Tối 11-2, giá vàng đồng loạt giảm chóng mặt

Cuối ngày 11-2, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp như SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, DOJI niêm yết mua vào 88 triệu đồng/lượng, bán ra 90,5 triệu đồng/lượng, giảm thêm 700.000 đồng so với buổi trưa và giảm tới 2,6 triệu đồng/lượng so với mức kỷ lục 93,1 triệu đồng lập trong buổi sáng.

Nếu so với cuối ngày hôm qua, mỗi lượng vàng giảm 700.000 đồng/lượng. Giá vàng miếng "đi tàu lượn" trong ngày hôm nay, khi tăng lên hàng triệu đồng rồi bất ngờ lao dốc mạnh vào buổi chiều. Biên độ dao động trong ngày lên tới 2,6 triệu đồng/lượng.

Do giá vàng biến động mạnh nên mỗi đơn vị niêm yết một giá khác nhau. Công ty Mi Hồng bán ra còn 89,8 triệu đồng/lượng; các ngân hàng Sacombank, Eximbank, ACB bán ra từ 90,1 triệu đồng tới 90,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn lao dốc

Trước đó, vào buổi sáng, giá vàng miếng SJC đã có lúc lên tới 93,1 triệu đồng/lượng - vượt qua mốc 92,4 triệu đồng/lượng lập vào tháng 5 năm ngoái.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99 cũng tiếp tục lao dốc trong buổi chiều. Cuối ngày, giá vàng nhẫn được các doanh nghiệp điều chỉnh giảm sâu về 88 triệu đồng/lượng mua vào, 90,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm tới 1,2 triệu đồng/lượng so với mức kỷ lục buổi sáng.

So với cuối ngày hôm qua, giá vàng nhẫn giảm 100.000 đồng/lượng.

Một diễn biến đáng chú ý là giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do giảm mạnh và đang được giao dịch thấp hơn nhiều so với các ngân hàng, công ty vàng. Giá vàng miếng được một số tiệm vàng mua vào 88,4 triệu đồng/lượng, bán ra 89,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn cả triệu đồng so với công ty vàng, ngân hàng.

Đỉnh thời đại của giá vàng miếng SJC lên 93,1 triệu đồng/lượng lập vào sáng nay nhưng nhanh chóng "đổ đèo" ngay sau đó

Diễn biến tăng nhanh - giảm sốc của giá vàng trong nước những ngày qua theo đà biến động của giá vàng thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng cũng liên tiếp lập đỉnh mọi thời đại vượt 2.940 USD/ounce trong thời gian ngắn rồi "quay xe" đổ đèo giảm nhanh.

Hiện giá vàng thế giới đang được giao dịch quanh mốc 2.906 USD/ounce, mất khoảng 40 USD/ounce so với mức đỉnh lập trong ngày.

Chuyên gia vàng Trần Duy Phương cho rằng giá vàng hạ nhiệt sau khi lập đỉnh mọi thời đại vùng trên 2.900 USD/ounce là hợp lý. Bởi chỉ trong 1 ngày, giá vàng tăng tới 80 USD/ounce; trong 1 tuần tăng 160 USD/ounce và trong một tháng tăng tới 300 USD/ounce là những mức tăng quá nhanh và quá nóng.

Kim loại quý được hỗ trợ tăng liên tiếp trước những chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với các đối tác thương mại. Tuy nhiên, khi thị trường đã phản ứng đủ với thông tin này, giá vàng sẽ bị áp lực chốt lời và điều chỉnh giảm trong ngắn hạn.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 89,9 triệu đồng/lượng.