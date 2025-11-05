"Tối hậu thư" của Sở Xây dựng Quảng Trị về cầu tạm của doanh nghiệp điện gió

Ngày 5-11, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị cho biết đã có văn bản gửi Công ty TNHH Đầu tư Năng lượng Hoàng Hải - Quảng Trị và Công ty TNHH MTV Đầu tư Năng lượng Tài Tâm về việc tháo dỡ đường tạm và xây dựng cầu mới tại cầu tràn La La, đoạn qua thôn Ván Ri, xã Khe Sanh.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị, hiện nay, đường tạm tại cầu tràn La La không thể tận dụng để lưu thông do hư hỏng, sụt lún, trơ mặt cống. Mặt khác, phần cống tạm có tiết diện nhỏ, mặt cống cao hơn cầu tràn La La khoảng 40 cm nên một phần cản trở dòng chảy khi xảy ra mưa lớn.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị yêu cầu doanh nghiệp điện gió tháo dỡ phần cầu tạm chắn dòng chảy ở thôn Ván Ri, xã Khe Sanh

Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông, Sở này yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương tháo dỡ phần đường và cống tạm tại phía hạ lưu cầu tràn La La. Việc tháo dỡ hoàn thành trước ngày 15-11 và chủ đầu tư được yêu cầu báo cáo kết quả bằng văn bản.

Ngoài ra, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị cũng đề nghị nhà đầu tư có báo cáo làm rõ đề xuất "...xây dựng 1 cây cầu mới thay thế..." tại cầu tràn La La nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện.

CLIP: Cầu tạm của doanh nghiệp điện gió xây dựng chắn dòng chảy khiến khu vực ngầm tràn ở thôn Ván Ri thường xuyên bị ngập

Trước đó, năm 2021, tỉnh Quảng Trị cho phép Công ty TNHH MTV Đầu tư Năng lượng Tài Tâm Quảng Trị thực hiện sửa chữa, gia cố nền mặt đường ĐT-587 (từ Km0+00 đến Km7+00) để vận chuyển thiết bị, vật liệu thi công Nhà máy điện gió Hoàng Hải - Tài Tâm Quảng Trị.

Sau đó, nhà đầu tư đã làm đường tạm, cống tạm tại vị trí cầu tràn La La (Km1+684,02) thuộc thôn Ván Ri, xã Húc (nay là xã Khe Sanh) và bàn giao công trình lại cho cơ quan chức năng sau khi hoàn thành việc vận chuyển thiết bị, vật liệu.