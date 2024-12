Tóc Tiên "trở thành con người khác"

Tóc Tiên với tiết mục biểu diễn đầy ấn tượng

Tập 6 "Chị đẹp đạp gió" lên sóng, cũng là vòng Công diễn 2 với 4 sân khấu thi đối kháng đầy gay cấn. Lần thứ hai giữ chức đội trưởng, Tóc Tiên - thuộc Liên minh Mỹ Linh - dẫn dắt các Chị đẹp Đồng Ánh Quỳnh, Vũ Ngọc Anh chinh phục ca khúc "Chân ái".

Ở sân khấu Show, các "chị đẹp" phải đối diện với thử thách đu bay trên không, kết hợp xiếc cùng đạo cụ là tre trên nền nhạc dồn dập, liên tục biến hóa giai điệu.

Tóc Tiên khiến khán giả xem truyền hình lẫn cộng đồng mạng "giật thót tim" trước khoảnh khắc đu dây, bay lượn trên không trung với khoảng cách hơn 2 mét mà không có bất kỳ dụng cụ hỗ trợ hay đai an toàn.

Tóc Tiên kể, khi nhận thử thách, bản thân cô hoang mang vì không biết diễn xiếc với tre. "Nhưng, khi máu nghệ sĩ đã dâng trào, thì không gì có thể cản trở" - cô nói.

"Đặc biệt là khi làm đội trưởng, mình phải dẫn dắt hai em: Đồng Ánh Quỳnh là diễn viên, không phải ca sĩ, và Vũ Ngọc Anh cũng chỉ mới dấn thân vào ca hát gần đây. Tiên nghĩ mình phải là cây tre vững chắc để mọi người tin tưởng. Vì vậy, mình càng phải cố gắng hơn và mang đến tiết mục đặc sắc nhất để ba chị em cùng tỏa sáng"- Tóc Tiên chia sẻ.

Cô xuất sắc trong vai đội trưởng

Đáng nói, nhóm Tóc Tiên chỉ có vỏn vẹn 9 ngày để dàn dựng tiết mục, từ sắp xếp bố cục ca khúc, vũ đạo và tập luyện xiếc tre, đu bay cùng các diễn viên xiếc chuyên nghiệp. Trong suốt quá trình tập luyện, Tóc Tiên - Vũ Ngọc Anh - Đồng Ánh Quỳnh đã gặp phải chấn thương ở nhiều bộ phận khác nhau trên cơ thể, nhất là khi các thân tre đều rất nặng và bề mặt vô cùng trơn trượt.

Cùng với áp lực về thời gian, người em thân thiết là Đồng Ánh Quỳnh tiết lộ lần đầu thấy được một "nhân cách" khác hoàn toàn của Tóc Tiên. Vốn là một trong những chị đẹp "ồn" nhất show - luôn tràn đầy sức sống và năng lượng. Công 2 với Chân ái có thể nói là tiết mục "hành xác" nhất trong chương trình từ đầu đến giờ đối với riêng bản thân Tóc Tiên. Vì đó là sự kết hợp nhuần nhuyễn từ rất nhiều ê-kip, từ dancer, ca sĩ đến bộ phận xiếc.

Tiết mục "Chân ái" nhận được nhiều khen ngợi

Vì hai Chị đẹp còn lại đang nhìn vào mình đúng nghĩa như một cây tre. Nếu không dẫn dắt được, tiết mục có thể thất bại bất cứ lúc nào và có thể dẫn đến những rủi ro không lường trước. Tóc Tiên luôn nhắc nhỡ hai đồng nghiệp trẻ và bản thân mình: "Luôn luôn an toàn, an toàn là trên hết. Sai thì làm lại, nhưng phải đặt an toàn là hàng đầu".