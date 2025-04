Tom Cruise thương tiếc tài tử phim "Batman"

Tại sự kiện CinemaCon diễn ra tại Las Vegas - Mỹ ngày 3-4, Tom Cruise nói với khán giả: "Tôi không thể diễn tả hết sự ngưỡng mộ của mình đối với sự nghiệp của anh ấy. Tôi biết ơn và vinh dự khi đóng cùng anh ấy trong "Top Gun" và hội ngộ ở "Top Gun: Maverick".

Tom Cruise thương tiếc bạn diễn

Val Kilmer qua đời do viêm phổi

Nam diễn viên nói rằng sẽ thật tuyệt nếu cùng khán giả tưởng niệm Val Kilmer tại sự kiện bởi cố tài tử rất yêu điện ảnh và đã cống hiến hết mình.

"Hãy nghĩ về tất cả những khoảng thời gian tuyệt vời mà chúng ta được gặp gỡ anh ấy. Chúc anh may mắn trên chặng đường tiếp theo" – Tom Cruise nói.

Val Kilmer đã qua đời tại nhà riêng ở Los Angeles vào ngày 1-4, do bệnh viêm phổi, hưởng thọ 65 tuổi. Ông được chẩn đoán mắc ung thư vòm họng năm 2014 và trải qua phẫu thuật mở khí quản và phác đồ điều trị bệnh. Năm 2022, ông trở lại màn ảnh rộng cùng Tom Cruise trong phim "Top Gun: Maverick".

Val Kilmer vào vai Iceman còn Tom Cruise vai Maverick, từng đối đầu nhưng sau đó lại sát cánh bên nhau.

Sinh năm 1959, Val Kilmer tốt nghiệp trường Juilliard ở New York - Mỹ, tham gia diễn xuất trong nhiều vở kịch trước khi chuyển sang điện ảnh. Những bộ phim ông tham gia: "Top Secret!", "The Doors", "Thunderheart", "The Saint"…

Thời trẻ, ông đã từng hẹn hò nhiều mỹ nhân: Cher, Cindy Crawford, Angelina Jolie, Daryl Hannah...

Tom Cruise và Val Kilmer