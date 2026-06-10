Tôn vinh 162 nữ trí thức Việt Nam tiêu biểu

Đến dự và phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài khẳng định 162 nhà khoa học, hội viên được tôn vinh, biểu dương trong dịp này đã khẳng định vị thế của đội ngũ nữ trí thức cả nước trong nghiên cứu khoa học, giáo dục, y tế, văn hóa và đối ngoại, góp phần quan trọng vào sự phát triển của đất nước và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, lan tỏa giá trị phụ nữ Việt Nam trên trường quốc tế.

Bà Bùi Thị Minh Hoài trao chứng nhận tôn vinh các nữ trí thức Việt Nam tiêu biểu. Ảnh: TTXVN

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, từ những tấm gương nữ trí thức tiêu biểu được tôn vinh, biểu dương lần này, có thể thấy sự lớn mạnh không ngừng của Hội Nữ trí thức Việt Nam 15 năm qua. Phần lớn hội viên Hội Nữ trí thức Việt Nam đã và đang đảm nhận nhiều nhiệm vụ chủ chốt về khoa học công nghệ ở các trường đại học, viện nghiên cứu lớn, học viện và các cấp quản lý. Trong số gần 6.000 hội viên có 24 giáo sư, 224 phó giáo sư, 727 tiến sĩ, 20 nghệ sĩ nhân dân, 30 nghệ sĩ ưu tú và khoảng 2.000 thạc sĩ, 2 Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.