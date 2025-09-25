Tốc độ giảm sinh của Việt Nam nhanh nhất thế giới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Tốc độ giảm sinh của Việt Nam nhanh nhất thế giới

L.Anh

Nguyên nhân chính là do quá trình đô thị hóa và phát triển kinh tế, lối sống và tư duy của giới trẻ thay đổi mạnh mẽ.

Ngày 24-9, tại hội thảo góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030 do Bộ Y tế tổ chức, ThS-BS Hồ Mạnh Tường, Tổng Thư ký Hội Nội tiết Sinh sản và vô sinh TP HCM, cho biết Việt Nam đang chứng kiến tốc độ giảm sinh nhanh và mạnh nhất thế giới, từ 2,11 con/phụ nữ (năm 2011) xuống 1,91 (năm 2024) và có thể chỉ còn 1,3-1,4 vào năm 2030 nếu không có biện pháp can thiệp. 

Nguyên nhân chính là quá trình đô thị hóa và phát triển kinh tế, lối sống và tư duy của giới trẻ thay đổi mạnh mẽ. Họ không còn ưu tiên trách nhiệm xã hội mà tập trung vào giá trị cá nhân, coi việc sinh con là gánh nặng kinh tế. Cảnh báo nếu không có chính sách phù hợp, Việt Nam có thể rơi vào khủng hoảng dân số sâu trong vòng 10-15 năm tới.

Theo PGS-TS-BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương (TP HCM), cần có chính sách cộng điểm thi đua, tăng lương, xét thăng chức cho cặp vợ chồng sinh đủ 2 con trước 35 tuổi. Ưu tiên cán bộ nữ đã hoàn thành thiên chức làm mẹ khi xét học tập, thăng chức nếu năng lực tương đương. Ngoài ra, cần mở rộng mạng lưới trung tâm hỗ trợ sinh sản, đưa BHYT chi trả khám và điều trị hiếm muộn. Chính sách nghỉ khám thai, hậu sản cho vợ và chồng cần điều chỉnh để phù hợp thực tế, đặc biệt là tăng mức hỗ trợ tài chính. "Đồng thời, cần giảm thuế, trợ giá sản phẩm trẻ em và đầu tư vào nhà trẻ công lập. Cần tập trung chính sách vào các đô thị nơi mức sinh đang giảm nhanh nhất…" - BS Tuyết đề xuất.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo