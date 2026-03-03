HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Tối 3-3, giá vàng, bạc rớt thẳng đứng

Thái Phương

(NLĐO) – Giá vàng rớt hàng trăm USD/ounce trên thị trường quốc tế; bạc cũng bị bán tháo.

Lúc 21 giờ 45 ngày 3-3, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới vẫn chưa dừng đà lao dốc, khi rớt xuống chỉ còn 5.060 USD/ounce, mất tổng cộng khoảng 300 USD/ounce so với sáng nay. 

Giá vàng giảm sốc khi bị bán tháo, có nhiều thời điểm rớt thẳng đứng. Nhiều nhà đầu tư ngỡ ngàng khi kim loại quý đang có nguy cơ tái hiện cú sập lịch sử hàng trăm USD/ounce hôm cuối tháng 1-2026 khi rớt từ mốc đỉnh cao nhất trên 5.600 USD/ounce.

Không chỉ vàng, bạc cũng "rơi tự do" khi mất hơn 10%, rớt thẳng từ vùng 96 USD/ounce xuống quanh 80 USD/ounce. Trong phiên tối nay trên thị trường quốc tế, có lúc giá bạc chỉ còn khoảng 76 USD/ounce.

Giá vàng , bạc lao dốc Không phanh tối 3 - 3: Thị trường tài chính bất ổn - Ảnh 2.
Giá vàng , bạc lao dốc Không phanh tối 3 - 3: Thị trường tài chính bất ổn - Ảnh 3.

Giá vàng, bạc rớt thảm vào tối nay

Giá vàng, bạc chưa ngừng đà lao dốc khi đồng USD tăng mạnh mẽ. Chỉ số đồng USD (DXY Index) trên thị trường quốc tế đang hướng tới mốc 100 điểm, được giao dịch ở mức 99,38 điểm, tăng hơn 1% so với phiên trước – và đang ở mức cao nhất trong 6 tuần qua.

Trên nhiều diễn đàn đầu tư vàng, bạc trong nước, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, nhiều nhà đầu tư bày tỏ sự bất ngờ và hoảng hốt với đà lao dốc của giá vàng, bạc thế giới. Không ít người đã mua vàng ở vùng giá 190 triệu đồng/lượng vào hôm qua, và mua bạc kg ở vùng giá 100 triệu đồng, trước cú sập mạnh của giá thế giới vào tối nay.

Theo giới phân tích, dù là kênh trú ẩn an toàn trong bối cảnh địa chính trị biến động, nhưng giá vàng gần đây đã thay đổi đáng kể khi tăng – giảm cả trăm USD/ounce mỗi phiên. Diễn biến này khiến những nhà đầu tư ưa chuộng "lướt sóng" trong ngắn hạn có thể gặp rủi ro.

Trong trung dài hạn, giá vàng được hỗ trợ bởi lực mua vào của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu, trong khi nhà đầu tư cá nhân cũng tăng cường mua vàng vật chất.

Với thị trường vàng trong nước, tính tới cuối ngày hôm nay, giá vàng miếng SJC đang được các doanh nghiệp như công ty SJC, PNJ, DOJI niêm yết mua vào 185,2 triệu đồng/lượng, bán ra 188,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức các loại cũng lùi sâu về 184,9 triệu đồng/lượng mua vào, 187,9 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng trong nước mất gần 3 triệu đồng so với hôm trước.


giá vàng sjc giá vàng thế giới giá vàng giá vàng pnj giá vàng giảm
