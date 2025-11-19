Tới nhà bố vợ đón con không được, đâm em vợ trọng thương

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Tới nhà bố vợ đón con không được, đâm em vợ trọng thương

Tuấn Minh

(NLĐO)- Cho rằng gia đình nhà vợ không cho đón con về, Lê Văn Thể ở Thanh Hóa đã chửi bới, dùng kéo đâm em vợ tổn hại 67% sức khỏe.

Ngày 19-11, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa hình sự xét xử và tuyên phạt 12 năm tù đối với bị cáo Lê Văn Thể (SN 1985, ngụ thôn Vĩnh Quang, xã Tượng Lĩnh, tỉnh Thanh Hóa) về tội "Giết người".

Tới nhà bố vợ đón con không được, đâm em vợ trọng thương - Ảnh 2.

Lê Văn Thể bị tuyên phạt 12 năm tù do đâm em vợ tổn hại 67% sức khỏe

Theo cáo trạng, Lê Văn Thể và chị L.T.H. (SN 1992, ngụ Thái Tượng, xã Tượng Lĩnh) kết hôn năm 2013 và có 3 người con chung. Giữa năm 2024, do mâu thuẫn, hai người ly thân, chị H. đưa con nhỏ nhất về sống tại nhà bố mẹ đẻ, hai cháu lớn ở với Thể.

Ngày 14-6-2025, chị H. đón hai con lớn là cháu Đ. và A. về nhà ông Lại Văn Hòa (SN 1962, bố đẻ chị Hà) chơi và nghỉ lại.

Khoảng 21 giờ ngày 16-6, cho rằng gia đình chị H. ngăn cấm, không cho đón con về nên Lê Văn Thể bực tức, chửi bới, yêu cầu nhà ông Hòa mở cửa để đón con.

Lúc này, anh L.V.T. (em trai chị H.) đi từ trong sân ra cổng bảo anh rể đi về thì bất ngờ Thể lấy kéo thủ trong người đâm em vợ thủng ruột non và đại tràng, tổn hại 67% sức khỏe.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, lời khai của các bên liên quan và các tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử - TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt Lê Văn Thể 12 năm tù.

Tin liên quan

Sang nhà mẹ tìm vợ, cãi vã rồi đâm em vợ tử vong

Sang nhà mẹ tìm vợ, cãi vã rồi đâm em vợ tử vong

(NLĐO)- Sáng 10-8, đại tá Hoàng Long, Trưởng Công an TP Huế (Thừa Thiên-Huế), thưởng nóng cho tập thể Công an phường Phú Cát về thành tích bắt nhanh đối tượng giết người.

Bị cầm dao dọa đâm, em vợ đấm anh rể xuất huyết não tử vong

(NLĐO) - Uống rượu vào giữa Sỹ và anh rể xảy ra mâu thuẫn, trong lúc xô xát anh rể cầm dao lên đòi đâm thì bị Sỹ đẩy ngã, đấm chấn thương vùng đầu dẫn tới tử vong.

Sau khi uống rượu, anh rể bất ngờ cầm dao đâm em vợ tử vong

(NLĐO) - Mâu thuẫn trong lúc nói chuyện sau khi uống rượu, anh rể bất ngờ cầm dao đâm em vợ tử vong

giết người mâu thuẫn vợ chồng anh rể 12 năm tù đâm em vợ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo