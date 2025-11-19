Tới nhà bố vợ đón con không được, đâm em vợ trọng thương

Ngày 19-11, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa hình sự xét xử và tuyên phạt 12 năm tù đối với bị cáo Lê Văn Thể (SN 1985, ngụ thôn Vĩnh Quang, xã Tượng Lĩnh, tỉnh Thanh Hóa) về tội "Giết người".

Lê Văn Thể bị tuyên phạt 12 năm tù do đâm em vợ tổn hại 67% sức khỏe

Theo cáo trạng, Lê Văn Thể và chị L.T.H. (SN 1992, ngụ Thái Tượng, xã Tượng Lĩnh) kết hôn năm 2013 và có 3 người con chung. Giữa năm 2024, do mâu thuẫn, hai người ly thân, chị H. đưa con nhỏ nhất về sống tại nhà bố mẹ đẻ, hai cháu lớn ở với Thể.

Ngày 14-6-2025, chị H. đón hai con lớn là cháu Đ. và A. về nhà ông Lại Văn Hòa (SN 1962, bố đẻ chị Hà) chơi và nghỉ lại.

Khoảng 21 giờ ngày 16-6, cho rằng gia đình chị H. ngăn cấm, không cho đón con về nên Lê Văn Thể bực tức, chửi bới, yêu cầu nhà ông Hòa mở cửa để đón con.

Lúc này, anh L.V.T. (em trai chị H.) đi từ trong sân ra cổng bảo anh rể đi về thì bất ngờ Thể lấy kéo thủ trong người đâm em vợ thủng ruột non và đại tràng, tổn hại 67% sức khỏe.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, lời khai của các bên liên quan và các tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử - TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt Lê Văn Thể 12 năm tù.