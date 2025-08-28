Tối 28-8, giá vàng miếng SJC đồng loạt tăng vọt

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Tối 28-8, giá vàng miếng SJC đồng loạt tăng vọt

Thái Phương, Ảnh: Tấn Thạnh

(NLĐO) – Cả doanh nghiệp lẫn tiệm vàng đều đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC lên những mốc cao mới vào cuối ngày hôm nay.

Tối 28-8, thị trường vàng trong nước tiếp tục ghi nhận những biến động đáng chú ý.

Các doanh nghiệp vàng như Công ty SJC, PNJ, DOJI đồng loạt điều chỉnh giá vàng miếng SJC mua vào ở mức 127 triệu đồng/lượng và bán ra 128,5 triệu đồng/lượng, tăng thêm 300.000 đồng/lượng so với buổi sáng.

Giá vàng miếng SJC tăng 3 ngày liên tiếp, tổng cộng khoảng 800.000 đồng/lượng.

Giá vàng miếng áp sát mốc 130 triệu đồng

Đáng chú ý, mức giá tại các cửa hàng vàng nhỏ ở TP HCM cũng nhảy vọt trong chiều tối 28-8. Chỉ sau 2 ngày giảm, các tiệm vàng bất ngờ điều chỉnh giá vàng miếng tăng trở lại vào cuối ngày hôm nay, lên 128,7 triệu đồng/lượng mua vào, 129,7 triệu đồng/lượng bán ra, tăng thêm 1,2 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Kim loại quý trên thị trường tự do đang hướng trở lại mốc đỉnh lịch sử - 130 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do đang tăng nhanh hơn tại các công ty vàng và ngân hàng thương mại.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99 ổn định vào cuối ngày, quanh 120,1 triệu đồng/lượng và bán ra 122,6 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn đang thấp hơn vàng miếng SJC gần 6 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch này khiến nhiều người chuyển sang mua vàng nhẫn, trong bối cảnh vàng miếng SJC khan hiếm và giá tăng lập đỉnh kỷ lục.

Giá vàng miếng SJC tăng vọt , đạt đỉnh mới trong ngày 28 - 8 - Ảnh 2.

Giá vàng miếng SJC tăng nhanh vào cuối ngày

Giá vàng trong nước chiều nay "dậy sóng" do ảnh hưởng từ giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, kim loại quý bất ngờ tăng vọt vượt 3.400 USD/ounce/ounce, tăng thêm khoảng 15 USD/ounce so với phiên trước. Giá vàng tăng khi đồng USD đi xuống. Chỉ số đồng USD đã rớt khỏi mốc 98 điểm, lùi về còn 97,9 điểm vào cuối ngày hôm nay (theo giờ Việt Nam).

Theo giới phân tích, giá vàng đi lên trong bối cảnh nhà đầu tư chọn vàng như kênh trú ẩn an toàn, khi đồng USD kém hấp dẫn và những dữ liệu kinh tế Mỹ cho thấy lạm phát gia tăng.

Trong khi đó, với thị trường trong nước, nhà đầu tư vẫn chờ đợi giá vàng miếng SJC giảm theo thế giới. Tuy nhiên, muốn giá vàng thu hẹp cách biệt với giá thế giới, cần giải bài toán nguồn cung khan hiếm vàng và tâm lý nhà đầu tư kỳ vọng về xu hướng đi lên của giá vàng.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 108,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC gần 20 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tăng vọt , đạt đỉnh mới trong ngày 28 - 8 - Ảnh 3.

Giá vàng miếng SJC tăng gần 1 triệu đồng/lượng tại các công ty vàng và ngân hàng thương mại trong những ngày qua

Giá vàng miếng SJC tăng vọt , đạt đỉnh mới trong ngày 28 - 8 - Ảnh 4.

Giá vàng thế giới cũng nhảy vọt vào cuối ngày, vượt mốc 3.400 USD/ounce


Tin liên quan

Giá vàng miếng SJC tiếp tục lập đỉnh mới trong sáng 28-8

Giá vàng miếng SJC tiếp tục lập đỉnh mới trong sáng 28-8

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC chưa dừng đà tăng, vượt mốc 128 triệu đồng/lượng theo đà đi lên của giá thế giới.

Giá vàng hôm nay 28-8: Tiếp tục tăng

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay 28-8 chưa dừng đà tăng sau những chỉ trích về chính sách lãi suất từ Tổng thống Donald Trump đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)

Cuối ngày 27-8, giá vàng miếng SJC bất ngờ lao dốc trên thị trường tự do

(NLĐO) - Một số cửa hàng vàng nhỏ ở TP HCM điều chỉnh giá vàng miếng giảm 2 triệu đồng, bằng với giá tại các doanh nghiệp lớn.

giá vàng giá vàng miếng SJC giá vàng nhẫn giá vàng hôm nay giá vàng thế giới giá vàng pnj giá vàng sjc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo