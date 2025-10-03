Tôn vinh những bông hoa đẹp trong vườn hoa thi đua

Chiều 2-10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 95 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất; Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V và trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng nhất cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Ảnh: TTXVN

Đến dự và phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các Mẹ Việt Nam anh hùng, các bà, các mẹ, các chị - những người đã dành trọn đời cho Tổ quốc và cho gia đình; gửi lời chúc mừng các tập thể, cá nhân được trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2025. Tổng Bí thư khẳng định đây là những bông hoa đẹp trong vườn hoa thi đua của cả nước và mong tiếp tục tỏa hương, lan tỏa những điều tốt đẹp, dìu dắt lớp lớp phụ nữ trẻ vươn lên.

Nhân sự kiện này, Tổng Bí thư đề nghị Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động phong trào thi đua trong nhiệm kỳ mới với chủ đề: "Phụ nữ Việt Nam: Khát vọng - Trí tuệ - Nhân ái - Sáng tạo - Bền vững - Hạnh phúc".

Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2025 có 3 tập thể, 12 cá nhân được vinh danh, trong đó có thượng tá Lê Thị Hằng - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Giám đốc Trung tâm C4, Viện Hàng không Vũ trụ Viettel. Đây là giải thưởng tôn vinh những tập thể và cá nhân nữ tài năng có thành tích đặc biệt xuất sắc trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.