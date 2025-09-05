Toàn quyền Úc và Phu quân thăm Việt Nam

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân, Toàn quyền Úc Sam Mostyn và Phu quân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 9 đến ngày 12-9-2025.

Toàn quyền Úc Sam Mostyn và Phu quân. Ảnh: TTXVN phát

Theo Đại sứ quán Úc tại Việt Nam, chuyến thăm sẽ nêu bật mối quan hệ tin cậy, sâu sắc và ngày càng phát triển giữa Úc và Việt Nam, được củng cố thông qua khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện được ký kết vào tháng 3-2024.

Tại Hà Nội và TP HCM, Toàn quyền sẽ gặp gỡ các lãnh đạo cấp cao Việt Nam để tái khẳng định sức mạnh của mối quan hệ song phương và tôn vinh các ưu tiên chung, bao gồm thương mại và đầu tư, ứng phó với biến đổi khí hậu, giáo dục và an ninh.

Toàn quyền sẽ khai mạc Diễn đàn Việt Nam - Úc 2025, tập trung vào chất lượng của khu vực công, đến thăm các sáng kiến trong lĩnh vực phát triển và giáo dục do Úc hỗ trợ, và tham dự các sự kiện giới thiệu đầu tư của Úc vào Việt Nam, trong đó có lĩnh vực ngân hàng và giáo dục. Chương trình gặp gỡ với lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam sẽ là một ví dụ thực tế về hợp tác quốc phòng giữa Úc và Việt Nam.

Chuyến thăm sẽ tôn vinh mối quan hệ bền chặt giữa nhân dân hai nước, thông qua các hoạt động giao lưu với sinh viên Việt Nam theo học tại các trường đại học của Úc tại Việt Nam, và gặp gỡ người Úc gốc Việt, những người có đóng góp đáng kể trong lĩnh vực kinh doanh, cộng đồng, văn hóa và thể thao. Toàn quyền sẽ khai trương văn phòng Viện Chính sách Úc-Việt Nam tại Hà Nội, đóng vai trò như một trung tâm hỗ trợ tăng cường các thảo luận chính sách và quan hệ đối tác nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại và đầu tư hai chiều.

Chuyến thăm này tiếp nối đà phát triển của các cuộc tiếp xúc cấp cao gần đây giữa Úc và Việt Nam, trong đó có chuyến thăm Hà Nội của Bộ trưởng Ngoại giao Penny Wong vào tháng trước. Chuyến thăm này cũng diễn ra sau lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam vào ngày 2-9, một cột mốc mà Úc đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt.

Chuyến thăm của Toàn quyền tới Việt Nam là một phần trong chương trình khu vực rộng lớn hơn, bao gồm các chuyến thăm tới Nhật Bản và Mông Cổ.