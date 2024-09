Tới 7 giờ 13-9, 336 người chết và mất tích, hơn 130 ngàn người dân phải di dời do bão lũ

Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ NN-PTNT), một số thiệt hại bước đầu thống kê đến 7 giờ ngày 13-9 đó là 336 người chết, mất tích (233 người chết, 103 người mất tích).



Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân trong đống bùn đất đã san phẳng 37 ngôi nhà tại thôn Làng Nủ - Ảnh: Văn Duẩn

Số người chết tăng 36 người (Lào Cai 16, Cao Bằng 9, Yên Bái 6, Tuyên Quang 3, Vĩnh Phúc 1, Phú Thọ 1) so với báo cáo ngày 11-9.

Trong đó, Lào Cai: 179 người (98 người chết, 81 người mất tích), gồm: Bảo Yên 110, Sa Pa 9, Bát Xát 17, Si Ma Cai 7, Bắc Hà 34, Văn Bàn 2.

Cao Bằng: 52 người (43 người chết, 9 người mất tích).

Yên Bái: 50 người (48 người chết, 2 người mất tích), gồm: TP Yên Bái 21, Lục Yên: 14, Văn Yên 9, Văn Chấn 2, Trấn Yên 4.

Quảng Ninh: 15 người chết, Hải Phòng: 2 người chết do bão, Hải Dương: 1 người chết do bão, Hà Nội: 1 người chết do bão. Phú Thọ: 11 người (1 người chết do sạt lở đất; 1 người chết do lũ; 8 người mất tích tại sự cố sập cầu Phong Châu; 1 người mất tích do lũ)…

Cùng với đó, bão số 3 và mưa lũ cũng làm 823 người bị thương: trong đó: Quảng Ninh 536, Hải Phòng 49...

Số hộ phải sơ tán là 74.536 hộ/130.246 người di dời (Tuyên Quang 4.957; Hà Giang 82 , Điện Biên 3 , Sơn La 165, Bắc Kạn 232, Phú Thọ 5.785, Thái Nguyên 25.821, Lào Cai 7.792, Hòa Bình 1.765, Thanh Hóa 10, Bắc Ninh 655, Bắc Giang 13.022, Hà Nam 1.757, Hải Dương 824, Hưng Yên 114, Hà Nội 716, Thái Bình 1.577, Nam Định 1.738, Hải Phòng 5, Ninh Bình 7.516).

136.705 nhà hư hỏng (tăng 6.437 nhà). Trong đó: Quảng Ninh 70.629, Hải Phòng 40.005, Bắc Ninh 3.472, Lạng Sơn 2.990, Bắc Giang 3.289, Yên Bái 1.378...; nhiều cửa hàng, trụ sở, trường học bị tốc mái, hư hỏng; rất nhiều biển hiệu quảng cáo, cột viễn thông, trạm phát sóng di động bị gãy đổ; cây xanh đô thị bị thiệt hại.

67.653 nhà bị ngập (tăng 9.796 nhà). Trong đó: Hà Giang 664, Lào Cai 3.017, Yên Bái 21.451, Sơn La 296, Tuyên Quang 18.698, Lạng Sơn 6.945, Thái Nguyên 5.000, Bắc Kạn 217, Quảng Ninh 06, Hà Nội 6.521, Nam Định 959, Ninh Bình 3.674, Thanh Hóa 205).

Theo báo cáo của các địa phương, đến nay đã xảy ra 133 sự cố đê điều (tăng 63 sự cố so với báo cáo ngày 11/9) trên địa bàn 12 tỉnh, thành phố Tuyên Quang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình và Nam Định.