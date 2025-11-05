"Tối hậu thư" của Sở Xây dựng Quảng Trị về cầu tạm của doanh nghiệp điện gió

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

"Tối hậu thư" của Sở Xây dựng Quảng Trị về cầu tạm của doanh nghiệp điện gió

Đức Nghĩa

(NLĐO) - Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị yêu cầu doanh nghiệp điện gió tháo dỡ phần đường và cống tạm chắn dòng chảy trước ngày 15-11

Ngày 5-11, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị cho biết đã có văn bản gửi Công ty TNHH Đầu tư Năng lượng Hoàng Hải - Quảng Trị và Công ty TNHH MTV Đầu tư Năng lượng Tài Tâm về việc tháo dỡ đường tạm và xây dựng cầu mới tại cầu tràn La La, đoạn qua thôn Ván Ri, xã Khe Sanh.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị, hiện nay, đường tạm tại cầu tràn La La không thể tận dụng để lưu thông do hư hỏng, sụt lún, trơ mặt cống. Mặt khác, phần cống tạm có tiết diện nhỏ, mặt cống cao hơn cầu tràn La La khoảng 40 cm nên một phần cản trở dòng chảy khi xảy ra mưa lớn. 

Cầu tạm của doanh nghiệp điện gió chắn dòng chảy: "Tối hậu thư" của Sở Xây dựng Quảng Trị - Ảnh 1.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị yêu cầu doanh nghiệp điện gió tháo dỡ phần cầu tạm chắn dòng chảy ở thôn Ván Ri, xã Khe Sanh

Cầu tạm của doanh nghiệp điện gió chắn dòng chảy: "Tối hậu thư" của Sở Xây dựng Quảng Trị - Ảnh 2.

Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông, Sở này yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương tháo dỡ phần đường và cống tạm tại phía hạ lưu cầu tràn La La. Việc tháo dỡ hoàn thành trước ngày 15-11 và chủ đầu tư được yêu cầu báo cáo kết quả bằng văn bản.

Ngoài ra, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị cũng đề nghị nhà đầu tư có báo cáo làm rõ đề xuất  "...xây dựng 1 cây cầu mới thay thế..." tại cầu tràn La La nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện.

CLIP: Cầu tạm của doanh nghiệp điện gió xây dựng chắn dòng chảy khiến khu vực ngầm tràn ở thôn Ván Ri thường xuyên bị ngập

Trước đó, năm 2021, tỉnh Quảng Trị cho phép Công ty TNHH MTV Đầu tư Năng lượng Tài Tâm Quảng Trị thực hiện sửa chữa, gia cố nền mặt đường ĐT-587 (từ Km0+00 đến Km7+00) để vận chuyển thiết bị, vật liệu thi công Nhà máy điện gió Hoàng Hải - Tài Tâm Quảng Trị. 

Sau đó, nhà đầu tư đã làm đường tạm, cống tạm tại vị trí cầu tràn La La (Km1+684,02) thuộc thôn Ván Ri, xã Húc (nay là xã Khe Sanh) và bàn giao công trình lại cho cơ quan chức năng sau khi hoàn thành việc vận chuyển thiết bị, vật liệu. 

Như Báo Người Lao Động thông tin, tại biên bản làm việc ngày 2-4-2021 giữa Sở Giao thông Vận tải (nay là Sở Xây dựng) và các đơn vị liên quan, nhà đầu tư đã cam kết "sau khi hoàn thành vận chuyển thiết bị sẽ xây dựng một cây cầu mới thay thế bằng nguồn kinh phí của đơn vị" tại cầu tràn La La. Tuy nhiên, đến nay, cam kết này vẫn chưa thực hiện.

Trong khi đó, công trình này hiện đã bị lũ cuốn trôi phần mố cầu, đường dẫn, chỉ còn phần thân cầu dài khoảng 15 m với 10 cửa thoát nước. Công trình nằm cách cầu tràn La La 0,6 m về phía hạ lưu và cao khoảng 40 cm so với mặt đường. Do mặt cầu cao, các cửa thoát nước nhỏ bị rác, bùn đất chắn dòng chảy nên nước không thoát được dẫn đến ngập, xói lở cầu tràn này mỗi khi có mưa lớn xảy ra.

Tin liên quan

Quảng Trị: Mưa lũ khiến 11 người chết và mất tích, hơn 10.000 hộ dân bị ngập lụt

Quảng Trị: Mưa lũ khiến 11 người chết và mất tích, hơn 10.000 hộ dân bị ngập lụt

(NLĐO) - Đến sáng 5-11, nhiều nơi ở tỉnh Quảng Trị có mưa trở lại, hơn 10.000 hộ dân đang bị ngập lụt

Doanh nghiệp điện gió thi công "lố" 10 ha đất

Cơ quan chức năng bước đầu xác định có ít nhất 10 ha đất, phần lớn thuộc quy hoạch đất rừng sản xuất, bị doanh nghiệp điện gió đào, đổ đất khi chưa được cho phép

Quảng Trị xin ý kiến Bộ Quốc phòng về dự án điện gió

(NLĐO) - UBND tỉnh Quảng Trị đang xin ý kiến của Bộ Quốc phòng xem xét việc đáp ứng điều kiện đầu tư vào dự án điện gió đối với nhà đầu tư có trụ sở tại Trung Quốc.

tỉnh Quảng trị cầu tạm năng lượng điện gió Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị dòng chảy doanh nghiệp điện gió La La
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo