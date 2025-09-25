Tốc độ giảm sinh của Việt Nam nhanh nhất thế giới

Ngày 24-9, tại hội thảo góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030 do Bộ Y tế tổ chức, ThS-BS Hồ Mạnh Tường, Tổng Thư ký Hội Nội tiết Sinh sản và vô sinh TP HCM, cho biết Việt Nam đang chứng kiến tốc độ giảm sinh nhanh và mạnh nhất thế giới, từ 2,11 con/phụ nữ (năm 2011) xuống 1,91 (năm 2024) và có thể chỉ còn 1,3-1,4 vào năm 2030 nếu không có biện pháp can thiệp.

Nguyên nhân chính là quá trình đô thị hóa và phát triển kinh tế, lối sống và tư duy của giới trẻ thay đổi mạnh mẽ. Họ không còn ưu tiên trách nhiệm xã hội mà tập trung vào giá trị cá nhân, coi việc sinh con là gánh nặng kinh tế. Cảnh báo nếu không có chính sách phù hợp, Việt Nam có thể rơi vào khủng hoảng dân số sâu trong vòng 10-15 năm tới.

Theo PGS-TS-BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương (TP HCM), cần có chính sách cộng điểm thi đua, tăng lương, xét thăng chức cho cặp vợ chồng sinh đủ 2 con trước 35 tuổi. Ưu tiên cán bộ nữ đã hoàn thành thiên chức làm mẹ khi xét học tập, thăng chức nếu năng lực tương đương. Ngoài ra, cần mở rộng mạng lưới trung tâm hỗ trợ sinh sản, đưa BHYT chi trả khám và điều trị hiếm muộn. Chính sách nghỉ khám thai, hậu sản cho vợ và chồng cần điều chỉnh để phù hợp thực tế, đặc biệt là tăng mức hỗ trợ tài chính. "Đồng thời, cần giảm thuế, trợ giá sản phẩm trẻ em và đầu tư vào nhà trẻ công lập. Cần tập trung chính sách vào các đô thị nơi mức sinh đang giảm nhanh nhất…" - BS Tuyết đề xuất.