Văn hóa - Văn nghệ

Tôn vinh doanh nghiệp gia đình và văn hóa đọc

Kim Ngân. Ảnh: Đường sách TP HCM

(NLĐO) - “Gặp gỡ tháng 10” tôn vinh doanh nhân Việt, lan toả ý chí vượt khó, khởi nghiệp kiên cường và đóng góp phát triển bền vững cho nền kinh tế Việt Nam.

Chuỗi hoạt động "Gặp gỡ tháng 10" năm 2025 do Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn, Đường sách TP HCM và Hội Xuất bản Việt Nam - Văn phòng phía Nam, phối hợp tổ chức. Sự kiện nhằm hướng đến lan tỏa giá trị văn hóa doanh nghiệp, truyền cảm hứng từ những câu chuyện doanh nhân Việt.

Chuỗi sự kiện "Gặp gỡ tháng 10" năm 2025 diễn ra với chủ đề "Doanh nghiệp Gia đình - Nơi khơi nguồn thương hiệu Việt", tập trung khai thác chiều sâu văn hóa doanh nghiệp, bản sắc kế thừa giữa các thế hệ doanh nhân, đồng thời tôn vinh sự kiên cường, sáng tạo và bền bỉ của khu vực doanh nghiệp gia đình trong hành trình hội nhập.

Tôn vinh doanh nghiệp gia đình và văn hóa đọc - Ảnh 1.

Ông Trần Hoàng, Tổng Biên tập Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn, phát biểu khai mạc chương trình

Các hoạt động diễn ra phong phú như hội thảo chuyên đề, chương trình nghệ thuật, cuộc thi viết và tuần lễ tôn vinh doanh nhân với sách, hội thao doanh nghiệp - doanh nhân TP HCM...

Một trong những điểm nhấn là cuộc thi viết "Doanh nghiệp gia đình - Nơi khơi nguồn thương hiệu Việt" lần đầu tiên được phát động, ban tổ chức mong muốn sẽ tạo nên diễn đàn ghi lại những câu chuyện thật, giá trị thật từ các mô hình doanh nghiệp gia đình - vốn là cái nôi hình thành nhiều thương hiệu uy tín của Việt Nam.

Tôn vinh doanh nghiệp gia đình và văn hóa đọc - Ảnh 2.

"Gặp gỡ tháng 10" là hoạt động thường niên do Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức

Cuộc thi viết dành cho các cá nhân, tập thể trong và ngoài nước yêu thích viết lách, có câu chuyện, kỷ niệm hoặc nghiên cứu về doanh nghiệp gia đình. Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 1-8 đến ngày 30-9. Các bài viết đạt chất lượng sẽ được chọn đăng trên Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn, đồng thời xét chọn trao giải tại Lễ vinh danh và trao giải tháng 10-2025, nhân dịp kỷ niệm 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Ông Trần Hoàng, Tổng Biên tập Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn, nhấn mạnh: "Chúng tôi kỳ vọng sẽ nhận được những bài viết chất lượng về các doanh nghiệp gia đình truyền cảm hứng tinh thần khởi nghiệp, đổi mới và kế thừa trong cộng đồng doanh nhân Việt Nam; đồng thời hiến kế cho các doanh nghiệp gia đình phát triển mạng mẽ trong giai đoạn mới".

Tôn vinh doanh nghiệp gia đình và văn hóa đọc - Ảnh 3.

BTC cho biết cuộc thi viết là hoạt động truyền thông quan trọng nhằm đồng hành cùng doanh nhân tư nhân, cổ vũ sự phát triển của kinh tế tư nhân TP HCM và cả nước trong giai đoạn mới.

Tuần lễ "Doanh nhân và Sách" diễn ra từ ngày 8 đến ngày 12-10 với chuỗi hoạt động phong phú như: vinh danh "Top 10 sách hay do doanh nhân Việt viết năm 2025", "Top 50 doanh nghiệp có văn hóa đọc tốt năm 2025"; triển lãm "Top 50 doanh nghiệp có văn hóa đọc tốt năm 2025" ; "Top 10 sách hay do doanh nhân Việt viết năm 2025"; "Top 100 quyển sách đáng có trong tủ sách doanh nghiệp năm 2025"; Gala Doanh nhân và Sách; giao lưu, ký tặng sách, ra mắt tác phẩm mới của các doanh nhân, tác giả đoạt giải.

