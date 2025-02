Toàn cảnh vụ anh rể phá vườn cà phê để ép em vợ "quan hệ tình cảm"

Ngày 18-2, Công an huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai đang làm rõ vụ việc ông Đặng Xuân Thêm có hành vi chặt phá vườn cà phê của bà Giang Phương Thanh (cả hai người cùng 38 tuổi, trú xã Đăk Ta Ley, huyện Mang Yang). Ông Thêm là anh rể, lấy chị họ của bà Thanh.

Vào ngày 12-2, bà Thanh đi thăm vườn thì phát hiện nhiều cây cà phê, sầu riêng, hồ tiêu trong vườn đã bị kẻ gian cưa hạ. Tại hiện trường, các cây cà phê bị cắt hết cành, ngọn; sầu riêng thì bị cưa ngang gốc; hồ tiêu phá hoại nặng nề. Thấy vậy, bà Thanh vội trình báo chính quyền địa phương.

Bà Thanh khóc bên vườn cây bị kẻ gian 2 lần chặt phá

Khi lực lượng chức năng đang điều tra, truy bắt hung thủ thì 2 ngày sau (14-2), bà Thanh phát hiện vườn cây tiếp tục bị kẻ gian phá hoại. Tổng cộng hai lần, đã có gần 100 cây cà phê, 4 cây sầu riêng và 200 cây hồ tiêu đã bị phá hoại.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Mang Yang đã kiểm tra hiện trường, khoanh vùng, truy bắt thủ phạm. Đến ngày 16-2, công an xác định ông Đặng Văn Thêm là nghi phạm gây ra vụ việc nên đã mời lên làm rõ. Tại cơ quan công an, bước đầu ông Thêm đã khai nhận hành vi phạm tội.

Ông Thêm khai nhận khi bà Thanh ly hôn chồng, ông Thêm đã cho bà mượn tiền để mua mảnh đất trên và chuyển từ Lâm Đồng đến xã Đăk Ta Ley sinh sống. Sau đó, giữa hai người phát sinh tình cảm.

Tuy nhiên, bà Thanh mới trả được một phần tiền nợ. Ông Thêm cũng phát hiện người phụ nữ này quen biết với người đàn ông khác nên ghen tức rồi ra tay chặt phá vườn cây.

Qua 2 lần, đã có khoảng 100 cây cà phê, 4 cây sầu riêng và 200 trụ hồ tiêu bị phá hoại

Tại cơ quan công an, ông Thêm khai nhận ra tay phá hoại vườn cây của bà Thanh là do mâu thuẫn tình cảm, tiền bạc

Trong khi đó, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Thanh cho biết đã ly thân chồng từ lâu nhưng chưa ly hôn, một mình nuôi 2 con nhỏ. Chồng bà cũng đã ở cùng người phụ nữ khác.

Thấy hoàn cảnh bà khó khăn, hơn một năm trước ông Thêm đã giúp đỡ bằng cách cho mượn 300 triệu đồng mua mảnh rẫy trên. Thời điểm mua đất, do chưa ly hôn nên bà Thanh để ông Thêm đứng tên trên giấy đặt cọc. Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, ông Thêm hứa sẽ sang lại tên cho bà Thanh.



Tuy nhiên, sau khi bà Thanh chuyển đến xã Đăk Ta Ley sinh sống, ông Thanh đã dùng giấy đặt cọc, uy hiếp bà Thanh phải quan hệ tình cảm với mình. "Khi thấy ông Thêm giúp đỡ mẹ con tôi sang đây để làm kinh tế, tôi rất cảm kích, không nghĩ là có ý đồ gì với mình vì ông ấy đang có vợ, tôi lại là em vợ của ông ấy nữa" - bà Thanh nói.

Bên cạnh đó, ông Thêm cũng đòi đổi mảnh rẫy của gia đình mình cho bà Thanh nhưng bà không đồng ý.

Cơ quan công an đưa ông Thêm tới dựng lại hiện trường vụ việc

Thời gian gần đây, đồ đạc trong nhà liên tục bị mất, bị phá hoại và căn nhà bị ném đá nên bà Thanh nghi ngờ ông Thêm là thủ phạm. Mục đích của việc này là để bà Thanh lo sợ mà phải bán lại vườn hoặc về ở cùng ông Thêm.

"Ông Thêm chính là người chặt phá vườn cây của tôi vậy mà vẫn đến nhà chửi tôi rằng sống làm sao mà bị người ta phá hoại như vậy" - bà Thanh nói.