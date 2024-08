Tôn vinh "Gương sáng phố phường"

Chương trình "Gương sáng phố phường" lần thứ 21 còn là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2024), 79 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19.8.1945 - 19.8.2024), 79 năm ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam (19.8.1945 - 19.8.2024), 19 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19.8.2005 - 19.8.2024). Đặc biệt, chương trình năm nay càng thêm ý nghĩa khi được tổ chức đúng vào dịp lực lượng Công an TP HCM vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới do Chủ tịch nước trao tặng.



Chương trình năm nay đã tôn vinh, biểu dương 19 tấm gương điển hình tiên tiến có nhiều đóng góp xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Các nhân vật được tuyên dương, tham gia giao lưu tại chương trình đã chia sẻ về công việc cũng như những kinh nghiệm quý báu của mình trong công tác giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, cùng lực lượng công an bảo vệ cuộc sống bình yên, an vui cho nhân dân. Qua đó góp phần tuyên truyền, cổ vũ cho phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thế trận an ninh nhân dân, đóng góp công sức, trí tuệ cho sự nghiệp bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP HCM - bày tỏ niềm vui khi cứ mỗi năm, chương trình lại xuất hiện những gương sáng khác nhau, những việc làm khác nhau nhưng hết sức sáng tạo, nhiệt tâm và đầy trách nhiệm với Tổ quốc, với nhân dân. "Thay mặt lãnh đạo Công an thành phố, tôi biểu dương các "Gương sáng phố phường" vẫn đang ngày đêm ra sức thực hiện những công việc thầm lặng mà vô cùng ý nghĩa của mình để góp phần cho sự bình yên của thành phố. Có lẽ, trong khuôn khổ chương trình có hạn nên không thể giới thiệu hết những gương sáng phố phường ở nhiều nơi, nhiều khía cạnh khác nhau nhưng tôi tin tưởng những gương sáng ấy, những việc làm tốt đẹp ấy đang duy trì, lan tỏa thường trực trong mỗi chúng ta" - Thiếu tướng Trần Đức Tài nhấn mạnh.

Phó Giám đốc Công an TP HCM cũng cho biết phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là phong trào không của riêng ai mà chính là sự chung tay đóng góp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Đồng thời, kêu gọi toàn thể nhân dân thành phố tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc - từng người, từng nhà, tùy điều kiện cụ thể của mình, luôn ý thức, trách nhiệm và có những việc làm thiết thực vì bình yên, vì sự an toàn, hạnh phúc của nhân dân.