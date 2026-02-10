HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Tối 10-2, giá vàng miếng SJC gây bất ngờ trên thị trường tự do

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC bất ngờ giảm mạnh và thấp hơn tại các công ty vàng lớn

Tối 10-2, giá vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và các doanh nghiệp kinh doanh vàng niêm yết ở mức 178 triệu đồng/lượng mua vào, 181 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định so với buổi sáng.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại cũng ổn định quanh mức 177,5 - 180,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Trong khi đó, giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do lại có biến động đáng chú ý, khi được một số cửa hàng vàng giao dịch quanh 177,49 triệu đồng/lượng mua vào, 179,49 triệu đồng/lượng bán ra, giảm khoảng 1,5 triệu đồng mỗi lượng so với hôm trước. Giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do cũng đang thấp hơn nhiều so với các công ty vàng lớn.

Theo giới phân tích, giá vàng miếng SJC tự do giảm nhanh khi nhu cầu giao dịch của nhà đầu tư sụt giảm. Từ ngày 9-2, Nghị định số 340/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng chính thức có hiệu lực. Nghị định này bổ sung nhiều quy định chặt chẽ liên quan đến hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng, trong đó tăng nặng mức phạt đối với các giao dịch mua bán vàng miếng SJC trái phép.

Cụ thể, Nghị định quy định phạt cảnh cáo đối với hành vi mua, bán vàng miếng với tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp không có giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng; sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán. Các hành vi trên nếu tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần thì bị phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng.

Giá vàng SJC bất ngờ giảm mạnh trên thị trường tự do Tối 10 - 2 - Ảnh 2.

Giá vàng trong nước đang cao hơn giá thế giới trên 22 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước duy trì ở mốc cao trong bối cảnh giá vàng thế giới biến động trong biên độ hẹp vào hôm nay. Trên thị trường quốc tế, tối nay theo giờ Việt Nam, giá vàng được giao ngay ở mức 5.053 USD/ounce, tăng thêm khoảng 7 USD/ounce so với buổi sáng.

Trong dự báo mới nhất về giá vàng, ông Heng Koon How, Trưởng Bộ phận Chiến lược thị trường, Khối Nghiên cứu Thị trường và Kinh tế toàn cầu - Ngân hàng UOB Singapore, cho rằng dù biến động trong ngắn hạn khiến giá vàng đang ở mức cao bất thường, vai trò trú ẩn an toàn và công cụ đa dạng hóa danh mục của vàng đối với các nhóm nhà đầu tư chủ chốt vẫn không thay đổi. Các ngân hàng trung ương trên toàn cầu, nhất là tại các thị trường mới nổi và châu Á, tiếp tục tăng tỉ trọng phân bổ chiến lược vào vàng.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết khoảng 158,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC tới 22 triệu đồng/lượng.


