Tối nay, tổng duyệt bay 10.500 drone, vị trí nào xem tốt nhất?

Tối nay, từ lúc 20 giờ 30 đến 20 giờ 45, TP HCM sẽ bay tổng duyệt 10.500 thiết bị bay không người lái (drone). Buổi tổng duyệt để chuẩn bị bay chính thức diễn ra lúc 20 giờ 30 đến 20 giờ 45 phút ngày 1-5.

Khu vực trình diễn bay là trên sông Sài Gòn cùng hai bên bờ sông TP Thủ Đức và quận 1. Ban tổ chức sẽ lập hồ sơ đề xuất xác lập kỷ lục Việt Nam về số lượng bay drone nhiều nhất tại một thời điểm.

Vị trí xem drone rõ nhất sẽ là hai bên bờ sông Sài Gòn tại bến Bạch Đằng - quận 1 và công viên bờ sông Thủ Thiêm. Người dân có thể đi sớm để có vị trí xem đẹp nhất.

Công tác chuẩn bị cho buổi tổng duyệt tối nay; Clip: Sơn Nhung

UBND TP HCM giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì phối hợp với Công an TP HCM và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm kiêm tra kỹ thuật đề tố chức thực hiện bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ theo quy định; nếu không bảo đảm, Sở Văn hóa và Thể thao chịu trách nhiệm báo cáo UBND TP HCM xem xét chỉ đạo.

Một số hình ảnh công tác chuẩn bị:

Hiện các công đoạn đang được Ban tổ chức hoàn tất để chuẩn bị cho buổi tổng duyệt bay tối nay.

Màn trình sẽ tạo nên những hình ảnh sống động, tái hiện các khoảnh khắc lịch sử quan trọng của dân tộc, như hình ảnh: xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập, cờ giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập và hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đây là một trong những sự kiện đặc biệt trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; hứa hẹn mang đến trải nghiệm độc đáo, kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ hiện đại và nghệ thuật sân khấu.

Sự kiện nghệ thuật hoành tráng này là minh chứng cho sự phát triển vượt bậc của công nghệ và sáng tạo tại TP HCM. Đây là dịp để người dân và du khách cảm nhận được sức mạnh đoàn kết, khát vọng vươn lên và khẳng định vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế trong kỷ nguyên mới.