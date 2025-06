Tom Cruise và Brad Pitt tái hợp thảm đỏ sau 24 năm

Sự kiện diễn ra tối 23-6 (giờ địa phương). Tom Cruise mặc lịch lãm với vest xám, giày đen còn Brad Pitt diện vest xanh lá, phối giày nâu.

Cả hai từng là bạn diễn trong phim "Interview With the Vampire" năm 1994 của đạo diễn Neil Jordan. Năm 2001, tại buổi hòa nhạc từ thiện "America: A Tribute to Heroes", Brad Pitt và Tom Cruise tình cờ xuất hiện cùng nhau. Đến nay, họ mới lần nữa tái ngộ thảm đỏ.

Brad Pitt và Tom Cruise hội ngộ cùng sự kiện sau 24 năm

Brad Pitt tham gia phim "F1" trong lúc Tom Cruise đến tham dự sự kiện với vai trò khách mời. Cả hai chào nhau bằng cái ôm và bắt tay nồng nhiệt.

Nhiều người hâm mộ rất vui khi thấy hai ngôi sao Hollywood đứng chung khung hình. Họ khen ngợi phong độ của cả hai. Dù đã có tuổi, Brad Pitt và Tom Cruise vẫn không ngừng nỗ lực cho nghiệp diễn.

Trong các cuộc phỏng vấn trước đây, Brad Pitt và Tom Cruise dành sự ủng hộ và ngưỡng mộ tài năng lẫn nhau.

Phim "F1" do Joe Kosinski đạo diễn, Brad Pitt thủ vai tay đua đã giải nghệ Sonny Hayes. Từng là hiện tượng của thập niên 1990, sự nghiệp Sonny Hayes kết thúc sau một tai nạn. Ba mươi năm sau, Sonny Hayes bất ngờ nhận được lời mời từ Ruben (Javier Bardem đóng) trở lại giải F1 để cố vấn cho tay đua trẻ Joshua (Damson Idris đóng). Tuy nhiên, Sonny và Joshua nảy sinh mâu thuẫn. Brad Pitt đã tham gia đua xe thật, tự lái xe trong phim.

"Thật điên rồ khi họ thậm chí còn cho chúng tôi tham gia trực tiếp vào môn thể thao này. Chúng tôi đã bám theo các lịch đua xe trong một năm rưỡi, vào chính các cuộc đua" - Brad Pitt thông tin. Nam diễn viên và các diễn viên được huấn luyện thời gian dài trước khi bước vào trường quay.

Tom Cruise, Brad Pitt và ê-kíp phim "F1"

Đạo diễn Joe Kosinski nhận định đây là một bộ phim hành động ly kỳ khác phụ thuộc vào khả năng diễn viên bởi họ phải tự thực hiện các pha nguy hiểm. Brad Pitt và Damson Idris tự lái xe tốc độ cao như những tay đua hàng đầu thực thụ.

Khi được hỏi về việc lái xe tốc độ cao như một tay đua thực thụ, Brad Pitt thổ lộ: "Tôi thực sự không xem đó là pha mạo hiểm. Nó không giống như những gì Tom Cruise đã làm trong các loạt phim hành động mạo hiểm. Những cảnh chúng tôi đã quay bên trong xe đều được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Nó thực sự giống như cảm giác yên bình theo một cách kỳ lạ. Bạn chỉ cần tập trung, tập trung và tập trung".