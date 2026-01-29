HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Tối 29-1, giá vàng miếng SJC đảo chiều, giảm rất nhanh

Thái Phương

(NLĐO) – Sau chuỗi lập đỉnh liên tiếp, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn bất ngờ giảm trở lại vào cuối ngày.

Cuối ngày 29-1, giá vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) và nhiều đơn vị kinh doanh vàng niêm yết mua vào 186,6 triệu đồng/lượng, bán ra 189,6 triệu đồng/lượng, giảm tới 1,7 triệu đồng so với mốc đỉnh cao nhất trong ngày là 191,3 triệu đồng.

Trong một ngày, biên độ dao động của giá vàng miếng lên tới 7 triệu đồng mỗi lượng. Dù hạ nhiệt vào cuối ngày, nhưng tính trong 2 ngày qua, giá vàng miếng SJC vẫn tăng hơn 12 triệu đồng. 

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 24K các loại cũng biến động mạnh khi được Công ty SJC giao dịch mua vào 186,3 triệu đồng/lượng, bán ra 189,3 triệu đồng/lượng, giảm tới 1,5 triệu đồng so với buổi sáng.

Giá vàng trong nước biến động liên tục do ảnh hưởng từ giá thế giới. Mốc đỉnh của giá vàng thế giới lên tới 5.600 USD/ounce trong ngày, nhưng tới cuối ngày theo giờ Việt Nam, kim loại quý giao dịch ở mức 5.513 USD/ounce, rớt hơn 80 USD/ounce.

Dù vậy, trong 2 phiên giao dịch gần đây, giá vàng thế giới tăng hơn 400 USD/ounce. Trong vòng 1 tháng, giá vàng thế giới tăng hơn 27%.

Giá vàng SJC giảm mạnh vào cuối ngày 29 - 1 , xu hướng giá vàng 2026 - Ảnh 2.

Giá vàng trong nước giảm trở lại vào cuối ngày

TS Nguyễn Tuấn Anh, giảng viên ngành Tài chính, Đại học RMIT Việt Nam, phân tích khả năng giá vàng trong nước vượt mốc 200 triệu đồng/lượng trong thời gian tới là có thể xảy ra, dựa trên đà tăng hiện tại và các yếu tố vĩ mô toàn cầu. 

Dự báo từ các tổ chức lớn như Goldman Sachs nâng mức giá vàng cuối năm 2026 lên 5.400 USD/ounce, trong khi JP Morgan dự kiến 5.000 - 6.000 USD/ounce do nhu cầu trú ẩn từ bất ổn địa chính trị, lạm phát cao và lãi suất thấp.

Nếu giá quốc tế tăng thêm 10-15%, kết hợp lạm phát Việt Nam dự kiến 4-5% năm 2026, giá SJC có thể vượt 200 triệu đồng. Trong đại dịch COVID-19 (năm 2020), giá vàng thế giới tăng gần 40% từ vùng 1.500 lên hơn 2.000 USD/ounce chỉ trong 8 tháng, kéo giá SJC Việt Nam từ 42 triệu lên mức đỉnh 62 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, theo chuyên gia của Đại học RMIT Việt Nam, rủi ro khi giá vàng tăng quá nóng là rất lớn. Lịch sử cho thấy, giai đoạn 1976-1980, giá vàng thế giới tăng vọt từ 100 lên mức đỉnh 850 USD/ounce do lạm phát Mỹ vượt 13%, nhưng sau đó lao dốc tới 65% trong 5 năm tiếp theo (xuống dưới 300 USD vào năm 1985), khiến nhiều nhà đầu tư đu đỉnh gặp rủi ro.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 174,2 triệu đồng/lượng.

Tối 29-1, giá vàng miếng SJC đảo chiều, giảm rất nhanh - Ảnh 1.


Giá vàng chiều nay vượt 191 triệu đồng, thông tin mới nhất về sàn giao dịch

Giá vàng chiều nay vượt 191 triệu đồng, thông tin mới nhất về sàn giao dịch

(NLĐO) – Sàn giao dịch vàng Việt Nam sẽ không nằm trong Trung tâm tài chính quốc tế ở TPHCM.

Sáng 29-1, tăng sốc, giá vàng miếng SJC vượt 190 triệu đồng/lượng

(NLĐO) – Mỗi lượng vàng miếng SJC sáng 29-1, lần đầu vượt mốc 190 triệu đồng, cao nhất trong lịch sử.

Giá vàng hôm nay 29-1: Tăng vọt gần 300 USD/ounce, lập đỉnh lịch sử mới

(NLĐO) - Giá vàng hôm nay, 29-1, tiếp tục tăng hàng trăm USD bởi nhu cầu trú ẩn an toàn, giá trị đồng USD biến động mạnh

