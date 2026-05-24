Tóc khỏe từ gốc

Nếu trước đây, nhiều người chỉ quan tâm mái tóc có suôn mượt, uốn đẹp hay nhuộm đúng màu xu hướng thì hiện nay, việc chăm sóc da đầu và nuôi tóc khỏe từ bên trong đang trở thành ưu tiên của không ít phụ nữ trẻ.

Họ chăm tóc bằng cách chú trọng làm sạch da đầu, hạn chế tạo kiểu bằng nhiệt và ngủ sớm hơn để giúp tóc giảm gãy rụng.

Nhiều salon và thương hiệu mỹ phẩm cũng chuyển hướng sang các sản phẩm phục hồi da đầu, giảm gàu, giảm dầu và kích thích mọc tóc. Những liệu trình massage da đầu, tẩy tế bào chết hay dưỡng nang tóc ngày càng được ưa chuộng.

Theo các chuyên gia, môi trường ô nhiễm, áp lực công việc, thức khuya và chế độ ăn uống thiếu lành mạnh là những nguyên nhân khiến tóc yếu dần. Không ít người còn bị rụng tóc sớm do căng thẳng kéo dài. Nhiều người chăm phần thân tóc nhưng lại bỏ quên da đầu. Trong khi đó, nang tóc khỏe mới quyết định tóc có chắc khỏe hay không.

Các chuyên gia khuyến cáo không nên lạm dụng hóa chất, dầu gội có tính tẩy mạnh hoặc liên tục thay đổi sản phẩm theo xu hướng trên mạng xã hội.

Một mái tóc không cần quá cầu kỳ nhưng chắc khỏe, sạch da đầu và ít gãy rụng đang trở thành tiêu chí làm đẹp được nhiều người ưu tiên.