinh thực hiện theo hình thức trực tuyến. Hạn chót công bố danh sách trúng tuyển vào ngày 1-8-2024. Đối với các trường còn thiếu chỉ tiêu so với phân bổ của UBND TP Thủ Đức, quận, huyện thì danh sách bổ sung chỉ tiêu phải do Ban Chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp xét duyệt.

Đăng ký tuyển sinh trên một cổng thông tin duy nhất Theo quy định, kể từ năm học 2024-2025, các phòng GD-ĐT, các trường chủ động tuyên truyền, hướng dẫn cha mẹ học sinh thực hiện công tác đăng ký và nộp hồ sơ trực tuyến trên trang tuyển sinh của thành phố tại địa chỉ: https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn. Tuyệt đối không tạo ra các trang đăng ký khác hoặc hướng dẫn thực hiện quy trình đăng ký khác theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT. Tại mỗi đơn vị phải bố trí khu vực và cán bộ tuyển sinh trực trong suốt giai đoạn tuyển sinh theo giờ hành chính. Bố trí thiết bị, dụng cụ và đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nắm rõ quy trình tuyển sinh nhằm hướng dẫn hỗ trợ các trường hợp khó khăn, hoặc chưa có kinh nghiệm trong việc tiếp cận công nghệ. Thực hiện rà soát, cập nhật thông tin học sinh trên cơ sở dữ liệu tuyển sinh của thành phố tại địa chỉ: https://csdl.hcm.edu.vn , đảm bảo dữ liệu phải được xác thực với cổng dữ liệu dân cư quốc gia theo hướng dẫn. Đặc biệt lưu ý các thông tin như mã định danh, "nơi thường trú theo mã định danh"... phải thống nhất với cơ sở dữ liệu dân cư trước khi tiến hành đăng ký