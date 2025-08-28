Tối 28-8, giá vàng miếng SJC đồng loạt tăng vọt

Tối 28-8, thị trường vàng trong nước tiếp tục ghi nhận những biến động đáng chú ý.

Các doanh nghiệp vàng như Công ty SJC, PNJ, DOJI đồng loạt điều chỉnh giá vàng miếng SJC mua vào ở mức 127 triệu đồng/lượng và bán ra 128,5 triệu đồng/lượng, tăng thêm 300.000 đồng/lượng so với buổi sáng.

Giá vàng miếng SJC tăng 3 ngày liên tiếp, tổng cộng khoảng 800.000 đồng/lượng.

Giá vàng miếng áp sát mốc 130 triệu đồng

Đáng chú ý, mức giá tại các cửa hàng vàng nhỏ ở TP HCM cũng nhảy vọt trong chiều tối 28-8. Chỉ sau 2 ngày giảm, các tiệm vàng bất ngờ điều chỉnh giá vàng miếng tăng trở lại vào cuối ngày hôm nay, lên 128,7 triệu đồng/lượng mua vào, 129,7 triệu đồng/lượng bán ra, tăng thêm 1,2 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Kim loại quý trên thị trường tự do đang hướng trở lại mốc đỉnh lịch sử - 130 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do đang tăng nhanh hơn tại các công ty vàng và ngân hàng thương mại.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99 ổn định vào cuối ngày, quanh 120,1 triệu đồng/lượng và bán ra 122,6 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn đang thấp hơn vàng miếng SJC gần 6 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch này khiến nhiều người chuyển sang mua vàng nhẫn, trong bối cảnh vàng miếng SJC khan hiếm và giá tăng lập đỉnh kỷ lục.

Giá vàng trong nước chiều nay "dậy sóng" do ảnh hưởng từ giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, kim loại quý bất ngờ tăng vọt vượt 3.400 USD/ounce/ounce, tăng thêm khoảng 15 USD/ounce so với phiên trước. Giá vàng tăng khi đồng USD đi xuống. Chỉ số đồng USD đã rớt khỏi mốc 98 điểm, lùi về còn 97,9 điểm vào cuối ngày hôm nay (theo giờ Việt Nam).

Theo giới phân tích, giá vàng đi lên trong bối cảnh nhà đầu tư chọn vàng như kênh trú ẩn an toàn, khi đồng USD kém hấp dẫn và những dữ liệu kinh tế Mỹ cho thấy lạm phát gia tăng.

Trong khi đó, với thị trường trong nước, nhà đầu tư vẫn chờ đợi giá vàng miếng SJC giảm theo thế giới. Tuy nhiên, muốn giá vàng thu hẹp cách biệt với giá thế giới, cần giải bài toán nguồn cung khan hiếm vàng và tâm lý nhà đầu tư kỳ vọng về xu hướng đi lên của giá vàng.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 108,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC gần 20 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tăng gần 1 triệu đồng/lượng tại các công ty vàng và ngân hàng thương mại trong những ngày qua

Giá vàng thế giới cũng nhảy vọt vào cuối ngày, vượt mốc 3.400 USD/ounce



